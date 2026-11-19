Zcela nová cena, udělovaná pod záštitou KB Premium, měla jediný, avšak mimořádně náročný cíl: vybrat nejlepší hodinky celé výstavy s ohledem na jejich skutečnou hodnotu, vyjádřenou kritériem „Value for Money". Historicky prvním držitelem prestižní trofeje se staly ocelové Longines Master Collection Chrono Monopusher s podmanivým ledově modrým číselníkem. Ocenění převzal Martin Janna, brand manažer značky Longines a manažer velkoobchodu společnosti Carollinum.
Cesta k vítězství přitom nebyla jednoduchá. O výsledku rozhodovala odborná porota ve složení Matouš Fridrich, Igor Sirota, Ondřej Vislocký a Jan Lidmaňský, a to pod supervizí Tomáše Zavorala z KB Premium. Náročné hlasování doplnila několikastupňová vyřazovací metoda, jejímž prostřednictvím bylo z celé přehlídky vystavených hodinek vybráno šest finalistů. V mimořádně silné konkurenci, zahrnující také modely renomovaných značek Arnold & Son, Favre Leuba, Prim, Sinn a Certina, nakonec triumfoval první jednotlačítkový chronograf značky Longines ze Saint-Imier v její novodobé historii.
„Hodinky pro mě osobně nejsou jen otázkou měření času. Je za nimi řemeslo, tradice, příběh a často i velká dávka emocí. O to větší radost mám, že Komerční banka prostřednictvím KB Premium podporuje českou hodinkovou komunitu a může být partnerem veletrhu hodinek SEW," prozradil Tomáš Zavoral, ředitel komunikace Komerční banky během předávání ceny na pódiu v paláci Žofín. „Velmi mě těší, že jsme letos mohli předat také cenu KB za nejlepší poměr value for money značce Longines. Sám jsem jejím velkým fanouškem a přiznávám, že už delší dobu mám v hledáčku jeden z modelů odkazujících na legendární let Charlese Lindbergha přes Atlantik."
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60102.