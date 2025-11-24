První adventní neděle v Holešovické tržnici: maso, trhy a vánoční pohoda

Špičkové masové speciality a živá gastro atmosféra
Na prostranství v těsné blízkosti Haly 27 (na Mlhovišti) se návštěvníci mohou těšit na pop-up menu mistrů řezníků. Atmosféru dokreslí harmonikář a tradiční řeznická soutěž, která pobaví malé i velké. Speciality si nachystali:
• Naše maso – pražská šunka na chlebu, steak sendvič, uzený vývar;
• Kantýna – stařený tatarák, gulášová polévka, bageta s trhaným hovězím, smažené hovězí dršťky;
• Čestr – roastbeef s perigordskou omáčkou, vařený pupek s koprovkou, marinovaný kapr a nakládaná zelenina;
• U Kalendů – vepřová líčka "Segedín", rypáček s křenem, telecí dršťky Andula, buchtičky se šodó;
• 420 – telecí párek v rohlíku, prdelačka, kachní jelito, lovecký salám v rohlíčku;
• Big Smokers – přeštík Pork Ribs a Pork Belly, Louisiana Boudin sausage;
• Řeznictví Branická – mini jitrnička se zelím, pečené koleno s coleslaw salátem.
Adventní program Holešovické tržnice: klidné Vánoce s rodinou
Den řezníků přirozeně navazuje na širší adventní program Holešovické tržnice, který potrvá od 27. listopadu do 22. prosince. Na náměstíčku vedle Haly 22 vyrostou vánoční trhy s originálními a řemeslnými dárky, tradičními dobrotami a produkty pro domácí mazlíčky. Nabídka se bude v průběhu adventu částečně obměňovat, takže pokaždé objevíte něco nového – od designových drobností přes charitativní výrobky až po výběrové knihy. Každý adventní čtvrtek ožije Tržnice zimním kinem Svařák a film pod širým nebem, kde si lze vychutnat vánoční a romantické filmy se svařeným vínem nebo horkou čokoládou. Pro nejmenší je připravena úkolová stezka „Po stopách českých vánočních tradic“ (100 Kč/dítě), interaktivní adventní kalendář a Ježíškova pošta (50 Kč/známka), kde mohou děti posílat svá přání přímo Ježíškovi. Hala 22 nabídne tradiční sezónní suroviny – zeleninu, ořechy a další ingredience na štědrovečerní stůl, čerstvé vánoční kapry a stromky bez obalu (před Halou 22). Celý prostor dotvoří plstěná vesnička – Holešovický betlém výtvarnice Ivy Langrové, který bude během adventu každý týden obohacen o novou postavičku. Podrobné informace k adventu v Holešovické tržnici můžete sledovat na nově vzniklé microsite http://www.holesovickatrznice.cz/advent.
Foto: Den řezníků ZDE.
Foto: Advent v Holešovické tržnici ZDE.
Den řezníků
30. 11. 2025
Holešovická tržnice, Praha 7 – na Mlhovišti (u Haly 27)
11:00 – 18:00
Více informací: https://www.holesovickatrznice.cz/advent
Adventní trhy Holešovická tržnice
Náměstíčko vedle Haly 22, Holešovická tržnice, Praha 7
27. 11. – 22. 12. 2025
Út–Pá 14.00–21:00, So–Ne 10.00–18.00 (pondělí zavřeno)
Více informací: www.holesovickatrznice.cz
Zimní kino Svařák a film
Náměstíčko vedle Haly 22
Začátek v 18:00, vstup zdarma
• 27. 11. Láska nebeská
• 4. 12. Šílená noc
• 11. 12. Pelíšky
• 18. 12. Tři oříšky pro Popelku
Více informací: www.holesovickatrznice.cz
