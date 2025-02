První v Česku: Comett Plus zajišťuje linkovou dopravu elektrobusy. Infrastrukturu dobíjení mu navrhl E.ON

Táborský dopravce Comett Plus má s nízkoemisní hromadnou dopravou dlouholeté zkušenosti. Už v roce 2006 zařadil do své flotily první autobusy na CNG, kterými zajišťoval městskou hromadnou dopravu pro takřka padesátitisícovou aglomeraci Tábora – Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí a cestou ekologické dopravy šel i nadále. „Provoz jsme si vyhodnotili jako ekologický a ekonomický zároveň. Vedle té městské jsme přistoupili k provozu CNG autobusů i v linkové dopravě hned o rok později a v roce 2009 jsme přidali i kamionovou dopravu. Od roku 2019 je provoz MHD na Táborsku zajišťován ze sta procent na pohon CNG. V letech 2020 až 2022 všech 34 autobusů pro provoz MHD doplňovalo až 23 autobusů CNG v linkové autobusové dopravě, což bylo přibližně 40 % celkového linkového provozu. V současné době provozujeme zhruba 40 autobusů na CNG a 3 tahače na LNG,“ vypočítává Aleš Melich, jednatel společnosti Comett Tábor.

A k nim přibylo 14 elektrických autobusů, které se už teď pohybují po táborských ulicích a okolí. Jedná se o šest autobusů Iveco Crossway LE pro linkovou dopravu a o osm vozů Solaris Urbino 12 electric pro MHD. K nim by v letošním roce měly přibýt ještě další dva elektrické autobusy a flotila vozů pro MHD tak bude z jedné třetiny plně elektrická. A podle možností pak plánují pořízení dalších pěti elektrických strojů.

Elektrické autobusy byly v Táboře a na linkách Tábor – Mladá Vožice – Vlašim a Tábor – Mladá Vožice – Benešov do pilotního režimu nasazeny už prvního prosince loňského roku a dopravce tak může vyhodnocovat první zkušenosti, kdy na šesti denně vypravovaných elektrobusech najíždí zhruba 42 000 kilometrů za měsíc a jen za první měsíc provozu přepravili 18 tisíc cestujících. Celkově je provoz na linkách naplánován na 540 000 kilometrů ročně a při podobném množství jako dosud přepraví přes 200 000 cestujících. V síti MHD pak na zhruba 450 000 kilometrů ročně přepraví více než 1,5 milionu cestujících.

E.ON navrhl řešení dobíjecí infrastruktury

„Z dosavadních zkušeností provozu elektrobusů je nesmírně důležité správně definovat konfiguraci baterii s ohledem na denní dopravní výkon v návaznosti na možnosti dobíjení. E.ON byl od začátku velmi důležitým partnerem při plánování a počítání průběhu a kapacitních možnostech dobíjení na jednotlivých dobíjecích stanicích a především pak v dobíjecím depu v Mladé Vožici, kde je omezen výkon dobíjecí stanice z důvodu kapacity distribuční sítě,“ doplňuje Aleš Melich.

Právě s dobíjecí infrastrukturou a nastavením celého konceptu Comettu Plus E.ON výrazně pomohl. „Elektrifikace městské hromadné dopravy je trend, kterému se nevyhneme. Na příkladu dobíjení pro společnost Comett Plus se jasně ukazuje, že neexistuje unifikované řešení a je důležité správně nastavit a navrhnout celý systém na míru každého zákazníka. Máme už řadu zkušeností s firemními fleety nebo dobíjením pro dodávky dovážkových služeb, kde jsme pro naše klienty dodávali dobíjecí huby v počtech několika desítek dobíječek. Tady se jedná o první instalaci pro autobusovou dopravu, kde je nadmíru důležité vše správně napočítat a naplánovat. Řešení jsme navrhli s ohledem na aktuální potřeby dopravce, ale zároveň s možnou rezervou pro další rozvoj flotily elektrických autobusů do budoucna,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Klíčové bylo vybrat správnou technologii, která bude odpovídat potřebám dopravní společnosti i technickým možnostem místa. Volba padla na řešení finského výrobce Kempower, které nabízí dynamické řízení výkonu, komplexní správu nabíjecích stanic, dálkové ovládání, automatické dobíjení vozidla podle plánu i integraci se systémy třetích stran jako je správa dopravy, správa depa nebo telematika. Vedle toho jsou dobíjecí body zásobovány pouze ze dvou výkonových kabinetů a nepotřebují tak tolik místa na výstavbu jako jednotlivé dobíjecí stanice. Jedná se o první takovou instalaci tohoto výrobce v České republice vůbec.

E.ON postavil depa v Táboře i v Mladé Vožici

„Pro Comett Plus jsme postavili dvě dobíjecí depa. Jedno z nich je přímo v areálu společnosti v Táboře a druhé pak pro potřeby linkové dopravy v Mladé Vožici. Především v Mladé Vožici jsme se museli popasovat s omezením ze strany distribuční sítě, ale i to se nám povedlo efektivně vyřešit ve prospěch klienta a to právě díky vyspělým možnostem plánování a řízení dodaného řešení. Celkovou dodávku jsme doplnili ještě o mobilní dobíjecí stanici o výkonu 40kW od stejného výrobce například pro potřeby servisu,“ připomíná Jakub Kott, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON Energie.

V Táboře je v tuhle chvíli k dispozici 12 dobíjecích bodů s celkovým výkonem 700 kW děleným do dvou jednotek po 350 kW, kdy je na každou připojeno šest dobíjecích bodů. Celý systém je pak jednoduše rozšířitelný o 2x50 kW. Do budoucna pak může přibýt v této lokalitě v dalších etapách ještě minimálně 24 dobíjecích bodů. V Mladé Vožici je pak pět dobíjecích bodů o celkovém výkonu 100 kW, což byl limit sítě v daném místě, i tak zvládnou nabíjet pět autobusů najednou.