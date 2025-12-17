Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

Autor:
  10:40
Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Češi jen výjimečně nechávají nákup vánočních dárků pro děti na poslední chvíli. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro společnost Lidl Česká republika realizovala agentura STEM/MARK. Většina Čechů začíná pořizovat dárky měsíc i více před Štědrým dnem. Oblibu si zároveň stále udržují hračky z klasických materiálů, především dřevěné, kterým podle průzkumu dává přednost téměř polovina respondentů [1].

Češi nákup vánočních dárků pro děti plánují s předstihem. Téměř tři čtvrtiny (73 %) začínají vybírat hračky měsíc či více před Vánocemi, v průběhu prosince je pořizuje 22 % Čechů, zatímco jen 3 % pořizují dárky na poslední chvíli, týden či méně před Štědrým dnem.

Při nákupu hraček Češi často kombinují různé způsoby, což uvedlo 39 % respondentů. Nejčastěji si hračku nejprve vyberou a následně ji objednají online, což uvedlo 28 % z nich. Výběr předem s nákupem v kamenné prodejně preferuje 11 % dotázaných, zatímco 15 % respondentů si hračku vybírá přímo v obchodě a na místě ji kupuje. Výsledky tak potvrzují, že kamenné prodejny stále hrají důležitou roli při rozhodování o nákupu.

Tradiční materiály a certifikace hrají důležitou roli

Nejdůležitějším kritériem při výběru hraček je jejich přínos pro děti. Vzdělávací funkci označilo celá polovina dotázaných. Mezi těmito hračkami pak vedou kreativní stavebnice (65 %), rozvojové hračky (60 %), trojici uzavírají hračky dřevěné (43 %).

Významnou roli při rozhodování o nákupu hraje také otázka bezpečnosti. Zda mají hračky, především dřevěné, příslušnou certifikaci, sleduje polovina rodičů (52 %), i když jen 15 % jej kontroluje při každém nákupu. Více než polovina (56 %) dotázaných je ochotna si za hračku s certifikátem bezpečnosti připlatit až 20 % ceny.

Vánoční brožura hraček

I letos připravil Lidl speciální brožuru plnou oblíbených hraček a dalšího sortimentu pro všechny věkové kategorie, aby zákazníkům pomohl s vánočními nákupy. Brožura nabízí nejen široký výběr hraček, ale také oblečení s vánoční tematikou, praktické kuchyňské pomocníky a stylové dekorace, které mohou zákazníky inspirovat při vánočních přípravách. Zákazníci tak mohou vybírat například pyžama s oblíbenou vánoční postavičkou Grinche, povlečení s vánoční tematikou nebo hračky, mezi něž patří i populární dřevěná dětská kuchyňka. „Ať už hledáte drobný dárek na poslední chvíli nebo hlavní překvapení pod stromeček, Lidl je vaším spolehlivým parťákem s nabídkou, která se opravdu vyplatí,“ uvádí Kateřina Štichová z tiskového oddělení společnosti Lidl Česká republika a doplňuje, že kromě vysoké kvality ocení zákazníci také výhodnou cenu, která je při vánočních přípravách často stěžejní.

Certifikované hračky v Lidlu

Všechny dřevěné hračky privátní značky Lupilu mají certifikaci FSC, která zaručuje jejich výrobu z udržitelných zdrojů. Bezpečnost je pro Lidl prioritou, proto jsou všechny hračky testovány nezávislou organizací TÜV/GS a nesou certifikát Toyproof potvrzující jejich bezpečnost pro děti.

Vánoce bez stresu

„Při nákupu dárků na našem e-shopu se zákazníci nemusí obávat špatného výběru. Pro všechny objednávky učiněné od 30.10.2025 do 24.12.2025 platí možnost vrácení až do konce ledna,” uvádí Kateřina Štichová z tiskového oddělení Lidl Česká republika.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 326 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 71 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.

Více informací naleznete na: 

www.lidl.cz

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

https://www.facebook.com/lidlcesko

[1] Průzkum Dřevěné hračky 2025, STEM/MARK pro společnost Lidl Česká republika, 10.-18. 11. 2025, n=1 011

Zdroj: Lidl

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle okolností nejspíš chystal vraždu

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  11:12

Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ústavní soud se zastal muže v detenci, justice musí znovu zvážit její trvání

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se zastal muže s duševní poruchou, který je v zabezpečovací detenci, přestože se nedopustil násilného trestného činu. O případném pokračování...

17. prosince 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí –postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

17. prosince 2025  10:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie

ilustrační snímek

Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném autokempu. Nabídnout by mohlo také další sportoviště. Změny...

17. prosince 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek

ilustrační snímek

V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají také úpravy dopravního značení v Přerově. Na jednom z hlavních...

17. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  9:01

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

17. prosince 2025  10:40

Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

17. prosince 2025  10:28

Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Bývalý pivovar v Kyjově chátrá. Radnice má v ruce povolení na jeho demolici,...

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem...

17. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.