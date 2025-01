První u nehody – ověřte si své znalosti při pomoci!

Tato nová multimediální platforma v prvé řadě připravuje jak řidiče, tak neřidiče, tedy účastníky silničního provozu, na situace, ve kterých se mohou ocitnout jako první u dopravní nehody nebo jiné krizové události a budou muset sami správně zareagovat. Aplikace zároveň zahrnuje i tematiku předcházení dopravním nehodám, avšak není to její hlavní zaměření.

Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY (www.prvniunehody.cz) je dalším projektem Asociace Záchranný kruh, který volně navazuje na předešlé kampaně věnující se problematice bezpečnosti silničního provozu, např. Chodci nejsou nesmrtelní, Setkání s realitou nebo Dopady nehody. Nový multimediální projekt Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY však přesouvá znalosti z oblasti první pomoci a správných rozhodovacích procesů při dopravní nehodě do interaktivní roviny, a to hned ve dvou částech. Vzdělávací aplikaci zde vhodně doplňuje také vstupní Stres test prověřující uživatele ze správného jednání u simulovaných dopravních situací a nehod vzhledem k limitovanému času.

V interaktivní vzdělávací aplikaci Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY se díky pokročilým technologiím (real 3D) představují uživatelům modelové situace vycházející z reálné praxe. Projekt je možné spustit na většině online platforem – mobilním telefonu, tabletu a počítači, včetně možnosti využití virtuální reality (VR brýle). Uživatel se tak ocitá přímo uprostřed dění nejrůznějších situací, které musí vyřešit, ovlivnit jejich průběh svým počínáním a zajistit, aby jednak nedošlo ke krizové situaci (dopravní nehodě) a nebo stanovit správný postup v případě nehody, včetně poskytnutí první pomoci tak, aby došlo k co nejmenším následkům na zdraví postižených.

Vzdělávací aplikace nabídne postupně 3 sady po třech typových situacích, které bude muset uživatel vyřešit. V první fázi tohoto projektu (představení leden 2025) jsou součástí vzdělávací aplikace první tři detailně zpracované situace:

- CYKLISTA (dopravní nehoda cyklisty) - situace, v rámci které bude muset uživatel správně poskytnout první pomoc.

- HROMADNÁ NEHODA (dopravní nehoda několika vozidel) - situace, kdy se uživatel ocitne u dopravní nehody a bude muset navrhnout a absolvovat správný postup činností.

- ŘIDIČ POD VLIVEM (požití alkoholu před jízdou) - situace zaměřená na rozhodovací proces, respektive na uvědomění si tzv. kritického řetězce událostí.

„V České republice došlo, dle statistiky Portálu nehod, v minulém roce k 92.038 dopravním nehodám, při kterých bohužel zahynulo 443 osob a 1353 osob si přivodilo těžká zranění. I proto cítíme bezpodmínečnou nutnost zlepšit systém vzdělávání v oblasti správného chování řidičů, předcházení dopravních nehod a správného postupu v případě jejich vzniku,“ vysvětluje filozofii nového multimediálního projektu Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš a dodává: „Na počátku vzniku tohoto projektu stál interní výzkum, který jsme zadali společnosti ResSOLUTION Group. Jeho výsledky ukázaly, že například tři pětiny respondentů, kteří neprošli žádným kurzem první pomoci, by měli o podobný kurz zájem. Podle 61 % respondentů by zájem o kurzy bezpečnosti zvýšilo povědomí o jejich existenci a 56 % dotazovaných doporučuje začlenění takových kurzů do školní výuky. Jsem tedy za všechny tvůrce nové online aplikace opravdu moc rád, že právě jejím představením můžeme přinést revoluci do systému vzdělávání nejen na školách, ale i v autoškolách a také v rámci celoživotního vzdělávání.“

Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete na: www.prvniunehody.cz

Na projektu se podílí celá řada odborníků z řad záchranářů, policistů a hasičů či odborníků na bezpečnost v dopravě a psychologii dopravních nehod. Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České asociace pojišťoven a díky spolupráci celé řady subjektů.

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve kterých představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě.

Více informací: www.tytozvladnes.cz

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Kontakt:

e-mail: tomas.vanek@vizus.com

