První domov pro dvounohé i čtyřnohé přátele – většinou jsou to mladí lidé, kteří si vybírají štěňata a koťata.

Praha 29. srpna 2025 (PROTEXT) - Podle průzkumu společnosti MARS se právě mladá generace zaměřuje na péči o domácí malíčky nejvíce ze všech – téměř tři čtvrtiny všech mláďat najdou domov u příslušníků Gen Z a Mileniálů. Vlastnictví zvířete těmto generacím přináší emoční i fyzické výhody a zároveň to znamená, že mladí lidé i jejich mazlíčci mohou najít svůj první opravdový domov ve stejnou chvíli.

V celosvětovém průzkumu společnosti MARS právě mladí lidé nejčastěji odpovídali, že jejich domácí mazlíček je pro ně to nejdůležitější na světě: zatímco s tímto tvrzením souhlasí jen 29 % příslušníků generace Baby Boomers, u Mileniálů je to 40 % a u Gen Z dokonce 45 %. Mileniálové a „zetka“ si zároveň vychovávají 72 % všech koťat a 70 % všech štěňat.

Nové začátky jsou vždy vzrušující – zejména když přináší příležitost, která může změnit život nejen nám, ale i čtyřnohému společníkovi. Na prahu samostatného života se mladí lidé často rozhodují vykročit do dospělosti s adoptovaným mazlíčkem po svém boku. Vlastnictví zvířete je mezi generací Z a mileniály stále oblíbenější, protože vědí, že mazlíček nám dává nejen lásku, ale také pozitivně ovlivňuje fyzické i psychické zdraví. A když se objeví touha po „vlastní rodině“, často v ní nechybí čtyřnohý člen. V mnoha případech je právě štěně nebo kotě dokonce jejím úplně prvním členem.

Mladí lidé mají tendenci se rozhodovat pro mláďata, zatímco starší generace častěji volí dospělá zvířata. To znamená, že první samostatný domov mladého člověka se zároveň stává i prvním skutečným domovem pro mazlíčka.

Adopce je pro zvíře šancí na šťastnější a stabilnější život. Vlastní prostor, pravidelná péče a pocit bezpečí dokážou zázraky – zvlášť pro ty, kteří se narodili v útulku a nikdy nezažili lásku, jakou jim může věnovat jen oddaný lidský společník.

Duševní zdraví páníčka – každodenní dávka radosti

Podle nedávného průzkumu provedeného ve 20 zemích[1] uvádí 83 % majitelů domácích zvířat, že mazlíček má pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu. V okamžicích stresu hledá 58 % majitelů útěchu právě v přítomnosti svého zvířete – častěji než u partnera (32 %), rodiny (23 %) či přátel (18 %). Pozoruhodných 84 % věří, že už samotná přítomnost mazlíčka je uklidňující a terapeutická. A ve chvílích, kdy spolu člověk a zvíře jen tiše existují, se 84 % majitelů s radostí dívá, jak pejsek nebo kočka odpočívají.

Pohyb, rutina, zdraví – společně je to snazší

Život s mazlíčkem znamená chodit několikrát denně ven, hýbat se a nadechnout se čerstvého vzduchu. Procházky prospívají nejen psovi, ale i jeho majiteli – pomáhají strukturovat den, zlepšují kvalitu spánku a podporují aktivnější životní styl.

Podle již zmíněného mezinárodního průzkumu téměř osm z deseti respondentů (78 %) uvedlo, že jim jejich mazlíček připomíná, aby si dali pauzu od práce, domácích povinností nebo jiných úkolů, přičemž v polovině případů se to děje každý den. Celkem 73 % majitelů také říká, že je jejich zvíře motivuje trávit čas venku a procházky mění ve wellbeing.

Bohatší život díky vztahu

Pouto vytvořené prostřednictvím adopce je obzvlášť silné – zejména v případě zachráněného zvířete, které je vděčné za každou pozornost. Takový vztah může dát každodennímu životu nový smysl. Mazlíček není jen kamarád na hraní, ale plnohodnotný člen rodiny a společné zážitky tento vztah rok od roku prohlubují. „Vztah s adoptovaným mazlíčkem může být mimořádně silný a smysluplný, protože mění život hned dvou bytostí. S rostoucí oblibou vlastnictví domácích mazlíčků je dnes šance, že zvířata, žijící v útulcích nebo na ulici, najdou milující domov, větší než kdykoli dříve. Toto rozhodnutí prospívá nejen fyzické a emoční pohodě zvířete, ale také obohacuje každodenní život jeho majitele. Věříme, že adopce je vítězství pro obě strany – získávají lásku, stabilitu a šťastnější život,“ říká Tereza Žilková, specialistka na firemní záležitosti společnosti Mars Pet Nutrition ve střední Evropě.

 

[1] Online průzkum realizovaný společností YouGov pro značky Mars a Calm. Do šetření se zapojilo celkem 31 299 dospělých účastníků z 20 různých trhů. Velikosti vzorku v jednotlivých zemích byly následující:

Velká Británie – 2 507; Brazílie – 2 502; Kanada – 1 347; Německo – 1 584; Indonésie – 2 510; Indie – 1 001; Mexiko – 1 567; Malajsie – 1 036; Polsko – 1 349; Spojené státy – 3 748; Čína – 1 054; Belgie – 1 084; Austrálie – 1 525; Nový Zéland – 1 066; Španělsko – 1 322; Nizozemsko – 1 074; Francie – 1 526; Dánsko – 1 093; Švédsko – 1 070; Itálie – 1 334. Sběr dat probíhal online mezi 19. únorem a 31. březnem 2025. Cílovou skupinu tvořili majitelé psů a koček ve věku od 18 let a více v každé zemi. Všechna data byla v rámci jednotlivých trhů vážena tak, aby odpovídala reprezentativnímu profilu populace majitelů domácích mazlíčků v dané zemi.

 

 

