Průzkum: desítky tisíc českých domácností si o Vánocích pořídily domácího mazlíčka

Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - Aktuální průzkum agentury IPSOS ukázal, že 96.260 domácností si k Vánocům pořídilo domácí zvíře.[1] Nejčastěji se jednalo o psy, oblíbení byli také hlodavci, exotické ptactvo nebo terarijní zvířata. Nový domov si našlo také zhruba 11 tisíc koček. Zhruba po měsíci v novém domově nyní přichází období, které je z hlediska zdraví a pohody zvířat zásadní. Zejména u psů a koček je nutné se zaměřit na nastavení denní rutiny, podporu správných návyků, a především na prevenci a zdravotní péči. S orientací mohou pomoci nejen veterináři, ale i nový informační portál ProZdravíZvířat.cz nebo podcast Dogtoři.

„Z proběhlých výzkumů dlouhodobě víme, že Češi patří mezi evropskou špičku v chovu domácích mazlíčků. Psi jsou dlouhodobě nejčastěji chovaným domácím mazlíčkem. Téměř polovina Českých domácností psa má, a v každé čtvrté domácnosti žije kočka. Výsledky průzkumu tak nejsou v tomto kontextu velkým překvapením. K pořízení zvířete jako vánočního dárku dochází nejčastěji přímo od chovatele. Každé páté zvíře, které bylo vánočním dárkem, jde do domácnosti z útulku,“ komentuje výsledky průzkumu Mgr. Jana Bryknarová, Account Director výzkumné agentury IPSOS.

První prohlídka jako základní kámen zdraví

„Pořízení domácího zvířete jako vánočního dárku může být dobrým krokem, pokud se na něm celá rodina shodne,“ říká MVDr. Dan Sokolíček, veterinární lékař a autor podcastu Dogtoři. „Zvíře ale vyžaduje dlouhodobou péči. Po měsíci v novém prostředí by se především majitelé koček a psů měli soustředit na adaptaci a pocit bezpečí zejména u zvířat z útulků, pravidelný režim krmení, venčení, hry i odpočinku. Důležitá je také socializace s lidmi a ostatními zvířaty, sledování chování a první preventivní veterinární prohlídka.“

Prvním a nejdůležitějším krokem pro každé nové štěně, kotě, ale i dospělé zvíře z útulku je správně nastavené vakcinační schéma. První prohlídka je důležitá i jako výchozí bod pro včasný screening. Mnohá onemocnění se totiž vyvíjejí nepozorovaně. „U psů se zaměřujeme na včasnou detekci srdečních vad či výběru vhodných vakcín,“ vysvětluje MVDr. Sokolíček a doplňuje: „U koček je kritickým tématem zdraví ledvin, štítné žlázy a onemocnění cukrovkou. Chronické onemocnění ledvin (CKD) postihuje každou pátou kočku a riziko rapidně stoupá již od sedmého roku věku.“

Některé zdravotní problémy jsou navíc častější určitých plemen. Například epilepsie se častěji objevuje u border kolií, zlatých retrívrů nebo pudlů. „Díky pravidelným veterinárním kontrolám lze tato i další onemocnění odhalit včas a výrazně zlepšit kvalitu i délku života zvířete,“ vysvětluje pan doktor.

Sezóna parazitů klepe na dveře

I když je leden, pro majitele to znamená nejvyšší čas připravit se na sezónu vnějších i vnitřních parazitů. S oteplujícím se klimatem se aktivita klíšťat a blech posouvá stále dříve do předjaří.

„Velkým tématem jsou dnes nejen blechy a klíšťata, ale i vnitřní parazité. Nebezpeční jsou zejména srdeční červi napadající plíce a srdce nebo oční vlasovci. U koček se často setkáváme se střevními parazity, jako jsou škrkavky, které jsou navíc přenosné na člověka,“ varuje doktor Sokolíček.

Praktické rady na jednom místě

„Ověřené a srozumitelné informace o prevenci, očkování, nemocech i každodenní péči najdou majitelé psů a koček na novém portálu Prozdravízvířat.cz,“ říká Ing. Markéta Kolanová ze společnosti Boehringer Ingelheim. „Jeho cílem je pomoci majitelům lépe se orientovat v prevenci a péči o zdraví zvířat, ať už pocházejí od chovatele nebo z útulku.“ Další praktické informace nabízí také podcast Dogtoři veterináře Dana Sokolíčka, který se věnuje nejčastějším zdravotním problémům psů a koček i jejich prevenci.

 

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim je biofarmaceutická společnost zabývající se péčí o zdraví lidí i zvířat. Jako jeden z největších investorů v oblasti výzkumu a vývoje se společnost zaměřuje na vytváření inovativních terapií, které mohou zlepšovat a prodlužovat životy lidí a zvířat v oblastech s doposud neuspokojenými medicínskými potřebami. Boehringer Ingelheim je od svého založení v roce 1885 nezávislou společností, která v dlouhodobém horizontu dbá na udržitelný přístup v rámci celého hodnotového řetězce. Přibližně 54 400 zaměstnanců na více než 130 světových trzích pracuje na vytváření řešení pro zdravější a udržitelnější budoucnost. Více informací na www.boehringer-ingelheim.cz.

[1] Zdroj: IPSOS: Vánoční dárky 2025. Kvantitativní průzkum, reprezentativní vzorek populace ČR ve věku 18-65 let, počet respondentů n=1019, sběr dat proběhl v období 12.1.-15.1.2026.

 

