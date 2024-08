Průzkum společnosti Universal Robots ukazuje, že výrobci již využívají umělou inteligenci

"AI není jen módní záležitost," říká Anders Billeso Beck, viceprezident pro strategii a inovace ve společnosti Universal Robots. "Ačkoli se o tom začalo běžně mluvit teprve v posledních dvou letech, umělá inteligence a strojové učení jsou nyní rozhodujícími hnacími silami inovací a efektivity v dnešní výrobě."

Do budoucna plánuje 48 % výrobců další investice do umělé inteligence a strojového učení do roku 2025, což naznačuje, že tyto technologie budou i nadále hrát klíčovou roli v budoucnosti výroby.

"Zaznamenáváme značný zájem o fyzickou umělou inteligenci https://www.universal-robots.com/landing-pages/2024q2/explore-the-future-of-ai-and-robotics/ . Náš ekosystém UR+ se neustále rozšiřuje a klíčovým faktorem je rychlý nárůst aplikací a řešení AI od našich partnerů, včetně rostoucího počtu OEM partnerů, což otevírá zcela nové příležitosti pro zákazníky," říká Anders Billeso Beck.

Další zajímavosti

• Průzkum ukazuje rostoucí význam digitalizace, přičemž 47 % výrobců v současnosti využívá technologie, jako je internet věcí, cloud computing a digitální dvojčata. Tyto nástroje pomáhají výrobcům optimalizovat provoz, snižovat prostoje a šetřit náklady prostřednictvím simulací a prediktivní údržby. Výrobci tak mohou přejít na odolnější modely výroby s vysokým podílem směsí, které lépe vyhovují požadavkům trhu.

• Více než 50 % respondentů uvádí jako hlavní důvody pro zavedení nových technologií zlepšení kvality výrobků, zvýšení produktivity a zvýšení přesnosti. Kromě toho 30 % výrobců využívá technologie ke zlepšení pracovních podmínek a 26 % se řídí cíli udržitelnosti.

• Zatímco návratnost investic zůstává hlavním problémem pro 32 % výrobců, další faktory, jako je použitelnost, vlastní odborné znalosti, bezpečnost a potenciální narušení, jsou také důležité (shodně kolem 20 %).

O průzkumu

Průzkum s 99% mírou spolehlivosti shromáždil odpovědi od 1195 účastníků ze sedmi různých zemí Evropy a Severní Ameriky. Účastníci zahrnovali zástupce 569 velkých podniků a 278 malých a středních podniků. Jsou z různých průmyslových odvětví, především ze zpracovatelského průmyslu, zdravotnictví, potravinářství a automobilového průmyslu.

