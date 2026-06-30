Průzkum Akademie Absolventi: 92 % českých škol nemá ucelené řešení pro práci s absolventy

Absolventi bývají označováni za nejlepší vizitku školy. Nová data ale ukazují, že vztah s nimi stojí ve většině případů na improvizaci. Ucelené, centrální řešení pro práci s absolventy – tedy ne Excel, WhatsApp nebo sociální sítě – má pouze 8 % škol. Zbylých 92 % spravuje kontakty roztříštěně, nesystémově, nebo vůbec.
Klíčová zjištění průzkumu:
- Jasně definovanou koncepci práce s absolventy má jen 9 % škol.
- Práci s absolventy považuje za součást strategického řízení 12 % škol.
- Aktuální kontakty na většinu svých absolventů má s jistotou 16 % škol.
- Zda by systém fungoval i po odchodu klíčové osoby, neví 45 % škol.
- Své fungování v práci s absolventy pravidelně nevyhodnocuje 55 % škol.
Absolventi přitom zůstávají z velké části nevyužitým potenciálem: na mentoringu studentů se systematicky podílejí jen na 5 % škol, do projektové výuky je zapojuje 6 % a při náboru nových uchazečů 7 % škol.
„Čísla nás nepřekvapila, ale potvrdila to, co dlouhodobě slýcháme od ředitelů přímo ve školách. Téměř každá škola má skvělé absolventy, na které je pyšná – jen k nim ve většině případů ztratila cestu. Naším cílem není školy kritizovat, ale dát jim do ruky nástroj, díky kterému práce s absolventy přežije odchod jednoho nadšeného učitele a stane se trvalou hodnotou školy," říká Michal Novák, zakladatel platformy ABSOLVENTI.cz.
O datech
Data pocházejí z Akademie ABSOLVENTI.cz a vznikla na základě odpovědí 158 škol v nástroji ABSOLVENT KOMPAS, který mapuje práci škol s absolventy v oblasti strategie, komunikace, správy dat a zapojování do výuky.
Průzkum formou sebehodnocení realizovala v červnu 2026 AKADEMIE ABSOLVENTI, vzdělávací aktivita platformy ABSOLVENTI.cz
Do průzkumu se zapojily školy, které se o práci s absolventy aktivně zajímají. Lze proto předpokládat, že u škol, které se této oblasti zatím nevěnují, může být skutečný stav ještě méně rozvinutý.
Více informací na webu AKADEMIE ABSOLVENTI
O platformě ABSOLVENTI.cz
ABSOLVENTI.cz je česká platforma pomáhající školám budovat dlouhodobý, udržitelný a na jedné osobě nezávislý vztah s jejich absolventy – od centrální a GDPR ošetřené databáze kontaktů přes cílenou komunikaci až po zapojení absolventů do mentoringu, besed z praxe, a projektové výuky.
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Zdroj: ABSOLVENTI.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.