Průzkum o řízení firem ze stavebního sektoru: milionové zakázky řídí v Excelu

Hlavní zjištění:
- Třetina firem řídí projekty v Excelu, každá desátá navíc nemá žádný systém pro projektové řízení.
- 65 % přenáší data mezi nástroji ručně nebo vůbec.
- Automatizace nevyužívá 42,5 % firem, přestože největší brzdou odvětví je nedostatek lidí. 35 % v rámci interního řízení nepracuje s AI.
- Cash flow sledují prakticky všichni, ale 4 z 10 ho neplánují dopředu.
- 35 % má jen hrubou představu o ziskovosti zakázek.
„Průzkum ukázal, že kdo více využije technologie a začne měřit ziskovost zakázek, může rychle získat výraznou konkurenční výhodu,“ říká Petr Macek, zakladatel Caflou.
Kompletní výsledky najdete zde.
Zdroj: Caflou