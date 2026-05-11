První plovoucí kurt v Česku zdobí česká premiéra modelu CUPRA Raval

- CUPRA PADEL THE RIVER se koná ve dnech 11. až 14. května na exkluzivním místě přímo na hladině Vltavy u Smetanova nábřeží v historickém centru Prahy
- CUPRA poprvé představuje české veřejnosti svůj nový model Raval, nejradikálnější interpretaci městského elektromobilu, v rámci komplexního konceptu inspirovaného novým designovým stylem značky CUPRA a startuje jeho předprodej.
Značka CUPRA navazuje na silné emoce, které loni vyvolala v centru Prahy mimořádně úspěšnou akcí „Terramar na Vltavě“, a po roce znovu ovládne řeku Vltavu. CUPRA pro letošní rok připravila ještě odvážnější koncept, který propojuje rebelského ducha značky s její vášní pro padel. Ve dnech 11.–14. května 2026 pořádá na exkluzivním místě přímo na hladině řeky Vltavy u Smetanova nábřeží v historickém centru Prahy unikátní akci CUPRA PADEL THE RIVER. Historicky první plovoucí padelový kurt v České republice nabízí jedinečné zážitky ze hry, která v uplynulých letech uchvátila již desítky tisíc českých sportovců, a zároveň je i místem české premiéry nového městského elektromobilu CUPRA Raval. CUPRA tím znovu potvrzuje svou schopnost proměňovat ikonická místa ve městech v silné zážitky, v nichž se propojuje sport s designem a moderním městským životním stylem.
„Mám velkou radost, že se nám podařilo s našimi padelovými partnery připravit pro českou veřejnost další nekonvenční zážitek se značkou CUPRA. První plovoucí padelový kurt v Česku je skvělou příležitostí, jak si padel užít v netradičním prostředí, zcela v souladu s rebelským duchem značky CUPRA. Rebelský je také náš první městský elektromobil CUPRA Raval, který slaví v rámci akce CUPRA PADEL THE RIVER českou premiéru a již brzy vyrazí do českých ulic.“
Tomáš Navrátil, vedoucí divize CUPRA společnosti Porsche Česká republika
PLOVOUCÍ PADELOVÝ KURT V SRDCI MĚSTA
Dominantním prvkem akce CUPRA PADEL - THE RIVER je unikátní plovoucí padelové hřiště umístěné samostatně na vodní hladině bez pevného propojení s nábřežím. Oddělení kurtu od břehu posiluje v návštěvnících pocit exkluzivity i výjimečnosti celé instalace. Stejně jako u projektu „Terramar na Vltavě“ pracuje CUPRA i v tomto případě s řekou jako s aktivní součástí zážitku – tentokrát však v ještě sportovnějším a dynamičtějším pojetí. Jedinečný charakter akce umocňuje přeprava hráčů na padelový kurt lodí.
„Je úžasné spolupracovat s tak dynamickou značkou, jakou je CUPRA. Padelový kurt plovoucí na hladině Vltavy je představa z říše sci-fi, která se však nyní stala díky nekonvenčnímu přístupu značky CUPRA realitou. Těším se na setkání s naší rychle rostoucí padelovou komunitou v rámci unikátní akce CUPRA PADEL - THE RIVER na vlnách Vltavy a věřím, že se nám tímto nevšedním zážitkem podaří pro padel získat srdce dalších vášnivých sportovců.“
Jan Koller, jeden z akcionářů společnosti Padel Powers
SPORT, KOMUNITA A VÝRAZNÉ OSOBNOSTI
Se značkou CUPRA i padelem je spjatý bohatý společenský život. Během čtyř dnů se tak budou na akci CUPRA PADEL - THE RIVER potkávat na kurtu i v jeho okolí výrazné osobnosti sportovního a společenského života, VIP hosté, zástupci médií, tvůrci multimediálního obsahu, specialisté CUPRA Master, partneři značky a členové padelové komunity. Na realizaci projektu CUPRA PADEL- THE RIVER spolupracuje značka CUPRA se společností Padel Powers, největším provozovatelem padelových hřišť v České republice, čímž potvrzuje dlouhodobou ambici podílet se na rozvoji padelu jako moderního městského sportu.
CUPRA připravila pro návštěvníky prostory pro setkávání a odpočinek na břehu Vltavy. Atmosféru bude po celý den dotvářet živé vystoupení DJ, jehož stánek je inspirován novým modelem CUPRA Raval a vyjadřuje výrazný městský a rebelský charakter značky.
ČESKÁ PREMIÉRA MODELU CUPRA RAVAL A PROPOJENÍ S CHYSTANOU UDÁLOSTÍ METRONOME PRAGUE 2026
Stejně jako svět značky CUPRA sahá daleko za hranice automobilového odvětví, přesahuje i akce CUPRA PADEL -THE RIVER svým záběrem svět padelu. CUPRA v rámci komplexního konceptu inspirovaného novým designovým stylem značky poprvé prezentuje české veřejnosti svůj zcela nový model CUPRA Raval, jehož revoluční pojetí zpřístupní elektromobilitu ještě širšímu okruhu řidičů a zároveň startuje jeho předprodej u všech autorizovaných dealerů značky CUPRA.
Změna potřebuje řidiče - CUPRA je přesvědčena o tom, že opravdový pokrok přichází s radikálním přerodem, vymykáním se očekávání a zpochybňováním konvencí. Tato značka od svého uvedení na trh v roce 2018 transformuje automobilový průmysl jako iniciátor tvořivosti a průkopník změny.
CUPRA během pouhých sedmi let uvedla na trh sedm modelů a prodala na celém světě více než 1 milion vozů. Každý model CUPRA se vyznačuje energickou expresivitou, sofistikovaným designem a nespoutanými sportovními výkony. Plnohodnotné produktové portfolio zahrnuje modely CUPRA Ateca, historicky první vůz s logem CUPRA; CUPRA Leon, nově navržený a vylepšený jako samostatný model CUPRA; CUPRA Formentor, první vůz vyvinutý exkluzivně touto značkou a dosud nejprodávanější model společnosti; CUPRA Born, první 100% elektromobil značky; CUPRA Tavascan, zcela elektrické SUV kupé; a CUPRA Terramar, sportovní SUV značky. V roce 2026 rozšíří produktovou řadu CUPRA Raval, radikální interpretace městského elektromobilu v podání značky CUPRA.
CUPRA je víc než jen automobilem. Je přesvědčením. Kmen CUPRA je tvořen týmem ambasadorů, kteří bojují proti konvencím a překračují hranice, před nimiž se ostatní zastavují. Mezi jeho členy patří mimo jiné nejúspěšnější španělský olympionik Saúl Craviotto, filmový režisér J. A. Bayona, německý fotbalový brankář Marc ter Stegen a fotbalistka Alexia Putellasová, která již dvakrát v řadě získala ocenění Ženský zlatý míč a Best FIFA Award. Značka CUPRA, jež s posedlostí sobě vlastní vyvolává emoce na silnicích i mimo ně, je také oficiálním automobilovým partnerem fotbalového klubu FC Barcelona, kterému zajišťuje mobilitu, prémiovým sponzorem globálního seriálu padelových turnajů Premier Padel Tour a spolu s týmem Kiro Race Co hrdým účastníkem závodního seriálu pro elektricky poháněné monoposty Formule E.
Porsche Česká republika je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky. Na českém trhu zastupuje značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, včetně programu prodeje prověřených použitých vozů Das WeltAuto. S projektem nabíjecí infrastruktury MOON společnost vstoupila v roce 2020 do nové éry trvale udržitelné osobní mobility založené na elektrických pohonech a digitalizaci.
