Pudu Robotics představuje PUDU TOMO S: Automatizovanou péči o trávník rozšiřuje o broušení žacích nožů

Autor:
  13:47
Sledovat Metro na Googlu

Amsterdam 3. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost PUDU přináší své zkušenosti s komerční robotikou do domácností a kombinuje automatickou údržbu žacích nožů, přesné sečení okrajů trávníku a inteligentní navigaci pro snazší péči o trávník.

Společnost Pudu Robotics, světový lídr v oblasti komerční robotiky, dnes na slavnostním uvedení nových produktů oficiálně představila řadu PUDU TOMO S, s níž přináší své zkušenosti s robotickými technologiemi do domácností. Tato řada robotických sekaček využívá systém automatického ostření nožů SharpLoop™ Self-Sharpening System, který v kombinaci s přesným sečením trávníku zajišťuje trvale čistý střih a snižuje nároky na pravidelnou údržbu.

Vstup společnosti PUDU do oblasti domácí robotiky navazuje na dlouholeté zkušenosti z náročného komerčního prostředí. Spolupráce s celosvětově známými společnostmi, jako jsou Walmart, Toyota, Marriott a Pizza Hut, jí umožnila získat rozsáhlé zkušenosti se spolehlivostí a přizpůsobivostí produktů, jejich efektivním nasazováním a průběžnou podporou. Vysoké nároky firemních zákazníků na provozní stabilitu pomohly společnosti PUDU vyvíjet a nasazovat robotické technologie ve velkém měřítku a vytvořily základ pro její expanzi do každodenního života domácností.

Tuto expanzi umožňuje architektura společnosti PUDU nazvaná „One Brain, Multiple Embodiments" („Jeden mozek, více fyzických podob"), která propojuje navigaci, manipulaci a interakci robotů s okolním prostředím s řízením pohybu a koordinací více robotů. Tato škálovatelná technologická platforma podporuje různé typy robotů a oblasti jejich využití a umožňuje společnosti PUDU uplatnit své technologie také v domácnostech.

„Přinášet robotiku do domácností znamená dávat lidem více času na radosti každodenního života," uvedl Felix Zhang, generální ředitel společnosti PUDU. „S řadou PUDU TOMO využíváme dlouholeté zkušenosti z komerční robotiky při péči o trávník a spojujeme spolehlivý výkon s automatizací, která zahrnuje nejen sečení, ale i údržbu žacích nožů. Omezením rutinních prací spojených s péčí o upravený trávník přinášíme do domácností naše poslání usnadňovat práci a zlepšovat život."

Řada PUDU TOMO S: Systém automatického ostření nožů pro trvale čistý střih

Automatické sečení šetří čas, ale pravidelné ostření žacích nožů zůstává pro majitele zahrad opakující se povinností. Řada PUDU TOMO S začleňuje péči o nože přímo do cyklu sečení a kombinuje automatické ostření s vysokým žacím výkonem, aby zajistila kvalitní trávník s minimálními nároky na pravidelné zásahy uživatele.

Základem je systém automatického ostření SharpLoop™ Self-Sharpening System, který podle potřeby automaticky ostří rotační nože v nabíjecí stanici. Tento opakující se cyklus sečení, návratu do stanice a ostření nevyžaduje žádné nářadí a pomáhá dlouhodobě zachovávat ostrost nožů i kvalitu sečení. Díky omezení pravidelné údržby a výměny nožů přicházejí majitelé zahrad méně často do přímého kontaktu s ostrými čepelemi a získávají více času na odpočinek a pobyt na zahradě.

Systém Lift-Cut-Discharge si poradí s vysokou, hustou i mokrou trávou díky dvěma motorům s vysokým točivým momentem a výkonem 636 W, které pohánějí žací nože rychlostí až 6 000 otáček za minutu. Aerodynamicky tvarované nože s vysokým vztlakem nadzvedávají polehlou trávu do prostoru sečení, zatímco samostatný zadní vyhazovací kanál odvádí posečenou trávu a pomáhá předcházet jejímu hromadění a ucpávání. Výsledkem je čistší střih, méně ucpávání a menší potřeba dodatečných ručních úprav.

Důraz na detail se projevuje také ve výsledném vzhledu trávníku. Technologie Zero Edge Cutting u sekaček PUDU TOMO kombinuje žací ústrojí posunuté do strany s inteligentními bočními senzory a citlivým bočním nárazníkem. Žací ústrojí umožňuje sekat těsně u hranic trávníku, zatímco senzory a zpětná vazba z nárazníku pomáhají navádět sekačku podél zdí, stromů, květinových záhonů i volných okrajů trávníku. Tím se omezuje vznik neposečených pásů a potřeba ručního dosekávání. Řízení zadních kol s možností otočení o 180° na místě zároveň umožňuje plynulé, těsné otáčení s minimálním poškozováním travního porostu. Střídání směrů sečení a návratových tras podél obvodu trávníku navíc přispívá k rovnoměrnému vzhledu s menším množstvím viditelných stop.

