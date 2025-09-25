První ročník vzpomínky na velmistra Vlastimila Horta

Hotel Don Giovanni není vybrán náhodou – Vlastimil Hort jej pravidelně navštěvoval a ze všech pražských hotelů jej měl vůbec nejraději. Turnaj tak nese i osobní symboliku, která ještě více podtrhuje pietní charakter celé akce.
Významnou událostí slavnostního zahájení bude přítomnost manželky Vlastimila Horta, paní Brigitte Hortové, která turnaj oficiálně otevře. Turnaje se zúčastní také dlouholetý přítel velmistra a jednatel společnosti Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda, který podpořil vznik této nové tradice.
„Chtěli jsme vytvořit tradici, která nejen uchová jméno Vlastimila Horta mezi šachisty všech generací, ale zároveň poskytne prostor pro setkání šachové komunity v duchu hry, kterou tak miloval,“ uvedl ředitel turnaje Petr Boleslav.
Turnajové detaily
- Datum konání: neděle 28. září 2025
- Místo: Hotel Don Giovanni Prague ****, Vinohradská 157a, Praha 3 – Žižkov
- Systém hry: švýcarský systém na 7 kol, rapid (2×15 minut + 10 vteřin za tah)
Vlastimil Hort – legenda českého šachu
Velmistr Vlastimil Hort (1944–2025) byl jedním z nejvýznamnějších československých šachistů, účastníkem turnajů kandidátů a šiřitelem šachové kultury po celém světě. Jeho jméno je spojeno nejen s mistrovskými výkony za šachovnicí, ale i s popularizací šachu prostřednictvím přednášek, knih a veřejných vystoupení. Uložením na Vyšehradském hřbitově, mezi největší osobnosti českých dějin, se jeho odkaz stává součástí národní paměti.
Zdroj: Czech Inn Hotels