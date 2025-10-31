Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

Autor:
  12:12
Praha 31. října 2025 (PROTEXT) - Hotovost zůstává v Česku i v roce 2025 důležitou součástí každodenního života. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro poskytovatele bankomatů Euronet používá hotovost pravidelně 72 % Čechů. Více než polovina respondentů (51 %) se i dnes setkává s místy, kde obchodníci přijímají pouze hotovost, a tři čtvrtiny (74 %) lidí proto nosí hotovost u sebe „pro jistotu“. A zatímco polovina populace směřuje k bezhotovostním platbám, druhá polovina, často starší lidé, obyvatelé menších měst a osoby s nižšími příjmy, stále závisí na hotovosti.

Z bankomatu vybírá hotovost 87 % lidí a třetina z nich tak činí několikrát měsíčně. Přestože digitální platby rostou, přístup k hotovosti zůstává nutností. Každý čtvrtý respondent (23 %) se alespoň občas dostane do situace, kdy hotovost potřebuje, ale v okolí nemá kde vybrat.

„Hotovost zůstává pro Čechy symbolem jistoty i praktičnosti. Lidé ji stále používají nejen tam, kde bezhotovostní platby nejsou možné, ale i proto, že nad ní mají větší kontrolu. Nezastupitelnou roli pak má především pro seniory, živnostníky nebo obyvatele menších obcí,“ říká Ondřej Kozák, Country Manager společnosti Euronet.

Zrušení bankomatu by pak představovalo větší či zásadní komplikaci pro 24 % Čechů. Nejčastěji pro obyvatele menších měst a obcí nebo seniory nad 60 let. Úbytek bankomatů ve svém okolí zaznamenalo 17 % dotázaných.

Hotovost jako jistota i návyk

Češi platí hotově ne proto, že by odmítali moderní technologie, ale protože často nemají jinou možnost. Šest z deseti lidí (60 %) uvádí jako hlavní důvod, že obchodník platbu kartou vůbec nepřijímá, a třetina (30 %) si peníze vybírá hlavně kvůli potřebě rozměnit. Dalších 20 % respondentů přiznává, že hotovost používá ze zvyku. Mají díky ní lepší přehled o výdajích i větší kontrolu nad svým rozpočtem.

Hotovostí nejčastěji platí za drobné nákupy (63 %), na trzích a u stánků (50 %), za dopravu a parkování (34 %) nebo v kavárnách a restauracích (33 %). Hotovost navíc hraje důležitou roli i v běžném provozu domácností. Každý čtvrtý (25 %) ji využívá na kapesné nebo volnočasové aktivity dětí.

I když se bezhotovostní platby dál rozšiřují, potřeba mít hotovost po ruce zůstává téměř stejná jako v předchozích letech. Denně ji používá pětina Čechů (22 %), zatímco úplně bez hotovosti funguje jen necelé 1 % populace.

Roste pochopení pro náklady spojené s provozem bankomatů

Zásadním zjištěním letošního výzkumu je rostoucí ochota lidí přispět na zachování dostupnosti hotovosti. Více než tři pětiny Čechů (61 %, tj. +16 p.b. meziročně) by byly ochotny zaplatit poplatek za výběr, pokud by v okolí neměli jinou možnost výběru. Současně 40 % dotázaných uvádí, že by byli ochotni poplatek zaplatit, pokud by to pomohlo zachovat bankomat v jejich okolí nebo zajistilo instalaci nového.

„Lidé začínají vnímat, že provoz bankomatu není samozřejmostí. Uvědomují si, že s ním jsou spojeny reálné náklady. Od bezpečnosti a údržby až po doplňování hotovosti. Pozitivní je, že roste podíl těch, kteří chápou nutnost hledat způsoby, jak síť bankomatů udržet,“ říká Kozák.

O průzkumu: Kvantitativní výzkum provedla agentura STEM/MARK v říjnu 2025 na reprezentativním vzorku 505 respondentů ve věku 18–65 let. Cílem bylo zjistit, jak Češi používají hotovost, jak vnímají dostupnost bankomatů a jaké mají postoje k poplatkům spojeným s výběrem hotovosti.

 

Zdroj: Euronet

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.