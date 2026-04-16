Průzkum: Finance brání rozvoji talentu. Program Nastartuj talent podpoří mladé

Podle březnového průzkumu realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 500 respondentů se 65,8 % lidí domnívá, že děti mají v Česku příležitosti rozvíjet svůj talent. Samotný systém podpory ale hodnotí výrazně opatrněji – respondenti jej vnímají spíše jako průměrný.
„Realizovaný průzkum potvrzuje, že podpora talentu v Česku dnes stojí především na rodinách. Ty ale často narážejí na finanční limity. Právě finance označilo 84 % respondentů za největší bariéru rozvoje talentu. Program Nastartuj talent jsme připravili jako konkrétní podporu pro talentované děti a mladé lidi, jež chtějí svůj potenciál dál rozvíjet. Pro talenty je pro letošní rok připravena částka dva miliony korun,“ uvádí Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.
Program Nastartuj talent, který realizuje Nadace CEF ve spolupráci se společností MOL Česká republika, je určen mladým lidem ve věku od 10 do 22 let s prokazatelnými výsledky ve sportu, umění či vědě a pomáhá jim překonávat bariéry spojené s dalším rozvojem jejich talentu.
„Vrcholový sport, umělecká tvorba či vědecké ambice vyžadují už v mladém věku nejen disciplínu, ale i plné nasazení. Aby se mladý člověk mohl naplno věnovat rozvoji svého talentu, potřebuje podporu v různých oblastech – od příznivého rodinného zázemí až po finance. Pokud některá z těchto složek chybí, může to představovat překážku. Grantový program Nastartuj talent je tu právě proto, aby mladí lidé měli možnost věnovat se tomu, co je nejvíce naplňuje – svému talentu. Přidělený grant lze využít například na nákup vybavení, studijní pobyty, odborné kurzy nebo účast na soutěžích a dalších rozvojových aktivitách,“ říká Silvia Manczalová, správkyně Nadace CEF.
Uchazeči se mohou hlásit prostřednictvím online přihlášky na webu www.moltalent.cz od 25. března do 30. dubna 2026. Součástí přihlášky je krátké video s ukázkou talentu. Odborná porota vybere finalisty, kteří své dovednosti představí osobně během finálového dne v Praze. Mezi talenty budou rozděleny dva miliony korun, přičemž jeden účastník může získat až 150 000 korun na další rozvoj talentu podle individuálních potřeb účastníků.
O vítězích rozhodne odborná porota složená z respektovaných osobností z oblasti sportu, umění i vědy. Ve sportovní kategorii zasedne například trenér a mentální kouč vrcholových sportovců Marián Jelínek, oblast tance bude hodnotit principál souboru La Putyka Rostislav Novák a vědecké projekty posoudí mimo jiné zástupci akademické sféry, například děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta.
Kdo podporuje talent v Česku
Podpora rodiny je v rámci rozvoje talentů v Česku nenahraditelná. Jako hlavní pilíř ji vnímá více než
87 % respondentů a zároveň 76 % lidí říká, že tuto roli skutečně plní. S velkým odstupem následují sportovní a zájmové kroužky, školy nebo stát a firmy.
Průzkum zároveň ukazuje, že veřejnost nevnímá talent jen jako otázku vrozených předpokladů. Pro téměř polovinu (49 %) respondentů jsou pro jeho rozvoj stejně důležité nadání i tvrdá práce. Rozvoj talentu tak podle lidí nestojí jen na schopnostech a motivaci samotných dětí, ale také na podmínkách, které jim jejich okolí dokáže vytvořit. Vedle finančních nákladů patří mezi hlavní bariéry také nedostatek času rodičů (40,7 %), nedostatek kvalitních mentorů a příležitostí (shodně 27,9 %) nebo nedostatek informací (24,1 %).
Průzkum zároveň ukazuje, že podpora talentu není ve všech oblastech stejně silná. Nejlépe si podle veřejnosti vede sport, který jako nejsilnější oblast označilo 69 % respondentů. Naopak nižší hodnocení získaly technické a řemeslné obory (33 %) a také oblast vědy a technologií (36 %).
MOL Česká republika
S 296 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz
O Nadaci CEF
Nadace CEF (Central European Foundation) je renomovaná nezisková organizace, která se již více než 30 let věnuje podpoře a rozvoji středoevropského regionu, jeho identity a hodnot. Realizuje vlastní projekty a zároveň podporuje organizace, komunity i jednotlivce, kteří s ní sdílejí stejné cíle a hodnoty. Dlouhodobě se zaměřuje na podporu vzdělávání a rozvoj talentů, ochranu kulturního a přírodního dědictví a posilování komunit.
Program Nastartuj talent realizuje Nadace CEF ve spolupráci se společností MOL Česká republika jako jednu ze svých prioritních aktivit v oblasti podpory vzdělávání a rozvoje talentu dětí a mládeže. https://cef.sk/
Zdroj: MOL Česká republika