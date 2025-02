První u nehody – hromadná srážka vozidel

Tento aktuální interaktivní projekt Asociace Záchranný kruh, podporující osvětu v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zahrnuje mimo jiné právě téma hromadných dopravních nehod. Uvedený typ nehod se vyskytuje ve velké míře na dálnicích, popř. na rychlostních silnicích a za jejich příčinami je nutné hledat zejména nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, nepřiměřenou rychlost nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

Riziko úmrtí či zranění však nehrozí účastníkům silničního provozu pouze bezprostředně při takové nehodě, ale stává se i velmi nebezpečným místem pro laické záchranáře, kteří přijedou na místo nehody jako první. I proto mají uživatelé nové multimediální vzdělávací aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY možnost vyzkoušet si mimo jiné znalosti a zásady správného chování po příjezdu k takové nehodě, a to virtuální formou.

Ve zmíněné vzdělávací webové aplikaci je téma hromadných nehod detailně zpracováno a uživatel se virtuálně ocitá v centru nehody díky použité technologii vizualizace (real 3D). Po úvodním videu, které zavádí na místo hromadné nehody si uživatel může krok po kroku vyzkoušet své znalosti ohledně správného postupu zabezpečení místa srážky několika vozidel. Aplikace mu nabízí také sérii video nahrávek s nápovědí, jak správně postupovat. Následně si uživatel vyzkouší celý rozhodovací proces sám a dozví se rovněž detaily o správném zabezpečení dopravní nehody, nutnosti použití bezpečnostních vest či priority při záchraně jednotlivých účastníků nehody s cílem redukovat jejich následky na zdraví.

„Téma hromadných dopravních nehod jsme pro první fázi zcela nové multimediální aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY zvolili zcela záměrně. Podle statistiky Portálu nehod se v minulém roce odehrálo na českých dálnicích 4 553 dopravních nehod, při kterých došlo i k úmrtí nebo zranění. V této smutné dálniční statistice je také zahrnuto 174 nehod, ve kterých bylo pět a více vozidel,“ vysvětluje zahrnutí tohoto tématu do nové multimediální aplikace Veronika Krajsová z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš a dodává: „U těchto typů nehod vnímáme velmi vysoké riziko možných následků i při poskytování první pomoci a zajištění místa nehody. Proto jsme se v aplikaci zaměřili především na osvojení správného chování při bezprostředním příjezdu k dopravní nehodě a klademe důraz na rozhodovací proces. Každý si tak nyní může ověřit své znalosti a získat odpovědi na některé otázky. I proto by tato multimediální aplikace měla oslovit mimo jiné vzdělávací instituce, například školy či autoškoly a jiné.“

Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete: ZDE

Na projektu se podílí celá řada odborníků z řad záchranářů, policistů a hasičů či odborníků na bezpečnost v dopravě a psychologii dopravních nehod. Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České asociace pojišťoven a díky spolupráci celé řady subjektů.

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě.

Více informací: www.tytozvladnes.cz

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.