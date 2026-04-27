Průzkum VELUX ukázal, že nové technologie usnadňují život i sbližují generace

  14:04
Praha 27. dubna 2026 (PROTEXT) - Zažili jste nebo znáte z vyprávění prarodičů situace, kdy pračka při ždímání „cestovala“ po koupelně nebo kdy bylo potřeba vstát z gauče pokaždé, když jste chtěli přepnout televizní kanál? Dnes už si to většina z nás neumí představit. Komfort se totiž z luxusu stal postupně standardem – a proměnil i to, co od svého domova očekáváme.

„Pamatuji si na naši starou pračku, kterou jsme museli při ždímání přidržovat, aby nám neodjela až do chodby,“ směje se pan Karel (76) z Brna. „A dnes? Vnoučata mi ukazují, jak si přes telefon rozsvítím nebo vyvětrám. To by mě tehdy ani nenapadlo.“

Nová podoba domova sbližuje generace

Dle průzkumu společnosti VELUX, realizovaného mezi mladší generací ve věku 18–30 let a starší ve věku 55–75 let, se proměna domácnosti výrazně odráží i v každodenní komunikaci mezi generacemi. Celých 67 % mladších respondentů už někdy vysvětlovalo rodičům nebo prarodičům, jak funguje mobilní aplikace. Dalších 12 % pomáhalo s chytrou domácností nebo spotřebiči. „Je to taková nová rodinná role – dřív nás prarodiče učili vařit nebo opravovat věci, dnes jim my ukazujeme, jak funguje domácnost. A často se u toho i zasmějeme,“ říká studentka Tereza (23) z Plzně. Zároveň ale platí, že komfort už dnes není jen „výhoda navíc“. Pro 61 % mladších je hlavním znakem moderního domova to, že technologie fungují samy, a 41 % oceňuje, že se díky nim nemusí starat o drobnosti.

Co dřív obtěžovalo, dnes řeší technologie

Starší generace si dobře pamatuje, kolik času a energie stála péče o domácnost. A co představovalo největší nepohodlí? Pro 40 % dotázaných to bylo praní a práce s prádlem, 21 % vadilo mytí nádobí pouze v ruce a 13 % telefonování jen z pevné linky. Přesto nostalgie zůstává – 66 % respondentů si s úsměvem vybavuje „cestující“ pračky a více než polovina vzpomíná na občasné debaty o tom, kdo půjde přepnout televizní kanál.

Od retro šoku k chytré domácnosti v číslech

  • 51 % mladších Čechů by šokovalo telefonování jen z pevné linky
  • 22 % respondentů by překvapilo vstávání kvůli přepínání televize
  • 66 % starších s úsměvem vzpomíná na „poskakující“ pračky
  • 61 % lidí považuje automatické technologie za znak moderního domova
  • 39 % starších nejvíc fascinuje ovládání domácnosti přes telefon
  • 41 % lidí si myslí, že největší výhodou dneška je, že se „nemusíme starat o drobnosti“

Když si na pohodlí zvykneme, nechceme zpět

Průzkum ukázal, že zástupci mladší generace si návrat k některým dřívějším situacím neumějí představit. Pro 51 % z nich by bylo největším „retro šokem“ telefonovat pouze z pevné linky, pro 22 % zase vstávání kvůli přepínání televizních kanálů.

Přesto si více než polovina respondentů (56 %) myslí, že „na tom něco je“, když se říká, že trocha nepohodlí k životu patří. Komfort tak nevnímáme jen jako samozřejmost, ale i jako hodnotu, kterou si uvědomujeme. Zatímco dříve byl komfort spojený hlavně s domácími spotřebiči, dnes se posouvá i do samotné konstrukce bydlení. Stále více lidí si uvědomuje, že kvalitu každodenního života ovlivňuje světlo, vzduch a teplota – tedy faktory, které souvisejí mimo jiné i se střešními okny.

Jaro je ideální moment pro změnu

S příchodem jara nastává i ideální čas na úpravy bydlení a výměna střešních oken patří mezi rychlé a efektivní kroky, které mají okamžitý dopad na komfort domova. Starší okna totiž často způsobují tepelné ztráty a naopak nebrání přehřívání interiéru. „Přestože mají mnozí pocit, že se jedná o velký stavební zásah, není tomu tak. Samotná výměna může trvat jen pár hodin a probíhá bez zásahu do konstrukce domu. Moderní řešení v podobě střešních oken s motorem na elektrický nebo solární pohon přinášejí nejen více světla, ale i lepší tepelnou izolaci a zdravější vnitřní klima a díky dálkovému ovládání lze okna i stínění pohodlně řídit odkudkoli,“ říká Jakub Mrázek, produktový specialista VELUX.

Zatímco ještě před několika desítkami let jsme museli vstát z pohovky, abychom přepnuli program v televizi, dnes máme velkou část života pod kontrolou na dálku. A stejné je to i s okny. Například inteligentní systém VELUX ACTIVE řídí automatické ovládání střešních oken a vnitřních i venkovních rolet VELUX. Senzory v interiéru hlídají teplotu, vlhkost a čistotu vzduchu a na základě získaných údajů se střešní okna automaticky otvírají, zavírají i zastiňují. A s přicházejícími vyššími teplotami hraje roli i ochrana proti přehřívání – venkovní rolety mohou snížit teplotu v interiéru až o 6,5 °C*. Třešničkou na dortu je pak dešťový senzor, který zajistí, že se okno automaticky zavře již při prvních kapkách.

Data, která dávají smysl

  • 61 % lidí říká, že moderní domov = technologie, které fungují samy
  • Až o 6,5 °C* – až o tolik mohou venkovní rolety snížit přehřívání interiéru
  • Pár hodin – tak rychlá může být výměna střešního okna

Proměna domácností za poslední desetiletí ukazuje, že komfort dnes není jen otázkou pohodlí, ale i zdraví, úspor a kvality života. Od „poskakujících“ praček až po chytré ovládání domácnosti – každá generace má své zkušenosti, ale směr je společný. Chceme bydlet tak, aby nám domov sloužil. A ideálně tak, abychom si to ani neuvědomovali.

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v březnu 2026.

Zdroj: Adison

