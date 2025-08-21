První obecní superbox je v provozu. Slouží i jako meteostanice, hotspot či nabíječka mobilů

Bez přehánění se dá konstatovat, že Všeradice přepisují dějiny moderního doručování pomocí zásilkových boxů.
„Pro nás všechny je instalace boxu zásadním posunem, zajistí nám nepřetržité špičkové zásilkové služby. Ušetří tak lidem ve Všeradicích čas i peníze za dopravu. Důležité je, že do OX BOXů doručuje více dopravců, namátkou mohu jmenovat Balíkovnu, One by Allegro a DPD,“ říká starosta obce Martin Šebek.
„Všeradice od nás dostaly opravdový mercedes mezi zásilkovými boxy. Je to první komplexní box svého druhu. Lidem slouží i jako úschovna věcí, nebo jako elektronická úřední deska. Místní tak mají dokonalý přehled o dění v obci. Jako první v republice jsme do boxu ve Všeradicích instalovali i zařízení pro sběr meteorologických dat, čímž naplňujeme principy Smart City/Village, na které dohlíží ministerstvo pro místní rozvoj. Obecní box OX Point umí také dobíjet mobily, slouží i jako hotspot pro ty, kteří se neobejdou bez kvalitního internetu,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král s tím, že společnost připravuje další inovativní software, který výrazně usnadní lidem v obcích po celém Česku.
OX Point tak pokračuje ve zlepšování služeb v obecních boxech. Výsledkem je za dva roky obchodní činnosti více než stovka prodaných boxů. „Největší satisfakcí jsou pro nás reference spokojených starostů a starostek. Pochvalují si komplexnost zásilkových boxů, které místním výrazně ušetří čas i peníze. Mnozí z nich oceňují, že součástí mnoha boxů je elektronická úřední deska, která usnadňuje komunikaci s občany,“ dodává Vladislav Král z OX Pointu s tím, že obce ve velkém přistupují k rozšiřování boxů kvůli spokojenosti s jejich provozem.
Do budoucna OX Point počítá s tím, že obecní boxy budou fungovat i jako chladicí. Pro společnosti jako Rohlík nebo Košík potom tedy bude snadné do nich rozvážet zákazníkům všechny potraviny.
O OX Point
OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.
Zdroj: OX Point