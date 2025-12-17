Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

Češi nákup vánočních dárků pro děti plánují s předstihem. Téměř tři čtvrtiny (73 %) začínají vybírat hračky měsíc či více před Vánocemi, v průběhu prosince je pořizuje 22 % Čechů, zatímco jen 3 % pořizují dárky na poslední chvíli, týden či méně před Štědrým dnem.
Při nákupu hraček Češi často kombinují různé způsoby, což uvedlo 39 % respondentů. Nejčastěji si hračku nejprve vyberou a následně ji objednají online, což uvedlo 28 % z nich. Výběr předem s nákupem v kamenné prodejně preferuje 11 % dotázaných, zatímco 15 % respondentů si hračku vybírá přímo v obchodě a na místě ji kupuje. Výsledky tak potvrzují, že kamenné prodejny stále hrají důležitou roli při rozhodování o nákupu.
Tradiční materiály a certifikace hrají důležitou roli
Nejdůležitějším kritériem při výběru hraček je jejich přínos pro děti. Vzdělávací funkci označilo celá polovina dotázaných. Mezi těmito hračkami pak vedou kreativní stavebnice (65 %), rozvojové hračky (60 %), trojici uzavírají hračky dřevěné (43 %).
Významnou roli při rozhodování o nákupu hraje také otázka bezpečnosti. Zda mají hračky, především dřevěné, příslušnou certifikaci, sleduje polovina rodičů (52 %), i když jen 15 % jej kontroluje při každém nákupu. Více než polovina (56 %) dotázaných je ochotna si za hračku s certifikátem bezpečnosti připlatit až 20 % ceny.
Vánoční brožura hraček
I letos připravil Lidl speciální brožuru plnou oblíbených hraček a dalšího sortimentu pro všechny věkové kategorie, aby zákazníkům pomohl s vánočními nákupy. Brožura nabízí nejen široký výběr hraček, ale také oblečení s vánoční tematikou, praktické kuchyňské pomocníky a stylové dekorace, které mohou zákazníky inspirovat při vánočních přípravách. Zákazníci tak mohou vybírat například pyžama s oblíbenou vánoční postavičkou Grinche, povlečení s vánoční tematikou nebo hračky, mezi něž patří i populární dřevěná dětská kuchyňka. „Ať už hledáte drobný dárek na poslední chvíli nebo hlavní překvapení pod stromeček, Lidl je vaším spolehlivým parťákem s nabídkou, která se opravdu vyplatí,“ uvádí Kateřina Štichová z tiskového oddělení společnosti Lidl Česká republika a doplňuje, že kromě vysoké kvality ocení zákazníci také výhodnou cenu, která je při vánočních přípravách často stěžejní.
Certifikované hračky v Lidlu
Všechny dřevěné hračky privátní značky Lupilu mají certifikaci FSC, která zaručuje jejich výrobu z udržitelných zdrojů. Bezpečnost je pro Lidl prioritou, proto jsou všechny hračky testovány nezávislou organizací TÜV/GS a nesou certifikát Toyproof potvrzující jejich bezpečnost pro děti.
Vánoce bez stresu
„Při nákupu dárků na našem e-shopu se zákazníci nemusí obávat špatného výběru. Pro všechny objednávky učiněné od 30.10.2025 do 24.12.2025 platí možnost vrácení až do konce ledna,” uvádí Kateřina Štichová z tiskového oddělení Lidl Česká republika.
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 326 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 71 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.
Více informací naleznete na:
www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika
https://www.facebook.com/lidlcesko
[1] Průzkum Dřevěné hračky 2025, STEM/MARK pro společnost Lidl Česká republika, 10.-18. 11. 2025, n=1 011
Zdroj: Lidl