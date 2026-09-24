Půjčka.co: Hypotéky míří k 6 %. Kdo zafixoval pod 5 %, vyhrál

Autor:
  13:08
Sledovat Metro na Googlu

Praha 24. září 2026 (PROTEXT) - Hypotéky v Česku od jara výrazně zdražují. Swiss Life Hypoindex se z březnových 4,89 % vyšplhal na zářijových 5,51 % a růst podle všeho ještě nekončí. Pokud budou pokračovat současné inflační tlaky a růst tržních sazeb, průměrný úrok hypoték může v příštích měsících překonat i hranici 6 %.

Růst sazeb už ovlivňuje také chování klientů. "Ačkoliv je stále nejpopulárnější fixace na 3 roky, v posledních týdnech pozorujeme rostoucí zájem klientů o fixace na 1 a 2 roky, což jsme zohlednili i v naší cenotvorbě. Nejlevnější hypotéky nabízíme s fixací na 1 rok za 5,49 % a na 2 roky za 5,59 %," tvrdí Ondřej Šuchman, manažer hypoték Skupiny Komerční banky.

Za obratem na hypotečním trhu stojí tři hlavní důvody. "Tím nejvýraznějším je současné geopolitické napětí v souvislosti s válkou v Íránu, která se táhne od konce února, a i přes snahy USA a spojenců o dosažení mírové dohody se nedaří situaci v regionu uklidnit. Skokové zvýšení cen ropy a plynu rozdmýchalo inflaci, na kterou musela reagovat i Česká národní banka," uvádí Michal Bajer, CEO Půjčka.co.

Swapy jsou nad 4,7 %. Bankám dochází prostor

Druhým důvodem je výrazný růst korunových úrokových swapů, které jsou pro cenu hypoték zásadní. Tříleté swapy se nyní pohybují kolem 4,7 %. Banky přitom dosud část růstu nákladů nepřenesly na klienty. "Banky doposud absorbovaly zhruba dvě třetiny nárůstu ceny tržních zdrojů na úkor svých marží a díky dříve nakoupenému zajištění. Roli hrál i silný konkurenční boj o klienta, který držel sazby nějakou dobu na uzdě. Tento polštář je však vyčerpaný. Jelikož se tržní ceny promítají do ceníků se zpožděním 4 až 8 týdnů, v říjnu a listopadu musíme počítat s dalším zdražením hypoték o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Některé velké bankovní domy již navyšování sazeb oznámily," dodává Bajer.

Vysoký deficit tlačí cenu peněz nahoru

Další tlak přichází ze státního rozpočtu. Návrh pro rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun a po jeho představení výrazně vzrostly také delší tržní sazby. "Vliv schodku státního rozpočtu je zásadní. Když stát hospodaří s enormním dluhem, musí vydat obrovské množství státních dluhopisů. Aby o ně investoři měli zájem, musí jim nabídnout vyšší výnos, čímž stát z trhu odčerpává volný kapitál a zvedá cenu peněz pro všechny ostatní. Tento tlak přímo zvyšuje sazby úrokových swapů, od nichž se hypotéky odvíjejí. Samotné vysoké zadlužování státu přidává k běžné hypoteční sazbě odhadem 0,25 až 0,50 procentního bodu navíc," podotýká Bajer.

Sazby mohou do konce roku atakovat 6 %

Do konce roku očekává Půjčka.co další růst sazeb. Ty by se mohly dostat na úroveň 5,6–5,8 % za předpokladu, že se alespoň částečně stabilizuje podzimní cena swapů a opadnou inflační tlaky. "Nicméně pokud budou přetrvávat negativní predikce a ČNB přistoupí k dalšímu přitažení měnové politiky, vyšle se další negativní signál na trh a sazby mohou atakovat i 6% hranici," tvrdí Bajer.

Šuchman z Komerční banky zároveň upozorňuje, že hypotéka je dlouhodobý závazek a současné sazby nemusí přetrvat po celou dobu splácení. "Hypotéka je nejčastěji závazek na 20 až 30 let a je potřeba počítat s tím, že její cena se v průběhu několikrát změní. Věříme, že úrokové sazby hypoték v dohledné době narazí na svůj strop a v horizontu několika příštích let se ustálí na nižších úrovních," doplňuje.

