První účast delegace China Southern Power Grid na COP30: představení udržitelných a nízkouhlíkových projektů

Belém (Brazílie) 22. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - CSG potvrzuje svůj závazek k zapojení do globálního klimatického úsilí prostřednictvím praktických nízkouhlíkových řešení

Společnost China Southern Power Grid (CSG) se zúčastnila 30. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP30), která se konala v brazilském Belému od 10. do 21. listopadu. Během konference uspořádala společnost 19. listopadu v čínském pavilonu sérii doprovodných akcí s tématem „Otevřít novou kapitolu zelené energetické sítě a položit základy podniku světové úrovně".

V rámci „Dne firem" společnost CSG společně s firmami China National Petroleum Corporation a China Energy Investment Group Co. uspořádala doprovodnou akci, která svedla dohromady zástupce vlád, podniků a výzkumných institucí z několika zemí. Účastníci diskutovali o tom, jak mohou jednotliví aktéři podpořit dvojí cíl Číny v oblasti uhlíkových emisí a posílit globální správu klimatu. Manažer CSG přednesl hlavní projev, v němž představil pokrok společnosti při budování nové generace energetické soustavy a při podpoře přechodu na čisté zdroje energie. Zároveň vedl mezinárodní kulatý stůl o nízkouhlíkovém a udržitelném rozvoji, kde účastníci z Brazílie, Peru a dalších zemí hledali možnosti společných postupů pro rychlejší rozvoj nízkouhlíkového průmyslu.

Ve stejný den uspořádala společnost CSG také speciální sekci nazvanou „Nové postupy ekologicky orientovaných podniků při podpoře zeleného a nízkouhlíkového rozvoje". Během akce zveřejnila v čínštině i angličtině Zprávu společnosti China Southern Power Grid o ekologicky zaměřených firmách, která poskytuje přehled její strategie na podporu přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Sekce se dále věnovala tématům, jako je řízení uhlíkových cílů, bezuhlíková odvětví a mezinárodní nízkouhlíkové aktivity společnosti CSG. Prostřednictvím případových studií, tematické výstavy a interaktivní ukázky přípravy čaje napájené čistou elektřinou CSG představila své inovace a praktické kroky ke zlepšení environmentálních výsledků a rozvoji nízkouhlíkových řešení. Po celou dobu konání COP30 byly v čínském pavilonu nepřetržitě k vidění expozice o ekologickém přístupu CSG a její propagační video, které ukazovaly, jak čínské podniky přispívají ke globálnímu klimatickému úsilí a technologickému pokroku.

KONTAKT: Ziqing Chen, chenzq5@csg.cn 

 

 

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...

Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy...

22. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Jablonec nad Nisou a kraj společně chystají další opravy umělecké průmyslovky

ilustrační snímek

Výměnu elektroinstalace, nové LED osvětlení, opravu chodby, kompletní rekonstrukci vybraných dílen a další stavební úpravy, které zvýší bezpečnost, komfort a...

22. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Společnost Desay Battery se potřetí dostala na seznam Globální úroveň skladování energie 1 od BNEF a stanovila tak nový standard v oboru

22. listopadu 2025  10:50

LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

22. listopadu 2025  10:40

FelicitySolar se připojuje k diskusi na ENF Trade TV na téma LFP vs. sodík-iontové baterie v kontextu globálního nárůstu zájmu o skladování energie

22. listopadu 2025  10:20

Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní. Lovci tu narazí na dravce i kapry

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.

Z Prahy je to opravdu jenom kousek. A ani nemusíte mít auto. Vždyť s vybavením na dravce nebo batůžkem na zádech, kde máte vše potřebné třeba k lovu kaprů, je to z Prahy do středních Čech opravdu...

22. listopadu 2025  10:18

Token Cat Limited reaguje na silnou poptávku a uzavírá se společností Ouyi Industrial CO., Limited dohodu o přeshraničním prodeji v hodnotě 1 miliardy dolarů.

22. listopadu 2025  10:05

Obce instalují u silnic makety školačky. A funguje to, řidiči zpomalují

Středočeské obce instalují na rizikových místech makety školačky. (8. listopadu...

Postavy policistů u silnic už mnoho řidičů nepřekvapí. Za poslední roky, kdy je kolem silnic začalo instalovat stále více obcí, si na ně zvykli. A tak už nikoho nenapadne, že by to mohl být skutečný...

22. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Čestná předsedkyně spolku Přátelé vily Stiassni, paní Marie Straková (22.11. 1925, dcera vrchního zahradníka vily rodiny Stiassni Antonína Frömla), se dožila úctyhodných 100 let.

22. listopadu 2025  9:54

Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné...

22. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

