Střílej přesně. Trénuj chytře.
V srdci Karlovarského kraje na Chebsku zahajuje společnost PSHS4 s.r.o. 18. listopadu 2026 provoz prvního profesionálního střeleckého simulátoru MARKSMAN ST3 v České republice. Moderní švédská technologie propojuje sportovní, lovecký a taktický trénink se zážitkovou střelbou pro veřejnost.
Centrum je určeno sportovním střelcům, myslivcům a lovcům, držitelům zbrojního oprávnění, zájemcům o jeho získání či lovecký lístek, ozbrojeným a bezpečnostním složkám i bezpečnostním agenturám. Centrum je otevřené také začátečníkům, rodinám s dospívajícími dětmi, návštěvníkům Karlovarského kraje, lidem se zdravotním omezením a firmám hledajícím netradiční teambuilding.
Švédská technologie a okamžitá analýza
MARKSMAN ST3 je profesionální tréninkový systém vyvinutý ve Švédsku. Patentovaná technologie optického sledování pracuje bez laseru a zaznamenává pohyb zbraně před výstřelem i po něm. Střelec tak nevidí jen zásah, ale může analyzovat trajektorii pohybu zbraně, její vedení, předsazení i okamžik spuštění. Chybu lze okamžitě vyhodnotit a stejnou situaci ihned zopakovat.
Systém nabízí více než 1000 realistických scénářů a pracuje s reálnými balistickými profily. Trénovat lze s puškami, brokovnicemi i krátkými zbraněmi, včetně vlastní vhodné zbraně, bez ostré munice.
Sport, lov a cílená opakování
Sportovní střelci mohou trénovat například skeet, olympijský trap nebo střeleckou část biatlonu. Myslivci a lovci mohou procvičovat střelbu z kulovnice i brokovnice na běžící a letící cíle.
Pro myslivce má trénink i etický rozměr. Opakovaný nácvik přesné střelby na běžící a letící cíle pomáhá snižovat riziko postřelení a následného utrpení zvěře a současně zvyšuje jistotu a profesionalitu při lovu.
U pohybujících se cílů lze rychlost snížit tak, aby střelec nejprve zvládl správné vedení zbraně, načasování a předsazení a poté ji postupně zvyšovat. Každý pokus lze okamžitě analyzovat.
Během jedné 50minutové lekce může střelec absolvovat 300 až 400 simulovaných výstřelů. Tak vysoký počet umožňuje především absence manipulace s ostrou municí a času spojeného s jejím nabíjením a přebíjením. Trénink zároveň probíhá bez běžné zátěže způsobené opakovanou ostrou střelbou, takže se střelec může déle soustředit na intenzivní nácvik konkrétního pohybu nebo situace.
U běžících a letících cílů lze během jediné návštěvy stejnou situaci opakovat desítky až stovkykrát, každý výstřel analyzovat a obtížnost postupně zvyšovat. Střelec tak získává množství cílených opakování, k nimž by se na běžné střelnici nebo v revíru dostával postupně a v podstatně delším období.
„Chceme změnit pohled na střelecký trénink. Nejde o počet výstřelů, ale o to, co si střelec z každého z nich odnese. Když můžeme konkrétní situaci opakovat, zpomalit pohyb cíle, analyzovat trajektorii pohybu zbraně a chybu hned při dalším pokusu napravit, trénink získá úplně jinou hodnotu. Ať k nám přijde sportovní střelec, myslivec, profesionál nebo úplný začátečník, princip je stejný: Střílej přesně. Trénuj chytře,“ říká Václav Šilhan, jednatel společnosti PSHS4 s.r.o.
Od profesionálního výcviku po zážitek pro veřejnost
Rozmanité taktické terče, vícenásobné cíle a proměnlivé scénáře jsou určeny pro ozbrojené a bezpečnostní složky, bezpečnostní agentury i zkušené civilní střelce. PSHS4 připravuje rovněž nácvik eliminace malých, rychlých a nepředvídatelně se pohybujících dronů.
Simulátor je současně vhodný pro návštěvníky bez předchozí zkušenosti. Zájemci o zbrojní oprávnění nebo lovecký lístek zde mohou pod dohledem instruktora získat první zkušenost se střeleckou technikou. Nenahrazuje zákonem stanovenou přípravu či zkoušku, může však být jejich vhodným doplňkem.
Program lze přizpůsobit jednotlivcům, rodinám, skupinám přátel i firemním týmům. Pro firmy může být centrum netradičním místem pro teambuilding, pro hosty lázeňského Karlovarského kraje zase celoročním zážitkovým programem.
Moderní prostory, bezbariérovost a celoroční provoz
Moderní a komfortní vnitřní prostory PSHS4 poskytují kvalitní zázemí pro individuální trénink, rodiny, skupiny i firemní akce. Návštěvníci mají dostatek soukromí a program lze přizpůsobit jejich zkušenostem, schopnostem i charakteru skupiny.
Provoz není závislý na dešti, větru, sněhu, mrazu ani vysokých letních teplotách. Trénink i zážitkové programy mohou probíhat celoročně v kontrolovaném prostředí. Provozovna je bezbariérová, otevřená také lidem se zdravotním omezením a u objektu je k dispozici parkování.
MARKSMAN ST3 klasickou střelnici doplňuje tam, kde je potřeba vysoký počet opakování, přesná analýza pohybu zbraně a možnost pracovat s konkrétní chybou krok za krokem.
Střelecké centrum PSHS4 zahajuje provoz 18. listopadu 2026 na adrese Lipová 135, 350 02 Cheb. Od tohoto dne si mohou zájemci rezervovat lekce prostřednictvím rezervačního systému.
Zdroj: PSHS4 s.r.o.
Kontakt:
Václav Šilhan
Majitel
E-mail: info@pshs4.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60113.