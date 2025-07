Prvních festivalových –náct! Beats for Love slaví hvězdným programem i revolučními změnami

Známé přísloví o tom, že v nejlepším se má přestat, organizátoři největší akce elektronické taneční hudby ve střední Evropě neuznávají. Naopak – po veleúspěšných loňských kulatinách ještě víc šlápli na plyn. „Už loni jsme hlásili, že se díváme i do budoucnosti. Při přípravách 11. ročníku jsme se kromě hvězdného programu zaměřili i na v Česku absolutně unikátní práci s festivalovým areálem,“ říká ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Beats for Love Universe

Onou prací s areálem je projekt Beats for Love Universe. Nový festivalový vesmír totiž areál rozdělí do čtyř oblastí: LOVE, SPACE, INDUSTRIAL a PULSE.

Nejsou to čtyři náhodná anglická slova. Každá z částí má svůj design, instalace i umělecké dekorace. Změnu by návštěvníci měli poznat doslova po pár krocích. „Využili jsme vlastní nápady, ale oslovili jsme i řadu návrhářů, designérů a firem z okolí. Chceme, aby zážitek našich fanoušků nebyl jen hudební, ale i vizuální,“ tvrdí produkční manažer Jakub Šenkeřík. A návštěvníkům by měla padat brada. „Usilovně jsme na tom pracovali skoro celý rok a investovali do projektu Beats for Love Universe značné množství prostředků. Věříme, že se nám to vrátí právě skrze naše příznivce. Moc se těšíme, co na to řeknou,“ dodává muž, který je s týmem designérů zodpovědný za podobu areálu.

Motivy jednotlivých sfér jsou zobrazené přímo v názvech. INDUSTRIAL sphere se v oblasti vysokých pecí bude věnovat světlu a ohni, SPACE sphere nabídne vesmírné motivy včetně speciálně vyrobených vstupních bran, LOVE sphere zůstane u lásky. A PULSE všechny oblasti propojí jako jakási festivalová tepna. Díky generálním partnerům festivalu, bance ČSOB a pivu Proud, se zároveň vylepšení dočkaly hlavní festivalové scény, Love stage by ČSOB a Techno Dome by Proud. „Nejvýraznější Love stage jsme ještě zvýraznili a upravili její design – teď připomíná srdce na dlani. U Techno Dome ale přichází revoluce v podobě 360stupňové scény umístěné v obřím stanu, jehož velikost a design zatím nemají na Beats for Love obdoby. Pódium tedy bude stát přímo v davu mezi fanoušky,“ upřesňuje Kamil Rudolf.

Big music stars and special performances

Hudební program zapíše Ostravu na světovou kulturní mapu zlatým písmem. Vrací se legendární Nizozemec Armin van Buuren, přijede i australský šoumen Timmy Trumpet. Pořadatelům se podařilo získat i věhlasné belgické duo Dimitri Vegas & Like Mike, ze Skandinávie dorazí i Axwell – třetina legendární skupiny Swedish House Mafia. „Zatímco loni bylo vrcholem vystoupení Davida Guetty, letos máme line-up rovnoměrně rozprostřený. Chceme, aby u nás fanoušci zažili své nejlepší čtyři dny v roce,“ myslí si programový ředitel Jiří Ramík.

V Ostravě celkem vystoupí na 18 scénách přes 550 umělců, z toho na 160 zahraničních headlinerů.

Budou mezi nimi i umělci, jejichž show nese podtitulek Beats for Love Special. Spolu s početným dechovým orchestrem dorazí belgický tvůrce převážně filmové hudby Apashe, živě vystoupí i jeho krajan, producent Used. A řada fanoušků míří do Dolních Vítkovic i na spolupráci partnerského dua A.M.C a Koven. „A.M.C. patří mezi nejlepší zástupce žánru drum and bass na světě, Koven zase u nás nakopla svou kariéru do hvězdných výšin. Jsem rád, že je uvidíme na pódiu společně. Bude to vystoupení, které letos nikdo kromě návštěvníků našeho festivalu neuvidí,“ těší Kamila Rudolfa.

Za to bude stát i třetí ročník konference Talking Beats, opět ve velíně koksovny. Připravená je paleta témat: od rozdílů mezi mužskými a ženskými DJs, přes řešení krizových situací a kuriózních průšvihů, až po „grilování“ šéfa festivalu Kamila Rudolfa. Toho se fanoušci budou moct zeptat, na co chtějí. „Na Talking Beats dojde i ke spojení našeho festivalu, hokejové NHL a organizace Oktagon. A dorazí opravdu hvězdní hosté,“ naznačuje jeden z moderátorů konference Miroslav Ecker, známý i pod pseudonymem DJ EKG.

Cashless, rádio i charita

Stejně jako loni nebudou v kapsách fanoušků chřestit žádné přebytečné mince. Pokračuje totiž systém bezhotovostních cashless plateb, který v dotaznících ocenili i sami návštěvníci.

Týkat se to bude občerstvení, kde organizátoři znovu připravili vlastní hotdogy i hamburgery, ale také obchodu s festivalovým merchandisingem, letos inspirovaným hlavně stylem street wear. „Máme toho ale mnohem víc, a to i díky zbrusu novému e-shopu. Najdete tam třeba i unikátní kolekci spodního prádla…S nadsázkou tedy říkáme, že blíž už našim fanouškům být nemůžeme, a že vztah s Beats už je opravdu vážný,“ usmívá se produkční manažerka Barbora Kocubová, která má letošní kolekci na starosti.

Lákadlo připravil i generální mediální partner festivalu, rádio Evropa 2. Vůbec poprvé totiž bude vysílat přímo z festivalového areálu, a to i za účasti vybraných hvězdných moderátorů. Veškeré podrobnosti najdou návštěvníci Beats for Love také ve festivalových novinách, které budou k dostání nejen u vstupu do areálu Dolních Vítkovic.

Dočtou se taky o dalším ročníku charitativního projektu Beats for Charity. Návštěvníci budou znovu pomáhat dvěma vybraným rodinám: prarodičům z Přerovska, kteří po úmrtí své dcery pečují o vnoučata i malé Elišce z Karviné. Laťka je pevně stanovená: loni i předloni na dobročinné účely odešlo 600 tisíc korun.

Poslední vstupenky – včetně těch VIP – seženete v předprodeji i na místě

Brány 11. ročníku největšího tuzemského festivalu a nejvýraznější akce elektronické taneční hudby ve střední Evropě se otevřou ve středu 2. července v 16 hodin. Zatímco pořadatelé varují před nákupem lístků „z druhé ruky“, v oficiálním předprodeji zbývají poslední vstupenky. K dispozici jsou celofestivalové lístky i ty jednodenní (a budou i na místě u pokladen).

Podle odhadů by letos do areálu v Dolních Vítkovicích mělo v součtu dorazit na 160 tisíc lidí.

Vážení návštěvníci a fanoušci, užijte si start nové dekády festivalu. Jedenáctka Beats for Love totiž na hřišti v Dolních Vítkovicích plánuje předvést dechberoucí výkon.

