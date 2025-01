První u nehody – dokážete pomoci ve stresu?

Vliv dostavujícího se stresu při první pomoci u dopravní nehody simuluje tzv. stres test, který je součástí nové multimediální aplikace určené nejen pro řidiče Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY.

Právě stres může často výrazně ovlivnit kvalitu poskytované první pomoci, a to i přes zdatné vědomosti laického záchranáře v oblasti zdravovědy. Do boje, často o holý lidský život, totiž často vstupuje nežádoucí stres. Jeho přítomnost může způsobit několik faktorů od nízké sebedůvěry člověka ve vlastní schopnosti až po nelítostný souboj s časem. I proto je úvodní fází nové multimediální vzdělávací aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY, nedávno představené Asociací Záchranný kruh, právě zmíněný online stresový test.

V první části stres testu stanovuje uživatel v pěti dopravních situacích míru nejvyššího rizika nebezpečí jednotlivých účastníků. Po pěti sekundách na každou otázku a stejného času pro vizualizaci náhodné dopravní situace má uživatel stres testu deset sekund na správnou odpověď. Druhá část zavádí uživatele k celkem deseti fiktivním dopravním nehodám s cílem správně vyhodnotit první tři činnosti při první pomoci u zmíněných dopravních nehod. Po pětisekundovém zadání má uživatel na správnou odpověď pouhých dvacet sekund.

V obou částech stres testu je uživatel vizuálně i zvukově informován o limitovaném času na odpovědi. Stres test je následně vyhodnocen a uživatel může svůj dosažený výsledek jednoduchou formou sdílet dle svého uvážení, např. přes sociální sítě. „Při tvorbě projektu Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY jsme vzali v potaz i výsledky námi zadaného průzkumu u veřejnosti. Ten potvrdil přítomnost stresu u téměř poloviny respondentů zasahujících při reálných dopravních nehodách se zraněním,“ vysvětluje zahrnutí sekce stres testu do nové multimediální aplikace Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš a dodává: „Stres sehrává u první pomoci na silnici rozhodně negativní roli, a proto je důležité s ním umět pracovat. Nejprve ho však musí člověk poznat, a k tomu může posloužit mimo jiné i náš stres test. Vedle toho, že si uživatel osvěží své znalosti ze zásad první pomoci může své jednání konfrontovat s velmi limitovaným časem na správná rozhodnutí. Právě čas je totiž u dopravní nehody největším nepřítelem.“

Na projektu se podílela celá řada odborníků z řad záchranářů, policistů a hasičů či odborníků na bezpečnost v dopravě a psychologii dopravních nehod. Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České asociace pojišťoven a díky spolupráci celé řady subjektů.

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě.

O fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

