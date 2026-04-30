Průzkum: Češi znají eko drogerii i přírodní kosmetiku, brzdí je cena

Dvě třetiny Čechů znají eko drogerii i přírodní kosmetiku
Znalost přírodní kosmetiky i eko drogerie přesahuje 60 % populace a mezi 39–48 % lidí má alespoň základní představu o tom, co tyto kategorie představují. Pravidelně je nakupuje zhruba 7–9 % spotřebitelů a dalších 33–43 % po nich sáhne alespoň občas. To potvrzuje posun z okrajového segmentu do fáze raného mainstreamu.
„Výzkum nám ukázal, že kategorie jsou dostatečně známé a spotřebitelé spíše hledají praktické benefity. Mezi ty patří funkční přínos, poměr cena vs. výkon, šetrnost k pokožce, bezpečné složení nebo jednoduchost výběru,“ uvádí Martin Mates, CEO společnosti Econea, e-shopu s přírodní kosmetikou, eko drogerií a zdravou výživou.
Jak Češi kategoriím skutečně rozumí
Data ukazují, že ačkoli je povědomí o přírodní kosmetice i eko drogerii relativně vysoké, hloubka porozumění je výrazně nižší. 3 z 10 Čechů přiznávají, že mají problém spolehlivě kategorii rozpoznat a musí aktivně informace zjišťovat a ověřovat. Trh už není limitován znalostí pojmů, ale spíše tím, jak konkrétně si lidé dokážou přínosy produktů představit a vztáhnout je k vlastnímu životu.
„Pozorujeme, že mnohým zákazníkům stačí jít velmi po povrchu. Necítí potřebu detailně složení a účinky výrobku studovat, často jim stačí název deklarující ekologický produkt nebo obecné povědomí o něm, které ale často může být mylné,” říká Martin Mates, CEO společnosti Econea.
Cena je klíčovou bariérou pro polovinu trhu
Zatímco dvě třetiny populace znají přírodní kosmetiku i eko drogerii, pravidelně ji nakupuje jen každý desátý Čech. Společně s občasnými nakupujícími tvoří zákazníci těchto segmentů skoro 40 %. Hlavní překážkou nákupu zůstává vnímání vyšší ceny. Téměř 50 % spotřebitelů uvádí cenu jako důvod, proč produkty nekupují častěji.
„Moment, kdy se zákazník přesvědčí o tom, že nemusí slevovat ze svých nároků na funkci a cenu, je většinou momentem, kdy se přesune z fáze občasného nákupu k nákupům pravidelným. Nebo dokonce zjistí, že za podobnou cenu dostane něco mnohem lepšího, co si do té doby ani neuměl představit,“ říká CEO Econea.cz.
Kde Češi nakupují: dominují velcí hráči
U přírodní kosmetiky si téměř každý pátý Čech spontánně spojuje kategorii s řetězcem dm. Specializovaný e-shop Econea se v celkové znalosti značek umisťuje na 8. místě, mezi samotnými uživateli kategorie pak na 6. příčce.
Podobný obrázek přináší i eko drogerie: nejvyšší spontánní znalost vykazuje pro téměř polovinu Čechů dm. Econea se zde řadí na 7. místo celkově a na 5. místo mezi uživateli kategorie.
„Z eko a přírodních produktů se stala běžně dostupná věc, takže je pro nakupující mnohem jednodušší začlenit tyto položky do svého běžného denního nákupu. Což je poznat zejména u mainstreamovějších eko značek, kde je výraznější tlak na cenu a zákazníci méně nakupují za běžnou cenu, i v tomto segmentu si zvykli na akční ceny. Pro on-line nákup tak potřebují výrazně větší motivaci, kterou může být zajímavá značka nedostupná v off-linu, šířka portfolia nebo prověřeného složení,” uvádí Martin Mates z Econea.
O výzkumu
Data vycházejí ze (semi) kvantitativního výzkumu realizovaného v ČR na konci roku 2025 na vzorku 1009 respondentů ve věku 25–65 let, kteří nakupují kosmetiku, drogerii nebo potraviny alespoň jednou za půl roku.
Econea
Econea.cz je český e-shop, který od roku 2013 nabízí tisíce přírodních produktů na jednom místě – od kosmetiky přes ekodrogerii až po zdravé potraviny. Do svého portfolia pouští prověřené produkty, které se funkčností vyrovnají konvenčním, složením jsou ale šetrnější pro člověka i planetu. Jejím cílem je dokázat, že se dá žít v souladu s přírodou pohodlně a bez kompromisů. Přispívá k tomu, že se ekologické produkty stávají běžně dostupnou součástí trhu, nikoli okrajovou volbou.
Econea.cz je od roku 2025 součástí investiční skupiny Felicea Equity z fondu VAFO Group podnikatele Pavla Boušky, která buduje silné uskupení firem v segmentu EKO/BIO. V čele s Martinem Matesem, zakladatelem a ředitelem společnosti, se Econea.cz dlouhodobě profiluje jako jeden z nejvýraznějších hráčů v segmentu e-commerce zaměřeném na udržitelný životní styl.
Zdroj: Econea.cz