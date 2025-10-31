Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

Z bankomatu vybírá hotovost 87 % lidí a třetina z nich tak činí několikrát měsíčně. Přestože digitální platby rostou, přístup k hotovosti zůstává nutností. Každý čtvrtý respondent (23 %) se alespoň občas dostane do situace, kdy hotovost potřebuje, ale v okolí nemá kde vybrat.
„Hotovost zůstává pro Čechy symbolem jistoty i praktičnosti. Lidé ji stále používají nejen tam, kde bezhotovostní platby nejsou možné, ale i proto, že nad ní mají větší kontrolu. Nezastupitelnou roli pak má především pro seniory, živnostníky nebo obyvatele menších obcí,“ říká Ondřej Kozák, Country Manager společnosti Euronet.
Zrušení bankomatu by pak představovalo větší či zásadní komplikaci pro 24 % Čechů. Nejčastěji pro obyvatele menších měst a obcí nebo seniory nad 60 let. Úbytek bankomatů ve svém okolí zaznamenalo 17 % dotázaných.
Hotovost jako jistota i návyk
Češi platí hotově ne proto, že by odmítali moderní technologie, ale protože často nemají jinou možnost. Šest z deseti lidí (60 %) uvádí jako hlavní důvod, že obchodník platbu kartou vůbec nepřijímá, a třetina (30 %) si peníze vybírá hlavně kvůli potřebě rozměnit. Dalších 20 % respondentů přiznává, že hotovost používá ze zvyku. Mají díky ní lepší přehled o výdajích i větší kontrolu nad svým rozpočtem.
Hotovostí nejčastěji platí za drobné nákupy (63 %), na trzích a u stánků (50 %), za dopravu a parkování (34 %) nebo v kavárnách a restauracích (33 %). Hotovost navíc hraje důležitou roli i v běžném provozu domácností. Každý čtvrtý (25 %) ji využívá na kapesné nebo volnočasové aktivity dětí.
I když se bezhotovostní platby dál rozšiřují, potřeba mít hotovost po ruce zůstává téměř stejná jako v předchozích letech. Denně ji používá pětina Čechů (22 %), zatímco úplně bez hotovosti funguje jen necelé 1 % populace.
Roste pochopení pro náklady spojené s provozem bankomatů
Zásadním zjištěním letošního výzkumu je rostoucí ochota lidí přispět na zachování dostupnosti hotovosti. Více než tři pětiny Čechů (61 %, tj. +16 p.b. meziročně) by byly ochotny zaplatit poplatek za výběr, pokud by v okolí neměli jinou možnost výběru. Současně 40 % dotázaných uvádí, že by byli ochotni poplatek zaplatit, pokud by to pomohlo zachovat bankomat v jejich okolí nebo zajistilo instalaci nového.
„Lidé začínají vnímat, že provoz bankomatu není samozřejmostí. Uvědomují si, že s ním jsou spojeny reálné náklady. Od bezpečnosti a údržby až po doplňování hotovosti. Pozitivní je, že roste podíl těch, kteří chápou nutnost hledat způsoby, jak síť bankomatů udržet,“ říká Kozák.
O průzkumu: Kvantitativní výzkum provedla agentura STEM/MARK v říjnu 2025 na reprezentativním vzorku 505 respondentů ve věku 18–65 let. Cílem bylo zjistit, jak Češi používají hotovost, jak vnímají dostupnost bankomatů a jaké mají postoje k poplatkům spojeným s výběrem hotovosti.
Zdroj: Euronet