První "červený říjen" pro kryptoměny za sedm let. Tržní kapitalizace klesla o více než 6 %

Fed sice snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů, ale zároveň naznačil, že s dalšími kroky bude opatrný. "Trhy si oddechly jen částečně – investoři vyčkávají, dokud se nevyjasní výhled americké ekonomiky i měnové politiky," komentuje Kyrylo Khomiyakov, ředitel Binance pro střední a východní Evropu, Střední Asii a Afriku.
Na trhu tak převládla červená barva – devět z deseti největších kryptoměn zakončilo říjen se ztrátou. Nejlépe si vedl BNB, který jako jediný rostl, a to o 6,2 %. Bitcoin klesl o 4 %, Ethereum o 8,6 %. Další kryptoměny zasáhly dokonce dvojciferné ztráty – například oblíbená Solana klesla o 12,7 %, XRP o 13,9 %, a Dogecoin odepsal více než 21 %.
Navzdory říjnovému propadu si Bitcoin udržel pozici dominantního hráče – jeho podíl na trhu vzrostl na 59,4 %. Institucionální zájem se však dál soustředil i na Ethereum, zatímco mezi alternativními kryptoměnami (altcoiny) získával na popularitě zejména Solana. Nový Solana Staking ETF od společnosti Bitwise zaznamenal silné přílivy kapitálu, což naznačuje, že investoři nadále hledají diverzifikaci mimo hlavní kryptoměny.
"I přes pokles cen zůstala tržní aktivita vysoká a důvěra investorů se výrazně nezměnila. Likvidita na trhu se drží stabilně a zájem o kryptoměny roste jak ze strany retailových, tak institucionálních investorů. Po měsících výrazného růstu je říjnový pokles spíš zdravou korekcí než začátkem nové vlny výprodejů. Trh se chová zraleji než v minulosti – investoři nepanikaří, ale vyčkávají na nové příležitosti," uzavírá Khomiyakov.
Říjen podle Binance představuje spíše přechodnou fázi před závěrem roku, který může přinést nové impulzy. Očekává se, že trhy pozitivně ovlivní uklidnění vztahů mezi USA a Čínou a také plánované ukončení kvantitativního utahování (QT), které Fed oznámil na prosinec. Kryptoměnový trh zároveň dál těží z rostoucího institucionálního zájmu a rozšiřujících se možností využití blockchainových technologií – od tokenizace aktiv po nástup umělé inteligence v obchodování.
Zdroj: Binance