S refixací nečekat

Vyčkávání se v současné situaci nevyplatí, protože podzimní zdražování je u většiny bank na spadnutí. Klientům doporučuje začít situaci řešit 6 až 12 měsíců před koncem stávající fixace. "Většina bank totiž umožňuje rezervovat si úrokovou sazbu s předstihem až jednoho roku. Funguje to jako bezplatná pojistka: pokud sazby porostou, máte garantovaný dnešní nižší úrok, a pokud by trh překvapivě zlevnil, můžete rozjednanou nabídku odmítnout. Jako nejrozumnější volba se dnes jeví 3letá fixace, která nabízí optimální poměr mezi cenou a flexibilitou pro období, kdy nynější vlna zdražování odezní," tvrdí.

Vedle ceny a délky fixace se mění také způsob, jakým chtějí klienti hypotéku sjednávat. "I v oblasti hypoték sledujeme rostoucí poptávku po digitálním vyřízení alespoň části procesu z pohodlí domova. Přestože jde o jeden z nejkomplexnějších finančních produktů, dlouhodobě pracujeme na digitalizaci sjednání i refinancování hypoték tak, aby byl celý proces pro klienty co nejjednodušší a nejkomfortnější," říká Vagabov Murad, ředitel digitálního prodeje Komerční banky.

 

Zdroj: Půjčka.co

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59329.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

VOLBY 2026 v Praze 10: Obhájí Valovič post starosty? Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Obyvatelé desáté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 406 kandidáty desítky přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na...

25. září 2026  7:07

Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy

Samici Alvě vypuštěné do Krušných hor v roce 2024 se v uplynulých týdnech...

Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným...

25. září 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku

Na výjezdu ze Zlína do Fryštáku se tvoří v dopravní špičce dlouhé kolony kvůli...

Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento týden upravila zelený interval semaforu na křižovatce, kde se odbočuje do Kostelce a Štípy. Ta je...

25. září 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Šlechta na cestách v zámecké oranžerii

ilustrační snímek

Komponovaný podvečer v zámecké oranžerii na Sychrově oživí v sobotu atmosféru aristokratického cestování v hudbě i vyprávění.

25. září 2026  6:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

25. září 2026  6:06

Plán na bikrosový areál za 58 milionů rozdělil Bílov, obec třikrát neuspěla s dotací

Rušné zasedání Zastupitelstva obce Bílov v improvizovaných prostorách, kde...

Záměr výstavby bikrosového areálu za 58 milionů korun rozvířil atmosféru v Bílově na Novojičínsku. Obec ani napotřetí neuspěla se žádostí o státní dotaci a část obyvatel se obává, že nerealizovaný...

25. září 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Odborná debata o moderní diagnostice a výzkumu zahájí Noc vědy v Masarykově onkologickém ústavu

25. září 2026

Brno má unikát. Lékaři jako první v Česku hledají hluboko uložené nádory plic ve 3D

Přístroj Cone Beam CT (CBCT) vytvoří v reálném čase trojrozměrný obraz plic....

Najít nádor hluboko v plicích je pro lékaře někdy jako hledat jehlu v kupce sena. V brněnské fakultní nemocnici jim s tím nově pomáhá technologie, kterou jako první v Česku využívají přímo během...

25. září 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Policie zasahovala v Praze ve VZP a desítce farmaceutických firem

ilustrační snímek

Policie ve čtvrtek zasahovala v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zhruba v deseti farmaceutických společnostech. Podle Zdravotnického deníku prověřuje dohody, které pojišťovna s firmami...

24. září 2026  22:32,  aktualizováno  22:33

Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

ilustrační snímek

Vodu z vodojemu v Odoleně Vodě není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu,...

24. září 2026  20:22,  aktualizováno  22:20

Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný...

Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela zhruba na šest hodin nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu....

24. září 2026  17:22,  aktualizováno  22:03

Dvacet kilo zátěže a 384 schodů za tři minuty. Firma zkoušela hasičské obleky

Trénink hasičů a pracovníků firmy Holík International na Baťově mrakodrapu ve...

Pracovníci firmy Holík International, která se specializuje na výrobu ochranného vybavení pro hasiče, záchranáře, armádu a policii, si ověřili, jak výstroj funguje při extrémní zátěži. Spolu s...

24. září 2026  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde