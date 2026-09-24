Půjčka.co: Hypotéky míří k 6 %. Kdo zafixoval pod 5 %, vyhrál

Růst sazeb už ovlivňuje také chování klientů. "Ačkoliv je stále nejpopulárnější fixace na 3 roky, v posledních týdnech pozorujeme rostoucí zájem klientů o fixace na 1 a 2 roky, což jsme zohlednili i v naší cenotvorbě. Nejlevnější hypotéky nabízíme s fixací na 1 rok za 5,49 % a na 2 roky za 5,59 %," tvrdí Ondřej Šuchman, manažer hypoték Skupiny Komerční banky.
Za obratem na hypotečním trhu stojí tři hlavní důvody. "Tím nejvýraznějším je současné geopolitické napětí v souvislosti s válkou v Íránu, která se táhne od konce února, a i přes snahy USA a spojenců o dosažení mírové dohody se nedaří situaci v regionu uklidnit. Skokové zvýšení cen ropy a plynu rozdmýchalo inflaci, na kterou musela reagovat i Česká národní banka," uvádí Michal Bajer, CEO Půjčka.co.
Swapy jsou nad 4,7 %. Bankám dochází prostor
Druhým důvodem je výrazný růst korunových úrokových swapů, které jsou pro cenu hypoték zásadní. Tříleté swapy se nyní pohybují kolem 4,7 %. Banky přitom dosud část růstu nákladů nepřenesly na klienty. "Banky doposud absorbovaly zhruba dvě třetiny nárůstu ceny tržních zdrojů na úkor svých marží a díky dříve nakoupenému zajištění. Roli hrál i silný konkurenční boj o klienta, který držel sazby nějakou dobu na uzdě. Tento polštář je však vyčerpaný. Jelikož se tržní ceny promítají do ceníků se zpožděním 4 až 8 týdnů, v říjnu a listopadu musíme počítat s dalším zdražením hypoték o 0,2 až 0,4 procentního bodu. Některé velké bankovní domy již navyšování sazeb oznámily," dodává Bajer.
Vysoký deficit tlačí cenu peněz nahoru
Další tlak přichází ze státního rozpočtu. Návrh pro rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun a po jeho představení výrazně vzrostly také delší tržní sazby. "Vliv schodku státního rozpočtu je zásadní. Když stát hospodaří s enormním dluhem, musí vydat obrovské množství státních dluhopisů. Aby o ně investoři měli zájem, musí jim nabídnout vyšší výnos, čímž stát z trhu odčerpává volný kapitál a zvedá cenu peněz pro všechny ostatní. Tento tlak přímo zvyšuje sazby úrokových swapů, od nichž se hypotéky odvíjejí. Samotné vysoké zadlužování státu přidává k běžné hypoteční sazbě odhadem 0,25 až 0,50 procentního bodu navíc," podotýká Bajer.
Sazby mohou do konce roku atakovat 6 %
Do konce roku očekává Půjčka.co další růst sazeb. Ty by se mohly dostat na úroveň 5,6–5,8 % za předpokladu, že se alespoň částečně stabilizuje podzimní cena swapů a opadnou inflační tlaky. "Nicméně pokud budou přetrvávat negativní predikce a ČNB přistoupí k dalšímu přitažení měnové politiky, vyšle se další negativní signál na trh a sazby mohou atakovat i 6% hranici," tvrdí Bajer.
Šuchman z Komerční banky zároveň upozorňuje, že hypotéka je dlouhodobý závazek a současné sazby nemusí přetrvat po celou dobu splácení. "Hypotéka je nejčastěji závazek na 20 až 30 let a je potřeba počítat s tím, že její cena se v průběhu několikrát změní. Věříme, že úrokové sazby hypoték v dohledné době narazí na svůj strop a v horizontu několika příštích let se ustálí na nižších úrovních," doplňuje.
S refixací nečekat
Vyčkávání se v současné situaci nevyplatí, protože podzimní zdražování je u většiny bank na spadnutí. Klientům doporučuje začít situaci řešit 6 až 12 měsíců před koncem stávající fixace. "Většina bank totiž umožňuje rezervovat si úrokovou sazbu s předstihem až jednoho roku. Funguje to jako bezplatná pojistka: pokud sazby porostou, máte garantovaný dnešní nižší úrok, a pokud by trh překvapivě zlevnil, můžete rozjednanou nabídku odmítnout. Jako nejrozumnější volba se dnes jeví 3letá fixace, která nabízí optimální poměr mezi cenou a flexibilitou pro období, kdy nynější vlna zdražování odezní," tvrdí.
Vedle ceny a délky fixace se mění také způsob, jakým chtějí klienti hypotéku sjednávat. "I v oblasti hypoték sledujeme rostoucí poptávku po digitálním vyřízení alespoň části procesu z pohodlí domova. Přestože jde o jeden z nejkomplexnějších finančních produktů, dlouhodobě pracujeme na digitalizaci sjednání i refinancování hypoték tak, aby byl celý proces pro klienty co nejjednodušší a nejkomfortnější," říká Vagabov Murad, ředitel digitálního prodeje Komerční banky.
Zdroj: Půjčka.co
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59329.