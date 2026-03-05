První ročník soutěže Atmoskop Zaměstnavatel roku zná své vítěze

Tato anketa je výjimečná právě tím, že hodnocení je v rukou lidí, kteří firmu znají. Nevychází z přihlášek. Klíčová jsou data z portálu Atmoskop, ze kterého vzniká shortist nejlépe hodnocených firem. Následně porota vybírá z tohoto shortlistu a přihlíží k datovým podkladům. Jde o soutěž postavenou na autentických zkušenostech. „Jsme přesvědčeni, že upřímná zpětná vazba od zaměstnanců je klíčová pro kvalitní život ve firmě. Pomáhá zjistit, jak se lidé v práci skutečně cítí. Zpětná vazba může předcházet nespokojenosti,“ popisuje důvod vyhlášení soutěže Michaela Filipčíková z Atmoskop.cz.
Na konci ledna Atmoskop zveřejnil shortlist pěti firem v každé ze tří velikostních kategorií. Na shortlist se dostaly jen organizace s dlouhodobě kvalitní firemní kulturou. Z každé kategorie následně vzešel jeden vítěz. „Už samotné umístění na shortlistu je pro firmy výborným úspěchem a signálem, že jejich zaměstnanci oceňují firemní prostředí,“ uvádí Filipčíková.
Vítězové Atmoskop Zaměstnavatele roku 2026
Ti nejlepší zaměstnavatelé byli oceněni na slavnostním vyhlášení v průběhu největšího kariérního veletrhu Career Expo v pražském O2 Universum 4. března 2026. Vítězem v kategorii malé společnosti do 100 zaměstnanců se stala brněnská společnost Notum Technologies.
“Udržujeme si ve firmě přátelskou a otevřenou atmosféru. Každý může vyjádřit svůj názor a je vyslyšen. Pokud je to v našich silách, snažíme se každý nápad zapracovat,“ popisuje Gabriela Jankovičová, HR manažerka společnosti. „Tento model se nám pak promítá do osobního přístupu, někdy jsou zaměstnanci více kamarádi než kolegové, a to se pozitivně projevuje, když přijde nějaká výzva,“ dodává.
V oblasti středně velkých společností do 1000 zaměstnanců uspěla česká vzdělávací společnost Scio, která se dlouhodobě zaměřuje na testování, přijímací zkoušky, vzdělávací analýzy a rozvoj inovací ve školství.
„Jsme moc rádi za toto ocenění. Domnívám se, že je to díky mixu jedinečné kultury, neformální atmosféry a vědomí, že naše práce dává smysl. Komunikujeme otevřeně a dáváme kolegům svobodu dělat odvážná, ale zodpovědná rozhodnutí,“ říká Kateřina Dejmarová, HR Business Partner.
Kategorii největších společností nad 1000 zaměstnanců vyhrála energetická společnost Innogy. „Vytváříme funkční, férový a kontinuální systém firemní kultury, který stojí na tom, že si vybíráme a přitahujeme ty správné lidi. Klademe velký důraz na firemní hodnoty jako je spolupráce, důvěra a férovost. Jsme people first společností,“ komentuje ocenění Adam Polášek, Employer Brand Manager společnosti Innogy.
Soutěž Atmoskop Zaměstnavatel roku 2026 potvrdila význam otevřené zpětné vazby a dlouhodobé práce na firemní kultuře. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zaměstnancům a firmám, které se do soutěže zapojily a sdílely zkušenosti svých zaměstnanců.
Zdroj: Alma Career