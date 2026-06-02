První letní román, se kterým se nespálíte

Kniha Léto na šumavském zámku, která vznikla ve spolupráci se společností dm, propojuje letní čtení s tématem ochrany pokožky před sluncem. Její stránky se postupně zabarvují do červených odstínů a upozorňují tak na riziko spálení pokožky i nutnost používat SPF ochranu. Zároveň se v ní po 60 stranách objevuje upozornění na opětovnou aplikaci opalovacího přípravku, kdy interval vychází z průměrné rychlosti čtení.
Román sleduje příběh Natálie, copywriterky z malé marketingové agentury, která odjíždí na Šumavu dokončit svou knihu. Místo klidného psaní ji však čeká série nečekaných událostí, nových setkání a rozhodnutí, která jí postupně změní život.
„Knihu jsem psala s cílem nabídnout čtenářům nejen oddechové letní čtení, ale i průvodce po místech, které mám na Šumavě ráda. Věřím, že díky ní objeví i méně známé lokality a tipy na výlety. Doufám, že si čtenáři tento výlet na Šumavu užijí stejně, jako jsem si ho v reálu užívala já,“ říká autorka knihy Vladimíra Staňková.
Od 4. června mohou zákazníci v dm získat knihu Léto na šumavském zámku zdarma při nákupu opalovacích přípravků SUNDANCE v hodnotě nad 249 Kč. Nabídka platí pouze v kamenných prodejnách dm do vydání zásob.
Na důležitost prevence a správné ochrany pokožky dlouhodobě upozorňuje také dermatoložka MUDr. Lucie Rajská, která se společností dm dlouhodobě spolupracuje. Ve své praxi se zaměřuje na edukaci v oblasti péče o pokožku, prevenci kožních obtíží i zásady správné fotoprotekce.
„Ochrana pokožky před slunečním zářením by měla být přirozenou součástí každodenní péče, a to nejen během dovolené. Dlouhodobé a opakované spálení pokožky prokazatelně zvyšuje riziko vzniku kožních problémů i závažnějších onemocnění. Důležité je myslet nejen na kvalitní SPF ochranu, ale také na její pravidelnou reaplikaci během dne. Oceňuji, že dm dlouhodobě upozorňuje na důležitost fotoprotekce a nabízí široké portfolio přípravků s SPF ochranou pro různé typy pokožky i potřeby zákazníků,“ říká MUDr. Lucie Rajská, Ph.D.
Součástí letních aktivit dm bude také dvoudenní event, který proběhne 4. a 5. června v OC Westfield Chodov v pasáži u prodejny Cropp. Návštěvníci zde budou moci navštívit stánek dm, zapojit se do soutěže o opalovací přípravky i letní knihu a získat informace o správné ochraně pokožky během léta. Součástí programu bude i vyšetření viditelných znamének s MUDr. Lucií Rajskou v čase od 9.00 do 12.00, která návštěvníkům poskytne odborné doporučení v oblasti prevence a péče o pokožku. Zákazníci se zároveň mohou inspirovat výběrem produktů s SPF ochranou pro letní péči o pokožku.
