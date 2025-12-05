Průzkum Bolt Business: Češi chtějí příspěvek na dopravu, firmy ho téměř nenabízí

Až 41 % zaměstnanců by uvítalo, kdyby se doba strávená cestou do práce započítávala do pracovní doby, protože představuje nejen časovou, ale i finanční zátěž. 45 % respondentů vnímá dojíždění jako dodatečný výdaj, 36 % jako ztrátu času na odpočinek a 27 % považuje za nespravedlivé, že kolegové na home office takovou zátěž vůbec nemají.
„Zajímavým trendem je, že stále víc zaměstnanců už nevnímá dojíždění jako neutrální čas. Považují ho za součást pracovní doby – vzhledem k reálným nákladům, kratšímu odpočinku a přímé vazbě na pracovní povinnosti. Pokud chtějí firmy udržet motivaci lidí a zároveň je podpořit v návratu do kanceláře, měly by brát dojíždění ne jako osobní zátěž, ale jako společnou výzvu. Chytré benefity zaměřené na mobilitu mohou pomoci tuto mezeru překlenout a zvýšit spokojenost, loajalitu i produktivitu,” říká Gauchar Alibayeva, generální manažerka Bolt Business pro Českou republiku.
Průzkum ukazuje, že 80 % Čechů pravidelně dojíždí do práce nebo školy. Nejčastějším způsobem dopravy je vlastní automobil (44 %), následuje veřejná doprava (32 %). Mezi největší překážky pak patří dopravní zácpy, náklady na palivo či parkování a stres z dochvilnosti. Většina lidí tráví na cestě méně než půl hodiny – čtvrtina se dostane do práce do 15 minut, téměř třetina do půl hodiny.
Průměrné měsíční náklady na dopravu dosahují 1 096 Kč, na venkově stoupají až na 1 328 Kč. V centrech měst jsou naopak nižší – 944 Kč. Respondenti by považovali za férový příspěvek od zaměstnavatele v hodnotě 1 167 Kč měsíčně.
Podle průzkumu 74 % Čechů sleduje nabídku benefitů ještě před nástupem do nové práce a 37 % by díky příspěvku na dopravu zvažovalo změnu zaměstnavatele. Zájem o moderní formy mobility roste zejména mezi zaměstnanci do 44 let, kteří preferují flexibilitu a efektivní využití času.
„Naše analýza dojíždění ukazuje, že i když firmy svým zaměstnancům naslouchají, nabízené benefity často neodpovídají jejich skutečným potřebám. Rozdíl mezi tím, co lidé nejvíc oceňují, a tím, co firmy reálně poskytují, představuje velkou příležitost ke zlepšení. Příspěvek na dopravu nebo kompenzace času stráveného na cestách patří mezi jednoduché, ale velmi účinné způsoby, jak zaměstnancům usnadnit návrat do kanceláří a zvýšit jejich spokojenost i loajalitu,“ dodává Gauchar Alibayeva.
Služba Bolt Business umožňuje firmám nabízet tyto benefity jednoduše – od nastavení rozpočtů a limitů až po automatickou fakturaci a reporting. Umožňuje tak spravedlivě řešit právě ty výdaje, které zaměstnanci vynakládají při každodenním dojíždění.
Průzkum Bolt Business Commuting Survey 2025 proběhl v květnu 2025 na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů z České republiky a provedla jej agentura Minds&Roses. Zaměřil se na návyky při dojíždění, postoje k hybridní práci a atraktivitu zaměstnaneckých benefitů.
Zdroj: Bolt