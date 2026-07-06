První zahraniční pacient na světě zahájil v Mezinárodním onkologickém centru Jiahui léčbu nově schválenou CAR-T terapií pro solidní nádory

Josh, devětapadesátiletý pacient z Nového Zélandu trpící pokročilou rakovinou žaludku a dvanácterníku, odcestoval do Šanghaje poté, co se možnosti konvenční léčby v jeho domovské zemi staly stále omezenějšími. Na základě testů biomarkerů, které potvrdily pozitivitu na Claudin 18.2 a negativitu na HER2, byl shledán vhodným kandidátem pro léčbu Satri-cel, který je v současné době dostupný pouze v Číně.
Po multidisciplinárním vyšetření a naplánování léčby v JICC Josh úspěšně podstoupil leukaferézu (metodu sloužící k oddělení a odběru bílých krvinek z krve). Jeho CAR-T buňky nyní vstupují do výrobního procesu a jejich reinfuze je naplánována na příští týdny.
Tento milník přichází jen několik dní poté, co Čína schválila Satri-cel, první CAR-T terapii na světě schválenou k léčbě solidního nádoru. Tato terapie představuje významný pokrok v buněčné imunoterapii a dále podtrhuje rostoucí roli Číny v globálních inovacích v oblasti onkologie.
Jako jedno z předních čínských mezinárodních onkologických center se JICC již staralo o pacienty podstupující léčbu CAR-T z různých částí světa a stále více slouží jako brána pro zahraniční pacienty, kteří hledají přístup k inovativním onkologickým terapiím vyvinutým v Číně.
„Schválení přípravku Satri-cel představuje historický milník nejen pro pacienty s pokročilým karcinomem žaludku, ale také pro budoucnost onkologie po celém světě," uvedla dr. Linli Xuan, vedoucí oddělení lékařské onkologie v Mezinárodním onkologickém centru Jiahui. „Je nám ctí, že si první zahraniční pacient na světě vybral právě JICC pro tuto průlomovou léčbu. Vzhledem k tomu, že inovativní terapie vyvinuté v Číně si získávají stále větší zahraniční uznání, zaznamenáváme rostoucí zájem pacientů z celého světa, kteří hledají přístup k tomuto pokroku. Naším závazkem je kombinovat špičkové terapie s plynulou multidisciplinární péčí a specializovanou podporou pro zahraniční pacienty."
Mezinárodní onkologické centrum Jiahui nabízí komplexní onkologické služby zahrnující lékařskou onkologii, chirurgickou onkologii, radiační onkologii, přesnou medicínu a pokročilé buněčné terapie. Prostřednictvím svého modelu multidisciplinární péče a specializovaného oddělení pro zahraniční pacienty podporuje JICC pacienty z celého světa při posuzování lékařských záznamů, konzultacích se specialisty, vícejazyčné koordinaci, plánování léčby, logistické pomoci a průběžné následné péči.
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