Ptáčci v Ostravě. Kdo miluje, ten neutíká.

Eitan, hlavní mužská postava, je biogenetik z berlínské židovské rodiny a cestuje za studiem do Ameriky. Tam potká Wahídu – Američanku marockého (arabského) původu. Eitan ale narazí na odpor své rodiny a navíc se oba milenci vydají na nebezpečnou cestu na Blízký východ za odhalením rodinného tajemství. Ale jde tu nakonec nejen o pravdu, ale doslova o život. „Je to velkolepá hra o osudu a údělu člověka. Osobní příběh o identitě. To téma se týká každého z nás, ať jej sami řešíme, nebo o něm vůbec nepřemýšlíme. Každý se hledáme v něčem jiném, vytváříme si nějaké žebříčky hodnot, utváříme kulturu, ale ve výsledku jde všem o jednoduchou, ale těžko dosažitelnou věc – o přijetí. Abychom každý přijali sami sebe, a tak dokázali přijmout druhé,“ říká režisérka Aminata Keita.

Dramatik, herec a režisér Wajdi Mouawad (nar. 1981) pochází z Libanonu a ačkoli dnes žije v Paříži, dovede konfliktní témata ze světa nám Evropanům vzdáleného zpracovat velmi působivě. Výsledkem je vždy emočně silná hra a takoví jsou i Ptáčci. Nenadržují ani jedné straně, přitom pokládají bolestivé otázky. Diváky rozhodně čeká jeden z vrcholů probíhající činoherní sezóny.

Překlad Michal Zahálka. Scénu vytvořil Martin Chocholoušek, kostýmy Simona Rybáková. Hudba Martin Hůla.

V rolích ústředního páru se v Ostravě představí Sára Erlebachová a Vít Roleček. Diváci uvidí také Davida Viktoru, Anitu Krausovou, Hanu Doulovou, Petru Kocmanovou, Tomáše Jirmana, Roberta Fintu a Jana Fišara.

