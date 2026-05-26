Psi, kteří změnili lidské osudy. Statečné psí srdce 2025 zná své vítěze

Slavnostním ceremoniálem provázela patronka ankety Kateřina Brožová. Ceny předali mimo jiné olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová,herec Ondřej Vetchý a manželé Vendula a Lešek Wronkovi.
Jednotlivé příběhy za rok 2025 opět ukázaly, jak pes vstupuje do lidského života v jeho nejrůznějších podobách – od zásahů v náročném terénu a pátracích akcí až po dlouhodobou podporu, která lidem umožňuje zvládat situace, jež by jinak byly obtížně řešitelné.
„Letošní ročník potvrdil, že hranice mezi běžným dnem a okamžiky, kdy rozhodují minuty, je velmi tenká. Vidíme psy, kteří pracují v extrémních podmínkách, i ty, kteří tiše doprovázejí své majitele a reagují na změny, které člověk sám často nedokáže včas rozpoznat. Právě tato šíře je pro Statečné psí srdce zásadní,“ uvedla ředitelka ankety Zuzana Rennerová.
„Každý z oceněných příběhů je jiný, ale spojuje je jedna věc – pes, který nezůstal stranou, když se člověk ocitl v ohrožení nebo v bezvýchodné situaci. Vždy se jedná o pouto, které má neuvěřitelnou sílu a hloubku,“ dodala k výsledkům ankety její patronka Kateřina Brožová.
Hlavním partnerem 16. ročníku byla společnost Astana Motors Czech, značka Chery, která ve svých vozech nabízí funkce zaměřené na komfort a bezpečnost zvířat. Vybrané modely řady Tiggo disponují režimem Pet Mode pro udržení stabilní teploty v interiéru a certifikací TÜV SÜD Pet-Friendly potvrzující zdravotní nezávadnost použitých materiálů.
Záštitu nad letošním ročníkem Statečného psího srdce převzali náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Radek Hasala, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Anketu vyhlašuje nezisková organizace ANIMAL EYE. Mediálními partnery jsou Psí duše, Týdeník Policie a eCanis.
Chery je největší čínský automobilový exportér. Na domácím trhu působí téměř 30 let, v posledních letech pak svá kvalitní, inovativní a spolehlivá vozidla nabízí i v Evropě. V roce 2025 tak konečně s importérem Astana Motors Czech vstoupil i do České republiky.
Chery klade důraz na využití nejmodernějších technologií, úsporný provoz a pohodlí a maximální bezpečnost posádky. V Česku dostupné modely Tiggo jsou určeny pro každodenní cesty celé rodiny, včetně těch nejzranitelnějších členů, tedy dětí a domácích mazlíčků. Vybrané modely se chlubí certifikací TÜV SÜD Pet-Friendly, která dokládá splnění přísných testů na obsah škodlivých látek v materiálech interiéru a odolnost oděru v případě, že se chlupatí pasažéři na palubě příliš rozdovádí. Auto lze také přepnout do režimu Pet Mode, který udržuje v interiéru příjemnou teplotu při zamknutí dveří. Řidič tak může v případě nutnosti vůz na chvíli opustit, kontrolovat teplotu a stav interiéru na dálku pomocí mobilního telefonu a mazlíček na něj počká v naprostém komfortu.
Zdroj: ANIMAL EYE, z.s.