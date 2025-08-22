Půl milionu českých domů je na hranici životnosti. Řešením může být rychlá výstavba na míru – třeba z modulů

„Polovičatá rekonstrukce je nejhorší možná cesta. Pokud má mít starší dům šanci na prodej za slušnou cenu, musí odpovídat současným nejvyšším energetickým standardům,“ říká realitní expert Tomáš Jelínek. Podle něj se však u mnoha domů náklady na renovaci blíží, nebo dokonce převyšují cenu novostavby.
Když je lepší začít znovu
U staveb, které mají narušenou statiku, špatné dispozice nebo jsou příliš rozměrné, se odborníci přiklánějí k demolici a nové výstavbě. Jenže představa dlouhé a nákladné stavby odrazuje mnoho majitelů. Jedním z řešení může být modulární výstavba.
„Pro řadu lidí je stresující, že klasická stavba může trvat i více než rok, vyžaduje koordinaci mnoha dodavatelů a hrozí neplánované prodražení. Modulární dům se kompletně vyrobí v našem závodě a na pozemku se jen smontuje. Zákazník má jediného partnera a pevnou cenu od začátku do konce,“ vysvětluje David Rieger, obchodní ředitel společnosti Warex, která se na modulární domy specializuje.
Dlouhá životnost a moderní alternativa k dřevostavbám
Podle Riegera lidé, kteří hledají jinou možnost než klasickou zděnou stavbu, často uvažují o dřevostavbě. Ta však naráží na určité limity – přírodní materiály jsou náchylné k degradaci, a pokud dojde k napadení plísní nebo hnilobě, opravy bývají složité a nákladné. „Ocelová konstrukce modulárního domu umožňuje v případě poškození provést jen lokální opravu, bez nutnosti zásahu do celé stavby. Tím výrazně prodlužujeme její životnost a chráníme investici,“ vysvětluje Rieger.
Modulární výstavba navíc plně odpovídá současným nárokům na bydlení – nabízí propojený obývací prostor s kuchyní, klidové zóny umístěné stranou a dispozici přizpůsobenou konkrétnímu pozemku i dostupným přípojkám.
Rychlé nastěhování, žádné starosti navíc
Zatímco běžná novostavba se často protáhne na více než rok, modulární dům lze podle Riegera dokončit zhruba do půl roku. Navíc díky tomu, že obytná část je kompletně funkční už z výroby, je možné se do domu nastěhovat ještě před dokončením střechy nebo fasády. „Naši zákazníci oceňují, že vše probíhá pod jednou střechou, od návrhu po realizaci. Odpadá nutnost pracovat s architektem i řešit desítky subdodavatelů. Proces je díky tomu rychlý, předvídatelný a bez zbytečných starostí,“ zdůrazňuje.
Připraveno na budoucí normy
Od roku 2030 budou muset všechny nově stavěné budovy splňovat požadavky na nulové emise a extrémně nízkou spotřebu energií. Starší domy se těmto parametrům bez rozsáhlých úprav nepřiblíží. U novostavby naopak majitel získá jistotu, že odpovídá současným normám a nebude nutné ji brzy znovu nákladně modernizovat.
