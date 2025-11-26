První transformovatelné sedmimístné SUV značky Chery debutuje v Indonésii a nabízí nové řešení pro rodinnou mobilitu

  8:09
Jakarta (Indonésie) 26. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve 13:00 místního času dne 24. listopadu 2025 společnost Chery s hrdostí představila na automobilovém týdnu v Jakartě GAIKINDO (GJAW) první transformovatelné víceúčelové SUV na světě, „Chery X". Akce se zúčastnil pan Zhou Dinghua, výkonný zástupce generálního ředitele společnosti Chery International, spolu se zástupci stovky předních indonéských médií, včetně Kompasu a Detiku. Společně byli svědky uvedení na trh, které se vyznačovalo inovacemi a průkopnickou vizí.

Transformovatelné víceúčelové SUV se objevilo v centru vysoce působivého prostoru. Jeho odvážný vnější design – s přední mřížkou „tygří řev", zadními světly „tygří oko" a třemi paralelními charakteristickými liniemi „tygří drápy" – vyzařoval silnou přítomnost, zatímco jeho vysoce přizpůsobitelný vnitřní prostor okamžitě vzbudil nadšení publika. Tato inovativní prezentace nejen jasně vyjádřila základní koncept produktu „překonávání hranic", ale také umožnila uživatelům hluboce prožít vizi značky pro budoucnost mobility.

Automobil byl navržen tak, aby řešil základní výzvu „jeden člověk, více rolí – jedno vozidlo, více použití", a využívá svou transformativní schopnost k plynulému pokrytí 99 % rodinných scénářů. S délkou 4900 mm a rozvorem 2800 mm nabízí vozidlo velkorysý vnitřní prostor. Jeho flexibilní uspořádání – se sklopnou druhou řadou sedadel a rychle odnímatelnou třetí řadou – umožňuje plynulý přechod mezi několika konfiguracemi: sedmimístným vozem pro každodenní dojíždění, luxusním čtyřmístným vozem, obytným vozem a SUV s otevřenou střechou. Tato univerzálnost bez problémů uspokojí různé potřeby. Nový model, který byl vyroben pro jízdu v hornatém terénu a na četných vodních cestách Indonésie, je vybaven plně vodotěsným pohonem, včetně motoru, převodovky, elektromotorů a bateriového systému. S brodivostí 700 mm a světlou výškou 220 mm sebevědomě projíždí blátivými cestami a mělkými potoky a zajišťuje spolehlivý výkon v rozmanitém terénu.

Uvedení nového modelu na trh vyplňuje kritickou mezeru v segmentu víceúčelových SUV značky Chery v Indonésii a doplňuje stávající produktové portfolio o komplexní produktovou matici, která pokrývá scénáře uplatnění pro rodiny, terén a personalizované použití. S oficiálním uvedením nového modelu na trh se značka Chery chystá překročit tradiční hranice použití a posílit svou konkurenceschopnost v regionu. Poskytováním inteligentních řešení mobility, která ztělesňují heslo „jedno vozidlo, nekonečný rejstřík životního stylu", si značka klade za cíl otevřít nové možnosti životního stylu pro rodiny v jihovýchodní Asii i mimo ni.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2831810/1.jpg

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Kutnohorská Mincovna představuje Svatobarborský Dukát – první novodobou českou minci s církevním požehnáním

26. listopadu 2025  10:01

OCP zná své vítězky. Podnikatelky opět potvrdily svou sílu a schopnost inovovat

26. listopadu 2025  9:50

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se večer

ilustrační snímek

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ)...

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  9:46

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Na silnicích v hradeckém kraji leží sníh, přes den se čeká další sněžení

ilustrační snímek

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po nočním sněžení rozbředlý sníh. Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách byla ujetá vrstva...

26. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

Pohádková vesnička i Den s Rock for People. Hradec chystá vánoční trhy ve velkém stylu

Rozsvícení vánočního stromu na hradeckém Velkém náměstí (1. prosince 2024)

Hradec Králové ožije Královskými vánočními trhy v neděli 30. listopadu. Na Velkém náměstí na tři týdny vyroste pohádková vesnička, ledové kluziště i vyhlídkové kolo. Až do 23. prosince je připraven...

26. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Unikátní vodní kmen probiotik z horských pramenů Bulharska získal patent a dobývá svět

26. listopadu 2025  9:19

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s opatrností, místy sněží

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři mají veškerou techniku v terénu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého...

26. listopadu 2025  7:34,  aktualizováno  7:34

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:12

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Miluji vánoční světýlka a tu atmosféru, která na vás v těchto dnech všude dýchá.Co mi trochu vadí jsou davy lidí,a tak chodím nasávat vánočního ducha, když je brzy ráno,nikde ani noha a ještě ušetřím

vydáno 26. listopadu 2025  9:05

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.