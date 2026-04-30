Průzkum: Češi znají eko drogerii i přírodní kosmetiku, brzdí je cena

  16:07
Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Český trh s přírodní kosmetikou a eko drogerií vstoupil do nové fáze vývoje. Nejnovější spotřebitelský výzkum, který si nechal na konci roku 2025 zpracovat e-shop Econea.cz, ukazuje, že obě kategorie už nejsou okrajovou záležitostí, ale stabilní součástí nákupního chování. Přesto jejich další růst brzdí především cenové vnímání. Třetina Čechů navíc přírodní kosmetiku ani eko drogerii stále nerozpozná.

Dvě třetiny Čechů znají eko drogerii i přírodní kosmetiku

Znalost přírodní kosmetiky i eko drogerie přesahuje 60 % populace a mezi 39–48 % lidí má alespoň základní představu o tom, co tyto kategorie představují. Pravidelně je nakupuje zhruba 7–9 % spotřebitelů a dalších 33–43 % po nich sáhne alespoň občas. To potvrzuje posun z okrajového segmentu do fáze raného mainstreamu.

„Výzkum nám ukázal, že kategorie jsou dostatečně známé a spotřebitelé spíše hledají praktické benefity. Mezi ty patří funkční přínos, poměr cena vs. výkon, šetrnost k pokožce, bezpečné složení nebo jednoduchost výběru,“ uvádí Martin Mates, CEO společnosti Econea, e-shopu s přírodní kosmetikou, eko drogerií a zdravou výživou.

Jak Češi kategoriím skutečně rozumí

Data ukazují, že ačkoli je povědomí o přírodní kosmetice i eko drogerii relativně vysoké, hloubka porozumění je výrazně nižší. 3 z 10 Čechů přiznávají, že mají problém spolehlivě kategorii rozpoznat a musí aktivně informace zjišťovat a ověřovat. Trh už není limitován znalostí pojmů, ale spíše tím, jak konkrétně si lidé dokážou přínosy produktů představit a vztáhnout je k vlastnímu životu.

„Pozorujeme, že mnohým zákazníkům stačí jít velmi po povrchu. Necítí potřebu detailně složení a účinky výrobku studovat, často jim stačí název deklarující ekologický produkt nebo obecné povědomí o něm, které ale často může být mylné,” říká Martin Mates, CEO společnosti Econea.

Cena je klíčovou bariérou pro polovinu trhu

Zatímco dvě třetiny populace znají přírodní kosmetiku i eko drogerii, pravidelně ji nakupuje jen každý desátý Čech. Společně s občasnými nakupujícími tvoří zákazníci těchto segmentů skoro 40 %. Hlavní překážkou nákupu zůstává vnímání vyšší ceny. Téměř 50 % spotřebitelů uvádí cenu jako důvod, proč produkty nekupují častěji.

„Moment, kdy se zákazník přesvědčí o tom, že nemusí slevovat ze svých nároků na funkci a cenu, je většinou momentem, kdy se přesune z fáze občasného nákupu k nákupům pravidelným. Nebo dokonce zjistí, že za podobnou cenu dostane něco mnohem lepšího, co si do té doby ani neuměl představit,“ říká CEO Econea.cz.

Kde Češi nakupují: dominují velcí hráči

U přírodní kosmetiky si téměř každý pátý Čech spontánně spojuje kategorii s řetězcem dm. Specializovaný e-shop Econea se v celkové znalosti značek umisťuje na 8. místě, mezi samotnými uživateli kategorie pak na 6. příčce.

Podobný obrázek přináší i eko drogerie: nejvyšší spontánní znalost vykazuje pro téměř polovinu Čechů dm. Econea se zde řadí na 7. místo celkově a na 5. místo mezi uživateli kategorie.

„Z eko a přírodních produktů se stala běžně dostupná věc, takže je pro nakupující mnohem jednodušší začlenit tyto položky do svého běžného denního nákupu. Což je poznat zejména u mainstreamovějších eko značek, kde je výraznější tlak na cenu a zákazníci méně nakupují za běžnou cenu, i v tomto segmentu si zvykli na akční ceny. Pro on-line nákup tak potřebují výrazně větší motivaci, kterou může být zajímavá značka nedostupná v off-linu, šířka portfolia nebo prověřeného složení,” uvádí Martin Mates z Econea.

O výzkumu

Data vycházejí ze (semi) kvantitativního výzkumu realizovaného v ČR na konci roku 2025 na vzorku 1009 respondentů ve věku 25–65 let, kteří nakupují kosmetiku, drogerii nebo potraviny alespoň jednou za půl roku.

Econea

Econea.cz je český e-shop, který od roku 2013 nabízí tisíce přírodních produktů na jednom místě – od kosmetiky přes ekodrogerii až po zdravé potraviny. Do svého portfolia pouští prověřené produkty, které se funkčností vyrovnají konvenčním, složením jsou ale šetrnější pro člověka i planetu. Jejím cílem je dokázat, že se dá žít v souladu s přírodou pohodlně a bez kompromisů. Přispívá k tomu, že se ekologické produkty stávají běžně dostupnou součástí trhu, nikoli okrajovou volbou.

Econea.cz je od roku 2025 součástí investiční skupiny Felicea Equity z fondu VAFO Group podnikatele Pavla Boušky, která buduje silné uskupení firem v segmentu EKO/BIO. V čele s Martinem Matesem, zakladatelem a ředitelem společnosti, se Econea.cz dlouhodobě profiluje jako jeden z nejvýraznějších hráčů v segmentu e-commerce zaměřeném na udržitelný životní styl.

www.econea.cz

 

Zdroj: Econea.cz

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

ilustrační snímek

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes...

30. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby...

30. dubna 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

ilustrační snímek

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci...

30. dubna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Dětský MTB Cup hostí v Turnově

ilustrační snímek

Malí začátečníci i ostřílení jezdci se mohou vypravit na dětský MTB Cup, který se koná v pátek v areálu Pivovaru Rohozec.

30. dubna 2026  16:44

Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

30. dubna 2026  16:34

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 pct

ilustrační snímek

Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho....

30. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

ilustrační snímek

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich...

30. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

ilustrační snímek

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje...

30. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

ilustrační snímek

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky...

30. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i...

30. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

