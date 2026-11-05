První lásky, hledání identity a queer Tchaj-wan. Začíná 27. ročník Mezipater

- V Praze dnes začíná 27. ročník Queer filmového festivalu Mezipatra. Zahajovacím snímkem bude brazilský Gugův svět.
- Festival letos uvede 78 filmů a zaměří se na queer dospívání a kinematografii z Tchaj-wanu.
- Do Prahy přijedou mimo jiné belgický scenárista Angelo Tijssens nebo tchajwanský režisér Su Hui-Yu.
- Pražská část festivalu potrvá do 12. listopadu, brněnská se uskuteční od 13. do 20. listopadu.
V pražském kině Lucerna dnes slavnostně zahájí 27. ročník Queer filmového festivalu Mezipatra. Večer odmoderují drag queens Just Karen a Tonic Garbage. Následovat bude projekce brazilského filmu Gugův svět a zahajovací party v kavárně Lucerna.
Dospívání, hledání identity a 78 filmů v programu
Mezipatra letos uvedou 28 celovečerních a 50 krátkometrážních filmů s LGBTQ+ tematikou. O cenu hlavní poroty bude soutěžit 10 celovečerních snímků, o nejlepším krátkém filmu rozhodne studentská porota. Svého favorita již tradičně vybere také festivalové publikum.
Hlavním tématem letošního ročníku je dospívání v jeho nejrůznějších podobách. Vybrané filmy přibližují první lásky, přátelství i hledání vlastní identity. Patří mezi ně Medvědí jeskyně, příběh dvou dívek z řeckých hor, Hodina zeměpisu, v níž se dětská hra na lásku proměňuje v první setkání s touhou a žárlivostí, nebo i zahajovací Gugův svět. Ten sleduje jedenáctiletého chlapce, který díky své babičce vyrůstá ve světě, kde může být sám sebou.
Filmy v hlavní soutěži
Španělské drama Iván a Hadoum sleduje mladého muže, který se rozhoduje mezi materiálním zajištěním rodiny a vlastním štěstím. Film osobně uvede herečka Herminia Loh Moreno, představitelka Hadoum. Benzin v krvi vypráví o francouzském řidiči kamionu, jehož dosavadní život promění náhodné setkání s Polákem Bartoszem. Romantická road movie si z Cannes odnesla cenu Queer Palm Revelation.
Mezi očekávané tituly patří také Club Kid, debut Jordana Firstmana z produkce A24, který premiéroval v canneské sekci Un Certain Regard. Zbabělec, nový film Lukase Dhonta (Dívka, Blízko), se odehrává během první světové války a sleduje mladé muže hledající prostor pro lásku a svobodu. Do Prahy jej přijede uvést scenárista Angelo Tijssens, Dhontův dlouholetý spolupracovník. V soutěži se představí také filmy Potichu a Nějak se to zamotalo.
Fokus Tchaj-wan
Druhá programová linka se zaměří na současnou queer kinematografii Tchaj-wanu se snímky Darebák a Show Trio Hall, které reprezentují rozdílné pohledy na queer život a tamní společnost. Režisér a vizuální umělec Su Hui-Yu osobně představí Show Trio Hall, satiru v podobě absurdní televizní show kritizující šovinismus, kolonialismus a další ideologie. Kameraman Yu Yu Huang přijede uvést neo-noir Darebák režiséra Pinga Chua.
Dokumenty, retrospektiva i zvláštní uvedení
Dokumentární sekce se zaměří na trans zkušenost a hledání identity. Nabídne například portrét aktivistky a finalistky RuPaul's Drag Race Miss Peppermint, časosběrný film o dospívání mexické dívky Děcka nebo dokument Barbara Forever, který získal ocenění také na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Retrospektiva připomene kultovní queer film Zkurvená nuda Gregga Arakiho nebo švédské romantické drama Líbej mě.
Ve zvláštním uvedení bude k vidění film Chica Checa Šimona Holého a pásmo Ukraine is Queer vol. 5. Jeden ze snímků ukrajinského výběru, Mazepova jízda, osobně uvede režisér Mykola Ridnyi.
Soutěžní krátké filmy
Mezinárodní soutěž krátkých filmů letos nabídne rekordní výběr snímků ze 30 zemí světa a také řadu osobních setkání s jejich tvůrci*tvůrkyněmi. Sedm tematických bloků zahrnuje pestrou škálu queer příběhů – od vztahů a rodinných vazeb přes vesmírné fantazie a nečekaná setkání až po bizarní humor a hororové příběhy. Diváctvo se může těšit na bloky Bezstarostná jízda, Gender Reveal, Queer vesmír, Rodinu si nevybíráš, Sežeru to všechno, Strach a hnus na Mezipatrech a Zaostřeno na kluky. Své filmy osobně představí mimo jiné Andrea Negroni, Leart Rama, Redon Kika, Ashley James Panton a Joaquin Gabriel Wall.
Doprovodný program: queer historie, horor i videohry
V rámci doprovodného programu může pražské publikum navštívit diskuze o queer kultuře, historii i audiovizi. Setkání Queer Tchaj-wan: Mezi láskou a revoltou se zúčastní Su Hui-Yu a Yu Yu Huang. Diskuze Co v archivech (ne)zůstalo otevře téma skrytých queer dějin střední Evropy, o kterých promluví Marie Barešová z Národního filmového archivu a Jul Tirler z Vídeňské univerzity.
Jája Staněk a Timon Láska se podívají na hororový žánr queer optikou na setkání s názvem Horor v duhových barvách. Debata Jenže umřít nemusí: Queer příběhy v hrách a ve filmu se zaměří na queer reprezentaci ve videohrách. Jejími hosty budou Kasia Władyka, která pracovala na hrách The Witcher 3 a Cyberpunk 2077, a Marek Čermák z Warhorse Studios, známý díky hře Kingdom Come: Deliverance II.
Zakončení pražské části a přesun do Brna
Slavnostní zakončení pražské části proběhne 11. listopadu v kině Lucerna. Součástí večera bude vyhlášení cen pro nejlepší celovečerní a krátkometrážní film, projekce kultovního snímku Sametová extáze režiséra Todda Haynese a zakončovací party v kavárně Lucerna. Vítězné filmy bude možné zhlédnout ještě 12. listopadu v kině Světozor. Poté se festival přesune do Brna, kde potrvá od 13. do 20. listopadu a vyvrcholí vyhlášením vítěze divácké ceny.
Zdroj: Mezipatra
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