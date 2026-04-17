Průzkum o řízení firem ze stavebního sektoru: milionové zakázky řídí v Excelu

  8:43
Praha 17. dubna 2026 (PROTEXT) - Stavaři, architekti a projektanti spoléhají na tabulky, ruční přenos dat a odhady ziskovosti místo přesných čísel. Vyplývá to z průzkumu mezi 40 majiteli zavedených firem napříč stavebním řetězcem, který realizoval tým all-in-one manažerského systému Caflou.

Hlavní zjištění:

  • Třetina firem řídí projekty v Excelu, každá desátá navíc nemá žádný systém pro projektové řízení.
  • 65 % přenáší data mezi nástroji ručně nebo vůbec.
  • Automatizace nevyužívá 42,5 % firem, přestože největší brzdou odvětví je nedostatek lidí. 35 % v rámci interního řízení nepracuje s AI.
  • Cash flow sledují prakticky všichni, ale 4 z 10 ho neplánují dopředu.
  • 35 % má jen hrubou představu o ziskovosti zakázek.

„Průzkum ukázal, že kdo více využije technologie a začne měřit ziskovost zakázek, může rychle získat výraznou konkurenční výhodu,“ říká Petr Macek, zakladatel Caflou.

Kompletní výsledky najdete zde.

 

Zdroj: Caflou

https://www.caflou.cz/

 

 

Průzkum o řízení firem ze stavebního sektoru: milionové zakázky řídí v Excelu

17. dubna 2026  8:43

