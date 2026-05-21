Prysmian propojuje firemní data a AI pomocí platforem SAP

Přední světový dodavatel kabelových řešení pro energetiku a telekomunikace, který má výrobní závod i ve Velkém Meziříčí, kde vyrábí PVC kabely, autovodiče a speciální svazky, dokončil modernizaci svých klíčových podnikových systémů prostřednictvím programu RISE with SAP za pouhé čtyři měsíce. Systémy převedl do jednotného cloudového prostředí, které firmě umožňuje rychleji zavádět AI nástroje, lépe pracovat s daty a zefektivnit každodenní provoz. Položil tak základ pro více než 100 scénářů využití umělé inteligence ve firmě.
Projekt je součástí širší proměny společnosti Prysmian z tradičního výrobce kabelů na globálního dodavatele řešení podporujících energetickou a digitální transformaci. „Program RISE with SAP nám poskytl jednotné ERP prostředí pro globální fungování firmy, platforma SAP Business Technology Platform propojila technické a obchodní oddělení a integrovaná umělá inteligence zásadně proměnila způsob, jakým naši zaměstnanci pracují s daty. Integrovaná AI se stala zásadní součástí naší transformace – umožnila nám zrychlit zavádění nových řešení a pomohla rozvíjet znalosti i firemní kulturu v oblasti umělé inteligence napříč celou organizací,“ uvedl Giovanni Cauteruccio, technologický ředitel společnosti Prysmian.
Rychlejší nasazení technologií i uvádění produktů na trh
Projekt zároveň otevřel prostor pro praktické nasazení AI v podnikových procesech, jako je automatizace zákaznických objednávek, párování plateb či správa výdajů. Díky integraci AI Prysmian automatizoval 70 % rutinních činností, zkrátil nasazení nových technologií o 80 % a o polovinu urychlil uvádění nových produktů na trh.
Firma současně využila platformu SAP k vybudování pokročilého rozhraní pro návrhy kabelových systémů; to nyní propojuje technické a obchodní funkce a standardizuje pravidla, procesy a kusovníky s cílem urychlit vývoj produktů a zvýšit konkurenceschopnost.
Prysmian dnes zaměstnává 34 tisíc lidí ve více než 50 zemích a provozuje 109 výrobních závodů a 30 výzkumných a vývojových center. Firma s obratem 20 miliard eur dál investuje do technologií, automatizace a práce s daty, které mají podpořit její další růst.
„Vývoj společnosti Prysmian ukazuje, jak může spojení cloudu, dat a umělé inteligence přinést konkrétní hodnotu v podobě vyšší odolnosti a udržitelného růstu. Díky dlouhodobému zaměření na technologické inovace, neustálému posilování vlastní konkurenceschopnosti a zavádění nových obchodních modelů si společnost Prysmian plně zasloužila ocenění SAP Innovation Awards,“ říká Manos Raptopoulos, obchodní ředitel SAP pro Evropu a regiony APAC a EMEA.
Ocenění SAP Innovation Awards již 13 let získávají organizace, které prostřednictvím cloudových a AI technologií SAP řeší reálné výzvy a dosahují měřitelných výsledků. Program oceňuje společnosti, které dokážou proměnit inovace v reálný přínos s pozitivním dopadem nejen na samotnou firmu, ale také na zákazníky, komunity a širší společnost.