Pohon všech kol umožňuje sekačkám PUDU TOMO spolehlivě zvládat i náročné terénní podmínky. Čtyři nezávislé motory s vysokým točivým momentem integrované do nábojů kol zajišťují dostatečnou trakci na svazích se sklonem až 45°. Plovoucí žací ústrojí kopíruje nerovnosti terénu, zatímco nezávislé odpružení umožňuje překonávat překážky vysoké až 6 cm.

Navigační systém Triple-Sense Navigation kombinuje laserový systém LiDAR s 360° snímáním okolí, kamerové rozpoznávání pomocí umělé inteligence a síťovou technologii RTK, díky čemuž dosahuje přesnosti polohování na centimetry bez nutnosti místní referenční stanice RTK. Funkce One-Tap Auto Mapping automaticky rozpozná hranice trávníku a naplánuje trasy již při prvním spuštění, takže není třeba instalovat obvodové vodiče ani ručně vytvářet mapu.

Řada PUDU TOMO S zahrnuje tři varianty určené pro trávníky o rozloze od 1 500 m2 (0,37 akru) do 5 000 m2 (1,24 akru). Zahájení prodeje se očekává začátkem jara 2027. Informace o cenách a dostupnosti v jednotlivých regionech najdete na stránkách PUDU HOME, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek o produktech a aktuálních informací o jejich uvedení na trh.

O značce PUDU TOMO

TOMO je produktová řada robotických sekaček pro domácí použití společnosti Pudu Robotics, která díky inovativním technologiím sečení nově definuje standardy robotického sekání trávy a usnadňuje péči o trávník jako nikdy předtím. Řada TOMO zahrnuje první robotickou sekačku na světě s automatickým ostřením rotačních nožů, zbavuje majitele zahrad nutnosti nože udržovat a vyměňovat a zajišťuje trvale přesné a kvalitní sečení – sezónu za sezónou.

Za značkou PUDU TOMO stojí společnost Pudu Robotics, která zaujímá první místo na světě v oblasti komerčních servisních robotů podle tržeb i počtu dodaných kusů. Společnost dodala více než 130 000 robotů do více než 85 zemí a regionů a po celém světě podala přes 1 900 patentových přihlášek. PUDU TOMO přináší tento osvědčený technologický základ do domácností a zpřístupňuje snadnou a bezstarostnou péči o trávník domácnostem po celém světě.

 

Kontakt: Jolin LI, jolin.li@pudutech.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59908.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Liberecký kraj investuje miliony korun do obnovy sportovišť u svých škol

ilustrační snímek

Miliony korun investuje Liberecký kraj do obnovy sportovišť u svých škol a domovů mládeže. Cílem je zlepšit podmínky pro sportování studentů i veřejnosti,...

4. listopadu 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Strach o mladou ženu. Zmiňovala zazděné lidi i únos, měla zvláštní prsten

Osmadvacetiletá žena zaměstnala plzeňské strážníky. Tvrdila, že jsou v sochách...

Strach o zdraví mladé ženy měli strážníci v Plzni. Žena jim na vlakovém nádraží tvrdila, že jsou v sochách zazdění lidé a ona cítí jejich duše. Mluvila také o únosu do Německa či o mučení. Jak se...

4. listopadu 2026  13:22

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:22

Nová léčba nádorů mozku může změnit prognózu pacientů a oddálit chemoterapii

4. listopadu 2026  13:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnou vstupenku do muzeí a galerií loni na Vysočině využilo přes 4000 lidí

ilustrační snímek

Na společnou vstupenku loni do krajských muzeí a galerií na Vysočině přišlo 4274 lidí. Kraj nabízí společné vstupenky od roku 2008, mají platnost 24 měsíců. Za...

4. listopadu 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Ve výstavním pavilonu v Kopřivnici je závodní Tatra 603-2 B5 z roku 1967

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku je k vidění závodní vůz Tatra 603-2 B5 z roku 1967. Doplnil černou limuzínu Tatra 2-603 z...

4. listopadu 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Tramvaj místo diskotéky. Senioři rozjeli pořádný rave, DJ jim hrál přímo na kolejích

Pařba v tramvaji

Kdo říká, že po šedesátce už člověk patří maximálně do lázní nebo na zahrádku? Ve Vídni na to mají jiný názor. Tamní dopravní podnik proměnil tramvaj v pojízdnou diskotéku pro lidi starší 66 let....

4. listopadu 2026  12:54

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku....

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zloděje hryzalo černé svědomí, ukradené elektrokolo dovezl policistům

Muže v Kopřivnici zaujalo zaparkované elektrokolo, tak je ukradl. Druhý den se...

Krádež elektrokola za sto tisíc korun vyšetřovali minulý týden policisté v Kopřivnici. Průběh činu i identitu zloděje odhalila bezpečnostní kamera. K jejich překvapení se pachatel druhý den objevil...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

VIDEO: Bagrista dvoutunovou lžící rypadla zažehl zapalovač, je oficiální rekordman

Neobvyklý výkon se podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky...

Parádní kousek se povedl Lukášovi Chlumskému z Litvínova. Lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač. Neobvyklý výkon se mu podařil na první...

4. listopadu 2026  12:52

LEPAS představuje portfolio vozidel NEV před vstupem na český trh v roce 2027

4. listopadu 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.