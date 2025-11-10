Purpurové světlo svítí na cestu nejmenším bojovníkům

Autor:
  11:03
Praha 10. listopadu 2025 (PROTEXT) - Světový den předčasně narozených dětí – 17. 11. 2025

Více než 15 milionů dětí se každý rok po celém světě narodí předčasně – tedy každé desáté miminko přichází na svět dřív, než by mělo. V Česku jde až o 6 500 novorozenců ročně. Na důležité téma každoročně upozorňuje Světový den předčasně narozených dětí, který je letos poprvé oficiálně zapsán v kalendáři Světové zdravotnické organizace (WHO) a jeho mottem je „Silný start pro nadějnou budoucnost“.

Purpurové Česko 2025 – rozsvítíme se předčasně

Tradičně už 16. listopadu, tedy předčasně – v předvečer světového dne, se po celé republice rozzáří purpurovým světlem významné stavby. Jde o vyjádření podpory těm nejmenším bojovníkům a poděkování všem, kdo o ně pečují: lékařům, sestrám, rodičům i ostatním blízkým.

Do purpurového světla se v Praze zahalí například Žofín, Petřínská rozhledna, Tančící dům nebo Žižkovská věž, dále Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, radnice v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Olomouci a Zlíně, Hrad Hněvín v Mostě, Východočeské divadlo Pardubice či Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a další.

??„Purpurové světlo vnímáme jako světlo naděje – pro děti, které svůj boj o život teprve začínají, i pro rodiče, kteří s nimi prožívají nejtěžší chvíle. Vážíme si každého, kdo se do této celosvětové iniciativy v České republice zapojí. Letos se jedná o více než 40 staveb,“ říká Lucie Žáčková, ředitelka rodičovské organizace Nedoklubko, která oslavy v ČR tradičně zastřešuje.

Purpurová je tradiční barvou králů a bojovníků – a právě těmi jsou i předčasně narozené děti. Ke světovému dni neodmyslitelně patří i symbol šňůry ponožek Socks for Life – devět párů velkých a jeden malý pár dětských, připomínající, že jedno z deseti dětí na světě se rodí předčasně.

Již tradičně také proběhne 13. listopadu na benefičním galavečeru v Paláci Žofín předávání Cen purpurového srdce. Jedná se o ocenění určené osobnostem, které svůj život spojily s péčí o předčasně narozená miminka a jejich rodiče. Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za zranění v boji. Původně se udělovalo vojákům, tuto myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Nedoklubko tuto cenu předává od roku 2010.

Péče láskyplná i vědecky podložená

Zdravotníci dnes čelí desítkám rozhodnutí denně – a každé z nich může ovlivnit život dítěte i celé rodiny. V moderní neonatologii proto hraje klíčovou roli zdravotní péče založená na důkazech (Evidence-Based Healthcare, EBHC). Tento přístup spojuje nejnovější vědecké poznatky, klinické zkušenosti a hodnoty rodiny tak, aby každé miminko – zejména to narozené příliš brzy nebo příliš malé – dostávalo péči, která je ověřená, bezpečná a přizpůsobená jeho potřebám.

„Na jednotkách intenzivní péče rozhodují detaily – například kdy začít s krmením, kdy zavést nebo extrahovat centrální žilní katetr nebo kolik kyslíku dítěti podat. Právě proto je důležité, aby naše rozhodnutí vycházela z nejlepších dostupných důkazů a sdílených zkušeností,“ vysvětluje MUDr. Jan Malý, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP a zástupce přednostky Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové pro LPP v neonatologii. „Péče založená na důkazech pomáhá sjednocovat postupy mezi nemocnicemi, zlepšuje výsledky léčby a zároveň posiluje roli rodičů jako partnerů v péči o jejich dítě,“ dodává odborník. 

V praxi tento přístup znamená, že zdravotnické týmy pravidelně přehodnocují nejnovější výzkumy, upravují podle nich své postupy a otevřeně s rodiči sdílejí, proč volí konkrétní metody péče. EBHC však není jen o klinických studiích – je také o spolupráci, komunikaci a sdílení poznatků mezi odborníky, výzkumníky i rodinami.

Takto pojatá péče dává vědě lidský rozměr a připomíná, že i v nejmodernějším prostředí zůstává to nejdůležitější stejné: blízkost, empatie a společné hledání té nejlepší cesty pro každé dítě.

Kongres Nedoklubka 2025 – jak se péče mění a kam směřuje

Ve dnech 12.–13. listopadu 2025 proběhne v pražském CineStar Anděl již 3. Kongres Nedoklubka – setkání odborníků na péči o předčasně narozené děti v Česku. Letos nabídne pohled na to, jak se péče o nejmenší mění od 90. let až po současnost, a jaké nové možnosti přinášejí umělá inteligence nebo simulační technologie.

„Velmi atraktivní částí programu bude simulační výukový kurz s realistickým modelem extrémně nezralého novorozence Paulem, na kterém si zdravotníci mohou trénovat kritické situace od resuscitace po stabilizaci po porodu,“ přibližuje Lucie Žáčková.

Součástí programu budou více než dvě desítky přednášek českých i zahraničních odborníků z oblasti prenatální diagnostiky, fetální terapie, výživy nedonošených dětí a psychologické péče o rodiny i zdravotníky.

Zvláštní moment nabídne vystoupení Simony Jankové, která se sama narodila předčasně v roce 1975 a svým životním příběhem připomene, jak daleko neonatologie za padesát let pokročila. Druhý den kongresu vystoupí švédská neonatoložka Stina Klemming a představí novou filozofii péče s názvem Couplet Care, která matku a předčasně narozené dítě považuje za jednu jednotku a pečuje o ně neodděleně.

O rodičovské organizaci Nedoklubko

Spolek Nedoklubko od roku 2002 pomáhá rodinám po předčasném porodu a v současné době spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR. Vydává edukativní publikace, podporuje výzkum předčasných porodů a sdílí příběhy rodin, které inspirovaly už tisíce lidí. Je zakládajícím členem GFCNI (Global Foundation for the Care of Newborn Infants), Asociace společenské odpovědnosti, Asociace veřejně prospěšných organizací a je držitelem Značky spolehlivosti. Od roku 2023 pořádá Kongres Nedoklubka, který představuje nejnovější poznatky z perinatologie a neonatologie a je primárně zaměřen na spolupráci odborníků a rodičů.

Více informací: www.nedoklubko.cz

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=lHWgKyNhvUE

 

Zdroj: Nedoklubko

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.