První letní román, se kterým se nespálíte

České Budějovice 2. června 2026 (PROTEXT) - S příchodem léta roste nejen chuť trávit čas venku, ale také potřeba chránit pokožku před slunečním zářením. Společnost dm proto ve spolupráci s autorkou Vladimírou Staňkovou přichází s novým letním románem Léto na šumavském zámku, který propojuje odpočinkové čtení s tématem ochrany pokožky před sluncem. Začátek června navíc zpestří dvoudenní event v obchodním centru Westfield Chodov, kde dm nabídne kromě soutěží o produkty i edukaci v oblasti péče o pokožku a možnost vyšetření znamének dermatoložkou MUDr. Lucií Rajskou, Ph.D.

Kniha Léto na šumavském zámku, která vznikla ve spolupráci se společností dm, propojuje letní čtení s tématem ochrany pokožky před sluncem. Její stránky se postupně zabarvují do červených odstínů a upozorňují tak na riziko spálení pokožky i nutnost používat SPF ochranu. Zároveň se v ní po 60 stranách objevuje upozornění na opětovnou aplikaci opalovacího přípravku, kdy interval vychází z průměrné rychlosti čtení.

Román sleduje příběh Natálie, copywriterky z malé marketingové agentury, která odjíždí na Šumavu dokončit svou knihu. Místo klidného psaní ji však čeká série nečekaných událostí, nových setkání a rozhodnutí, která jí postupně změní život.

Knihu jsem psala s cílem nabídnout čtenářům nejen oddechové letní čtení, ale i průvodce po místech, které mám na Šumavě ráda. Věřím, že díky ní objeví i méně známé lokality a tipy na výlety. Doufám, že si čtenáři tento výlet na Šumavu užijí stejně, jako jsem si ho v reálu užívala já,“ říká autorka knihy Vladimíra Staňková.

Od 4. června mohou zákazníci v dm získat knihu Léto na šumavském zámku zdarma při nákupu opalovacích přípravků SUNDANCE v hodnotě nad 249 Kč. Nabídka platí pouze v kamenných prodejnách dm do vydání zásob.

Na důležitost prevence a správné ochrany pokožky dlouhodobě upozorňuje také dermatoložka MUDr. Lucie Rajská, která se společností dm dlouhodobě spolupracuje. Ve své praxi se zaměřuje na edukaci v oblasti péče o pokožku, prevenci kožních obtíží i zásady správné fotoprotekce.

Ochrana pokožky před slunečním zářením by měla být přirozenou součástí každodenní péče, a to nejen během dovolené. Dlouhodobé a opakované spálení pokožky prokazatelně zvyšuje riziko vzniku kožních problémů i závažnějších onemocnění. Důležité je myslet nejen na kvalitní SPF ochranu, ale také na její pravidelnou reaplikaci během dne. Oceňuji, že dm dlouhodobě upozorňuje na důležitost fotoprotekce a nabízí široké portfolio přípravků s SPF ochranou pro různé typy pokožky i potřeby zákazníků,“ říká MUDr. Lucie Rajská, Ph.D.

Součástí letních aktivit dm bude také dvoudenní event, který proběhne 4. a 5. června v OC Westfield Chodov v pasáži u prodejny Cropp. Návštěvníci zde budou moci navštívit stánek dm, zapojit se do soutěže o opalovací přípravky i letní knihu a získat informace o správné ochraně pokožky během léta. Součástí programu bude i vyšetření viditelných znamének s MUDr. Lucií Rajskou v čase od 9.00 do 12.00, která návštěvníkům poskytne odborné doporučení v oblasti prevence a péče o pokožku. Zákazníci se zároveň mohou inspirovat výběrem produktů s SPF ochranou pro letní péči o pokožku.

 

Tipy, jak se chránit před sluncem a jaký zvolit opalovací přípravek najdete i na

dm.cz/inspirace-a-poradenstvi/tipy-a-trendy/opalovani

 

O společnosti dm drogerie markt Česká republika

dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 261 prodejen zásobuje po celé České republice z logistických center v Jihlavě a Ostředku. Celkem v dm pracuje 3 765 spolupracovníků. V obchodním roce 2024/2025 vykázala dm v České republice obrat ve výši 19,4 mld. Kč, a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, dmBio, trend !t up, SEINZ. či Dein Bestes. Od 13.04.2026 společnost vede předsedající jednatel Martin Podhradský a jednatelka Markéta Kajabová.

 

Zdroj: dm drogerie markt s.r.o.

