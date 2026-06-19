Průzkum BILLY: Češi Den otců neslaví, tátům ale dělá radost společný čas i jídlo

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  15:14
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Praha 19. června 2026 (PROTEXT) - Zatímco Den matek má v českých domácnostech pevnou tradici, svátek všech tatínků stále trochu přehlížíme. Nejnovější průzkum společnosti BILLA ČR potvrdil, že téměř 60 procent českých rodin Den otců aktivně neslaví. Celých 39,5 procenta dotázaných tento svátek vůbec nevnímá a dalších 20 procent ho sice neslaví, ale dodává, že je to škoda, protože tátové by si pozornost zasloužili. Data však zároveň odhalila silný trend: tátům bychom jejich celoroční péči rádi oplatili chvílí pohody, jen často podléháme nákupnímu autopilotu a nevíme, jak na to. BILLA proto přichází s inspirací pro každého – bez ohledu na to, zda plánujete oslavu, nebo chcete tátovi jen vykouzlit úsměv na tváři.

Když už Češi na Den otců nějaký dárek shánějí, často sahají po zažitých stereotypech. Průzkum BILLY přitom ukázal, že sami darující tato nouzová řešení vnímají se sebekritikou. Jako až příliš tradiční dárky, které už ničím nepřekvapí, respondenti v průzkumu označili hrnky nebo drobnosti s nápisy „Nejlepší táta“ (18 % dotazovaných), následně univerzální kosmetické balíčky (sprchové gely, deodoranty) považuje za méně originální dárek 15 % a klasické ponožky nebo spodní prádlo zvolilo 13 % respondentů.

Z průzkumu jasně vyplývá, že pokud chceme tátovi udělat opravdovou radost, cesta vede hlavně přes společné chvíle. Jako ideální způsob, jak tátovi dopřát chvíli pohody, totiž 38 % Čechů označilo společný rodinný čas spojený s dobrým jídlem a pitím. Hned v závěsu (22 %) skončila touha po společném zážitku, u kterého se všichni pobaví, ať už jde o výlet, deskové hry, nebo společné fandění.

„Náš průzkum jasně ukázal, že Den otců u nás stále nemá tak silnou tradici jako Den matek, přesto lidé vnímají, že tátové si pozornost a uznání zaslouží. Otcové hrají v životech lidí stejně důležitou roli a chceme podpořit to, aby tátové dostávali uznání, které odpovídá jejich významu. Proto toto téma přinášíme do veřejné debaty a zároveň jsme v prodejnách připravili nabídku, která lidem pomůže udělat tátům radost tak, jak je jim to vlastní,“ uvádí Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.

BILLA myslí na všechny táty: pro gurmány, objevitele i chvíle pohody

Na touhu rodin po poctivém společném zážitku bez stresu reaguje ve své červnové nabídce i BILLA. V prodejnách najdou zákazníci vše potřebné pro dokonalé menu:

  • Pro společné rodinné zobání: K příjemnému červnovému večeru u stolu nebo na terase patří křupavé oříšky a slané i sladké snacky z olympijské limitované edice Nice Bites. Jsou ideální volbou pro chvíle, kdy se rodina sejde a jen tak spolu prožívá klidný večer. Tato řada také získala ocenění Volba spotřebitele – Nejlepší novinka 2026 a na vybrané druhy teď navíc platí sleva 20 %.
  • Pro milovníky poctivého jídla: Pokud chcete tátovi připravit skvělé pohoštění, aktuální magazín BILLA Gusto přináší například recept na domácí poctivé „Triple-Decker“ Panini s anglickou slaninou Vocílka, BILLA klobásou a čedarem, které snadno připraví celá rodina.
  • Pro výjimečnou příležitost: Prémiový rum z Venezuely za zvýhodněnou cenu, který potěší svou prvotřídní kvalitou všechny milovníky kvalitního alkoholu. Skvělá volba pro ty, kteří chtějí ke Dni otců darovat něco hodnotného a reprezentativního.

Oblečte se do rodinných barev s aplikací BILLA klub

Dalším tipem, jak tátu potěšit, je společné fandění v personalizovaném fotbalovém dresu. Za digitální nálepky sbírané v aplikaci BILLA klub za běžné nákupy mohou zákazníci na stránce fandisbillou.cz navrhnout a získat personalizovaný fotbalový dres se jménem tatínka, společným nápisem nebo jakoukoli hláškou. K dispozici jsou velikosti pro dospělé, děti i miminka, takže do stejných barev se může obléct každý, kdo chce fandit společně.

VIDEO: Billa Den otců (Petr Kubíček, manažer externí komunikace BILLA ČR)

Průzkum pro společnost BILLA ČR proběhl v červnu 2026 na reprezentativním vzorku 504 respondentů a respondentek ve věku 18 až 65 let. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Celou nabídku najdete v aktuálním letáku a v prodejnách BILLA od středy 17. 6. 2026.

 

Zdroj: BILLA ČR

 

 

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