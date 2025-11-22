První účast delegace China Southern Power Grid na COP30: představení udržitelných a nízkouhlíkových projektů

Společnost China Southern Power Grid (CSG) se zúčastnila 30. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP30), která se konala v brazilském Belému od 10. do 21. listopadu. Během konference uspořádala společnost 19. listopadu v čínském pavilonu sérii doprovodných akcí s tématem „Otevřít novou kapitolu zelené energetické sítě a položit základy podniku světové úrovně".
V rámci „Dne firem" společnost CSG společně s firmami China National Petroleum Corporation a China Energy Investment Group Co. uspořádala doprovodnou akci, která svedla dohromady zástupce vlád, podniků a výzkumných institucí z několika zemí. Účastníci diskutovali o tom, jak mohou jednotliví aktéři podpořit dvojí cíl Číny v oblasti uhlíkových emisí a posílit globální správu klimatu. Manažer CSG přednesl hlavní projev, v němž představil pokrok společnosti při budování nové generace energetické soustavy a při podpoře přechodu na čisté zdroje energie. Zároveň vedl mezinárodní kulatý stůl o nízkouhlíkovém a udržitelném rozvoji, kde účastníci z Brazílie, Peru a dalších zemí hledali možnosti společných postupů pro rychlejší rozvoj nízkouhlíkového průmyslu.
Ve stejný den uspořádala společnost CSG také speciální sekci nazvanou „Nové postupy ekologicky orientovaných podniků při podpoře zeleného a nízkouhlíkového rozvoje". Během akce zveřejnila v čínštině i angličtině Zprávu společnosti China Southern Power Grid o ekologicky zaměřených firmách, která poskytuje přehled její strategie na podporu přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Sekce se dále věnovala tématům, jako je řízení uhlíkových cílů, bezuhlíková odvětví a mezinárodní nízkouhlíkové aktivity společnosti CSG. Prostřednictvím případových studií, tematické výstavy a interaktivní ukázky přípravy čaje napájené čistou elektřinou CSG představila své inovace a praktické kroky ke zlepšení environmentálních výsledků a rozvoji nízkouhlíkových řešení. Po celou dobu konání COP30 byly v čínském pavilonu nepřetržitě k vidění expozice o ekologickém přístupu CSG a její propagační video, které ukazovaly, jak čínské podniky přispívají ke globálnímu klimatickému úsilí a technologickému pokroku.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829357/COP30.jpg
