První rok fungování centra Port 1560 - ocenění Stavba roku 2024 a rekordních 37 tisíc návštěvníků

Centrum Port 1560 funguje v místě bývalého pivovaru z 16. století teprve dvanáct měsíců. Část jedné z nejvýznamnějších památek Českého Krumlova, která spadá do Světového dědictví UNESCO, byla v letech 2020-23 citlivě zrekonstruována. O tom, že revitalizace první části historického objektu v hodnotě 320 milionů korun byla úspěšná, svědčí mimo jiné ocenění Stavba roku 2024 i rekordní počet návštěvníků, který hned v prvním roce fungování překonal hranici 37 000. Do letošní sezóny vstupuje Port 1560 s uceleným programovým konceptem a v dlouhodobém horizontu pracuje i s významným rozšířením areálu.

Zpřístupněné budovy Portu 1560

První část areálu byla návštěvníkům zpřístupněna přesně před rokem. Rekonstrukcí prošly čtyři z celkem osmnácti budov, které tvoří základ nového krumlovského centra dění. Letopočet v jeho názvu odkazuje na počátky pivovarnictví v Českém Krumlově a samotný název napovídá, že se nacházíte v místě, které je vstupní branou do města, respektive do jeho historické části. Vstupní branou do samotného Portu 1560 je Portál, budova původně určená k umístění chladicích štoků dnes slouží jako návštěvnické centrum, místo prodeje vstupenek, upomínkových předmětů a zázemí pro všechny příchozí. Zbývající tři zrekonstruované budovy Palác, Varna a Hvozd skrývají tři stálé expozice a jeden galerijní prostor.

Palác a Varna představují návštěvníkům areál v historických souvislostech. Interaktivní formou přibližují život Anny z Rogendorfu, matky Petra Voka, každodenní radosti i strasti českokrumlovského měšťanstva na konci 19. století a samozřejmě historii vaření českokrumlovského piva, která sahá až do 16. století. Expozice ve Hvozdu, části místní sladovny, vás pak z dobových kulis a souvislostí vyláká do světa snů a fantazie. V Galerii, která je součástí Paláce, jsou pak k vidění pravidelné výstavy výtvarného umění připravované ve spolupráci se Sdružením umělců a grafiků Hollar. Aktuálně je tu k vidění výstava „Jižní Čechy očima Hollaru“, kterou v dubnu vystřídá přehlídka Japonských mistrů pod názvem „Přes kontinent – Japan and Czech Contemporary Prints“. Tato výstava nabídne výběr současné grafické produkce obou zemí, zejména díla vytvořená technikami dřevorytu a linorytu.

Velké oblibě nad rámec standardních expozic se zde těší pravidelně vyhlašované komentované prohlídky. V nabídce centra je naleznete pod názvem Port Speciál, přestože vás často zavedou i mimo jeho zdi.

Festivaly hudby a jídla i motorsport

Historie i současnost místního pivovarnictví tradičně láká návštěvníky ze všech koutů České republiky i z celého světa. Jen za první sezónu se tak konalo téměř 500 prohlídek historické Varny i nové výroby Pivovaru Krumlov, kterou absolvovalo více než 5 000 návštěvníků. Při degustacích, které jsou součástí expozičního okruhu, bylo vytočeno více než 1 000 litrů cenami ověnčeného krumlovského piva. Místní paní sládková k jeho popularitě navíc přispívá pravidelným doplňováním tradičních ležáků o nejrůznější speciály. V březnu se tak můžeme těšit na JARNÍ spodně kvašenou 14. Krumlovské pivo si návštěvníci mohou odvézt i domů. V Beershopu Lahvárna, který má v nabídce i mnoho druhů pivních suvenýrů, si vybere skutečně každý.

Významnou součástí aktivit plánovaných na tento rok jsou i přilehlé exteriéry – Pivovarské nádvoří s kašnou a Pivovarská zahrada. Konají se zde pravidelně koncerty, festivaly věnované populární i vážné hudbě, ale například také kulinářským zážitkům (Street Food Fest). Pravidelně tu mají svoji zastávku automobilové závody Rallye Český Krumlov a v letních měsících je pro návštěvníky připraveno příjemné posezení v kavárně U Spokojené matky v Pivovarské zahradě či u Bistra Náplavka (tedy přímo u Vltavy).

Soulad historie a současnosti láká fandy architektury

Za získaným oceněním Stavba roku 2024 i 2 nominacemi na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2024 stojí ateliér DOMY ARCHITECTS pod vedením Ing. arch. Jana Topinky a Ing. arch. Michala Juhy. Realizovaný plán výjimečně pojaté rekonstrukce pivovaru zachoval architektonické prvky různých období – zejména gotický krov, renesanční stropy či objevené hřebínkové klenby v příčných stěnách. Obnoveny byly i původní malby sloupů, které přidávají na historické hodnotě objektu. Celý projekt byl pak doplněn citlivě volenými moderními oceloskleněnými konstrukcemi v interiéru či cortenovými prvky v exteriéru. Port 1560 je díky tomu velmi zajímavým cílem návštěvy i pro obdivovatele architektonických skvostů.

Budoucností je hotel, wellness a konference

Oceněná rekonstrukce, realizovaná v těsné spolupráci se zástupci orgánů památkové péče i města Český Krumlov, zahrnuje čtyři objekty z areálu o celkové rozloze 37 000 m2, a i jeho další rozvoj dostává konkrétní rozměry. „V současnosti intenzívně pracujeme ve spolupráci se zástupci památkové péče na konkrétních plánech týkajících se výstavby kongresového centra včetně hotelových kapacit a wellness, které by měly do budoucna přispět nejen k dalšímu rozvoji a atraktivitě centra Port 1560, ale zejména ke zvýšení atraktivity města a celého regionu,“ prozrazuje Ing. Karel Vavroušek, předseda představenstva Centrum Český Krumlov, a.s. I když Český Krumlov patří k turisticky nejoblíbenějším destinacím v České republice, většina návštěvníků momentálně přijíždí spíše na krátké pobyty. Ty zpravidla trvají jeden až dva dny a představují z ekonomického hlediska spíš omezený přínos pro město. Nabídka pro hosty, kteří by zde strávili delší rekreační nebo i pracovní pobyty, je tak důležitou součástí strategie pro rozvoj města i celého jihočeského regionu.

O centru PORT 1560

PORT 1560 je nové centrum kultury Českého Krumlova vybudované v revitalizované části areálu bývalého schwarzenberského pivovaru. Jihočeskému regionu a všem, místním i turistům, nabízí příležitost smysluplně trávit volný čas v rekonstruovaných budovách, nových expozicích, ale i na nádvoří areálu a v přilehlé pivovarské zahradě. Společnost Centrum Český Krumlov a.s. zpřístupnila historický areál a jednu z dominant města návštěvníkům na jaře roku 2024 poprvé po více než 40 letech. PORT 1560 se na vás těší. Více na www.port1560.cz.