Pudu Robotics představuje PUDU TOMO S: Automatizovanou péči o trávník rozšiřuje o broušení žacích nožů

Společnost Pudu Robotics, světový lídr v oblasti komerční robotiky, dnes na slavnostním uvedení nových produktů oficiálně představila řadu PUDU TOMO S, s níž přináší své zkušenosti s robotickými technologiemi do domácností. Tato řada robotických sekaček využívá systém automatického ostření nožů SharpLoop™ Self-Sharpening System, který v kombinaci s přesným sečením trávníku zajišťuje trvale čistý střih a snižuje nároky na pravidelnou údržbu.
Vstup společnosti PUDU do oblasti domácí robotiky navazuje na dlouholeté zkušenosti z náročného komerčního prostředí. Spolupráce s celosvětově známými společnostmi, jako jsou Walmart, Toyota, Marriott a Pizza Hut, jí umožnila získat rozsáhlé zkušenosti se spolehlivostí a přizpůsobivostí produktů, jejich efektivním nasazováním a průběžnou podporou. Vysoké nároky firemních zákazníků na provozní stabilitu pomohly společnosti PUDU vyvíjet a nasazovat robotické technologie ve velkém měřítku a vytvořily základ pro její expanzi do každodenního života domácností.
Tuto expanzi umožňuje architektura společnosti PUDU nazvaná „One Brain, Multiple Embodiments" („Jeden mozek, více fyzických podob"), která propojuje navigaci, manipulaci a interakci robotů s okolním prostředím s řízením pohybu a koordinací více robotů. Tato škálovatelná technologická platforma podporuje různé typy robotů a oblasti jejich využití a umožňuje společnosti PUDU uplatnit své technologie také v domácnostech.
„Přinášet robotiku do domácností znamená dávat lidem více času na radosti každodenního života," uvedl Felix Zhang, generální ředitel společnosti PUDU. „S řadou PUDU TOMO využíváme dlouholeté zkušenosti z komerční robotiky při péči o trávník a spojujeme spolehlivý výkon s automatizací, která zahrnuje nejen sečení, ale i údržbu žacích nožů. Omezením rutinních prací spojených s péčí o upravený trávník přinášíme do domácností naše poslání usnadňovat práci a zlepšovat život."
Řada PUDU TOMO S: Systém automatického ostření nožů pro trvale čistý střih
Automatické sečení šetří čas, ale pravidelné ostření žacích nožů zůstává pro majitele zahrad opakující se povinností. Řada PUDU TOMO S začleňuje péči o nože přímo do cyklu sečení a kombinuje automatické ostření s vysokým žacím výkonem, aby zajistila kvalitní trávník s minimálními nároky na pravidelné zásahy uživatele.
Základem je systém automatického ostření SharpLoop™ Self-Sharpening System, který podle potřeby automaticky ostří rotační nože v nabíjecí stanici. Tento opakující se cyklus sečení, návratu do stanice a ostření nevyžaduje žádné nářadí a pomáhá dlouhodobě zachovávat ostrost nožů i kvalitu sečení. Díky omezení pravidelné údržby a výměny nožů přicházejí majitelé zahrad méně často do přímého kontaktu s ostrými čepelemi a získávají více času na odpočinek a pobyt na zahradě.
Systém Lift-Cut-Discharge si poradí s vysokou, hustou i mokrou trávou díky dvěma motorům s vysokým točivým momentem a výkonem 636 W, které pohánějí žací nože rychlostí až 6 000 otáček za minutu. Aerodynamicky tvarované nože s vysokým vztlakem nadzvedávají polehlou trávu do prostoru sečení, zatímco samostatný zadní vyhazovací kanál odvádí posečenou trávu a pomáhá předcházet jejímu hromadění a ucpávání. Výsledkem je čistší střih, méně ucpávání a menší potřeba dodatečných ručních úprav.
Důraz na detail se projevuje také ve výsledném vzhledu trávníku. Technologie Zero Edge Cutting u sekaček PUDU TOMO kombinuje žací ústrojí posunuté do strany s inteligentními bočními senzory a citlivým bočním nárazníkem. Žací ústrojí umožňuje sekat těsně u hranic trávníku, zatímco senzory a zpětná vazba z nárazníku pomáhají navádět sekačku podél zdí, stromů, květinových záhonů i volných okrajů trávníku. Tím se omezuje vznik neposečených pásů a potřeba ručního dosekávání. Řízení zadních kol s možností otočení o 180° na místě zároveň umožňuje plynulé, těsné otáčení s minimálním poškozováním travního porostu. Střídání směrů sečení a návratových tras podél obvodu trávníku navíc přispívá k rovnoměrnému vzhledu s menším množstvím viditelných stop.
Pohon všech kol umožňuje sekačkám PUDU TOMO spolehlivě zvládat i náročné terénní podmínky. Čtyři nezávislé motory s vysokým točivým momentem integrované do nábojů kol zajišťují dostatečnou trakci na svazích se sklonem až 45°. Plovoucí žací ústrojí kopíruje nerovnosti terénu, zatímco nezávislé odpružení umožňuje překonávat překážky vysoké až 6 cm.
Navigační systém Triple-Sense Navigation kombinuje laserový systém LiDAR s 360° snímáním okolí, kamerové rozpoznávání pomocí umělé inteligence a síťovou technologii RTK, díky čemuž dosahuje přesnosti polohování na centimetry bez nutnosti místní referenční stanice RTK. Funkce One-Tap Auto Mapping automaticky rozpozná hranice trávníku a naplánuje trasy již při prvním spuštění, takže není třeba instalovat obvodové vodiče ani ručně vytvářet mapu.
Řada PUDU TOMO S zahrnuje tři varianty určené pro trávníky o rozloze od 1 500 m2 (0,37 akru) do 5 000 m2 (1,24 akru). Zahájení prodeje se očekává začátkem jara 2027. Informace o cenách a dostupnosti v jednotlivých regionech najdete na stránkách PUDU HOME, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek o produktech a aktuálních informací o jejich uvedení na trh.
O značce PUDU TOMO
TOMO je produktová řada robotických sekaček pro domácí použití společnosti Pudu Robotics, která díky inovativním technologiím sečení nově definuje standardy robotického sekání trávy a usnadňuje péči o trávník jako nikdy předtím. Řada TOMO zahrnuje první robotickou sekačku na světě s automatickým ostřením rotačních nožů, zbavuje majitele zahrad nutnosti nože udržovat a vyměňovat a zajišťuje trvale přesné a kvalitní sečení – sezónu za sezónou.
Za značkou PUDU TOMO stojí společnost Pudu Robotics, která zaujímá první místo na světě v oblasti komerčních servisních robotů podle tržeb i počtu dodaných kusů. Společnost dodala více než 130 000 robotů do více než 85 zemí a regionů a po celém světě podala přes 1 900 patentových přihlášek. PUDU TOMO přináší tento osvědčený technologický základ do domácností a zpřístupňuje snadnou a bezstarostnou péči o trávník domácnostem po celém světě.
Kontakt: Jolin LI, jolin.li@pudutech.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59908.