Průzkum Home Creditu: podnikatelé hledají informace o půjčkách na internetu, živnostníci se více než firmy obávají vývoje ekonomiky

Ať už jde o financování rozjezdu podnikání, investice do nového vybavení či modernizace, podnikatelé pro tyto účely nezřídka volí půjčku. Takový krok je vždy vhodné dobře zvážit, propočítat návratnost i schopnost splácení. Přesto existují faktory, které podnikatelé nemají ve vlastních rukách – čeho se nejvíce obávají a čím se při výběru poskytovatele řídí?

OSVČ se více bojí vývoje ekonomické situace

Ačkoliv úvěr otevírá podnikatelům dveře, které by jinak z vlastních zdrojů otevřít nemohli, přirozeně se s ním pojí i určité obavy. Než o půjčku zažádají, zvažují různá pro a proti a hodnotí rizika. "Jak OSVČ, tak firmy jsou nejvíce nervózní z toho, že finanční podmínky úvěru budou nevýhodné. Obavy má 74 procent živnostníků a 80 procent společností. Sdílejí i nejistotu, zda úvěr vůbec dostanou. Doba je navíc poměrně nepředvídatelná z pohledu vývoje ekonomické situace. Poměry se v mnoha odvětvích dynamicky mění, a to i s ohledem na globální politiku. Větší obavy ze změn mají OSVČ, nejistotu přiznává 71 procent živnostníků. Oproti tomu firmy jsou méně nervózní, koneckonců mají často zálohu pro horší časy, takže strach pociťuje 61 procent s.r.o.," říká Jaroslav Ondrušek, analytik Home Creditu. Obě skupiny pak přirozeně řeší, zda jim příjmy budou stačit na pravidelné splátky - jejich starosti může rozptýlit nabídka půjček, které dovolují podnikateli splátku přizpůsobit jejich možnostem a například i sezónním výkyvům.

Výběr poskytovatele? Zkušenost vládne

Půjčky pro podnikatele nabízí mnoho bankovních i nebankovních společností. OSVČ nejčastěji zkoumají dva vybrané poskytovatele, činí tak 45 procent živnostníků. "Ještě více si dávají záležet firmy - 39 procent jich zvažuje tři poskytovatele. Podnikatelé se přitom hodně řídí svou zkušeností. I když jednotlivé podmínky porovnávají, tak především u předvýběru poskytovatelů, s nimiž už mají nějakou historii. Postupuje tak dokonce 63 procent firem,“ uvádí Jaroslav Ondrušek. Liší se tak od živnostníků - 39 procent OSVČ se totiž hned obrací pouze na jednoho konkrétního poskytovatele, s nímž už mají svou zkušenost.

Při hledání informací hraje hlavní roli internet, na recenze podnikatelé nespoléhají

V situaci, kdy chce firma investovat do nové výroby nebo své podnikání rozšiřuje OSVČ, jsou klíčové kvalitní informace. Koneckonců i u podnikatelských úvěrů platí ono klasické „dvakrát měř a jednou řež“. Kde hráči na trhu hledají podrobnosti a podmínky jednotlivých půjček? Především na internetu. Webové stránky bank zkoumá 39 procent respondentů, 38 procent se nechá inspirovat různými online srovnávači. Až s odstupem následují bankovní a finanční poradci, u kterých poptává informace asi třetina respondentů. Naopak ani jedna skupina příliš nedá na online recenze. Řídí se jimi jen 12 procent respondentů z obou skupin.

Kvantitativní průzkum realizovala pro společnost Home Credit agentura Perfect Crowd. Sběr dat proběhl prostřednictvím výzkumného panelu, a to na přelomu listopadu a prosince 2024. Vzorek: 336, z toho 229 OSVČ a 107 s.r.o.

