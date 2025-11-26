První transformovatelné sedmimístné SUV značky Chery debutuje v Indonésii a nabízí nové řešení pro rodinnou mobilitu

Transformovatelné víceúčelové SUV se objevilo v centru vysoce působivého prostoru. Jeho odvážný vnější design – s přední mřížkou „tygří řev", zadními světly „tygří oko" a třemi paralelními charakteristickými liniemi „tygří drápy" – vyzařoval silnou přítomnost, zatímco jeho vysoce přizpůsobitelný vnitřní prostor okamžitě vzbudil nadšení publika. Tato inovativní prezentace nejen jasně vyjádřila základní koncept produktu „překonávání hranic", ale také umožnila uživatelům hluboce prožít vizi značky pro budoucnost mobility.
Automobil byl navržen tak, aby řešil základní výzvu „jeden člověk, více rolí – jedno vozidlo, více použití", a využívá svou transformativní schopnost k plynulému pokrytí 99 % rodinných scénářů. S délkou 4900 mm a rozvorem 2800 mm nabízí vozidlo velkorysý vnitřní prostor. Jeho flexibilní uspořádání – se sklopnou druhou řadou sedadel a rychle odnímatelnou třetí řadou – umožňuje plynulý přechod mezi několika konfiguracemi: sedmimístným vozem pro každodenní dojíždění, luxusním čtyřmístným vozem, obytným vozem a SUV s otevřenou střechou. Tato univerzálnost bez problémů uspokojí různé potřeby. Nový model, který byl vyroben pro jízdu v hornatém terénu a na četných vodních cestách Indonésie, je vybaven plně vodotěsným pohonem, včetně motoru, převodovky, elektromotorů a bateriového systému. S brodivostí 700 mm a světlou výškou 220 mm sebevědomě projíždí blátivými cestami a mělkými potoky a zajišťuje spolehlivý výkon v rozmanitém terénu.
Uvedení nového modelu na trh vyplňuje kritickou mezeru v segmentu víceúčelových SUV značky Chery v Indonésii a doplňuje stávající produktové portfolio o komplexní produktovou matici, která pokrývá scénáře uplatnění pro rodiny, terén a personalizované použití. S oficiálním uvedením nového modelu na trh se značka Chery chystá překročit tradiční hranice použití a posílit svou konkurenceschopnost v regionu. Poskytováním inteligentních řešení mobility, která ztělesňují heslo „jedno vozidlo, nekonečný rejstřík životního stylu", si značka klade za cíl otevřít nové možnosti životního stylu pro rodiny v jihovýchodní Asii i mimo ni.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg
KONTAKT: Tianyi, Zhang, zhangtianyi1@mychery.com