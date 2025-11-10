Purpurové světlo svítí na cestu nejmenším bojovníkům

Více než 15 milionů dětí se každý rok po celém světě narodí předčasně – tedy každé desáté miminko přichází na svět dřív, než by mělo. V Česku jde až o 6 500 novorozenců ročně. Na důležité téma každoročně upozorňuje Světový den předčasně narozených dětí, který je letos poprvé oficiálně zapsán v kalendáři Světové zdravotnické organizace (WHO) a jeho mottem je „Silný start pro nadějnou budoucnost“.
Purpurové Česko 2025 – rozsvítíme se předčasně
Tradičně už 16. listopadu, tedy předčasně – v předvečer světového dne, se po celé republice rozzáří purpurovým světlem významné stavby. Jde o vyjádření podpory těm nejmenším bojovníkům a poděkování všem, kdo o ně pečují: lékařům, sestrám, rodičům i ostatním blízkým.
Do purpurového světla se v Praze zahalí například Žofín, Petřínská rozhledna, Tančící dům nebo Žižkovská věž, dále Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, radnice v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Olomouci a Zlíně, Hrad Hněvín v Mostě, Východočeské divadlo Pardubice či Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a další.
??„Purpurové světlo vnímáme jako světlo naděje – pro děti, které svůj boj o život teprve začínají, i pro rodiče, kteří s nimi prožívají nejtěžší chvíle. Vážíme si každého, kdo se do této celosvětové iniciativy v České republice zapojí. Letos se jedná o více než 40 staveb,“ říká Lucie Žáčková, ředitelka rodičovské organizace Nedoklubko, která oslavy v ČR tradičně zastřešuje.
Purpurová je tradiční barvou králů a bojovníků – a právě těmi jsou i předčasně narozené děti. Ke světovému dni neodmyslitelně patří i symbol šňůry ponožek Socks for Life – devět párů velkých a jeden malý pár dětských, připomínající, že jedno z deseti dětí na světě se rodí předčasně.
Již tradičně také proběhne 13. listopadu na benefičním galavečeru v Paláci Žofín předávání Cen purpurového srdce. Jedná se o ocenění určené osobnostem, které svůj život spojily s péčí o předčasně narozená miminka a jejich rodiče. Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za zranění v boji. Původně se udělovalo vojákům, tuto myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Nedoklubko tuto cenu předává od roku 2010.
Péče láskyplná i vědecky podložená
Zdravotníci dnes čelí desítkám rozhodnutí denně – a každé z nich může ovlivnit život dítěte i celé rodiny. V moderní neonatologii proto hraje klíčovou roli zdravotní péče založená na důkazech (Evidence-Based Healthcare, EBHC). Tento přístup spojuje nejnovější vědecké poznatky, klinické zkušenosti a hodnoty rodiny tak, aby každé miminko – zejména to narozené příliš brzy nebo příliš malé – dostávalo péči, která je ověřená, bezpečná a přizpůsobená jeho potřebám.
„Na jednotkách intenzivní péče rozhodují detaily – například kdy začít s krmením, kdy zavést nebo extrahovat centrální žilní katetr nebo kolik kyslíku dítěti podat. Právě proto je důležité, aby naše rozhodnutí vycházela z nejlepších dostupných důkazů a sdílených zkušeností,“ vysvětluje MUDr. Jan Malý, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP a zástupce přednostky Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové pro LPP v neonatologii. „Péče založená na důkazech pomáhá sjednocovat postupy mezi nemocnicemi, zlepšuje výsledky léčby a zároveň posiluje roli rodičů jako partnerů v péči o jejich dítě,“ dodává odborník.
V praxi tento přístup znamená, že zdravotnické týmy pravidelně přehodnocují nejnovější výzkumy, upravují podle nich své postupy a otevřeně s rodiči sdílejí, proč volí konkrétní metody péče. EBHC však není jen o klinických studiích – je také o spolupráci, komunikaci a sdílení poznatků mezi odborníky, výzkumníky i rodinami.
Takto pojatá péče dává vědě lidský rozměr a připomíná, že i v nejmodernějším prostředí zůstává to nejdůležitější stejné: blízkost, empatie a společné hledání té nejlepší cesty pro každé dítě.
Kongres Nedoklubka 2025 – jak se péče mění a kam směřuje
Ve dnech 12.–13. listopadu 2025 proběhne v pražském CineStar Anděl již 3. Kongres Nedoklubka – setkání odborníků na péči o předčasně narozené děti v Česku. Letos nabídne pohled na to, jak se péče o nejmenší mění od 90. let až po současnost, a jaké nové možnosti přinášejí umělá inteligence nebo simulační technologie.
„Velmi atraktivní částí programu bude simulační výukový kurz s realistickým modelem extrémně nezralého novorozence Paulem, na kterém si zdravotníci mohou trénovat kritické situace od resuscitace po stabilizaci po porodu,“ přibližuje Lucie Žáčková.
Součástí programu budou více než dvě desítky přednášek českých i zahraničních odborníků z oblasti prenatální diagnostiky, fetální terapie, výživy nedonošených dětí a psychologické péče o rodiny i zdravotníky.
Zvláštní moment nabídne vystoupení Simony Jankové, která se sama narodila předčasně v roce 1975 a svým životním příběhem připomene, jak daleko neonatologie za padesát let pokročila. Druhý den kongresu vystoupí švédská neonatoložka Stina Klemming a představí novou filozofii péče s názvem Couplet Care, která matku a předčasně narozené dítě považuje za jednu jednotku a pečuje o ně neodděleně.
O rodičovské organizaci Nedoklubko
Spolek Nedoklubko od roku 2002 pomáhá rodinám po předčasném porodu a v současné době spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR. Vydává edukativní publikace, podporuje výzkum předčasných porodů a sdílí příběhy rodin, které inspirovaly už tisíce lidí. Je zakládajícím členem GFCNI (Global Foundation for the Care of Newborn Infants), Asociace společenské odpovědnosti, Asociace veřejně prospěšných organizací a je držitelem Značky spolehlivosti. Od roku 2023 pořádá Kongres Nedoklubka, který představuje nejnovější poznatky z perinatologie a neonatologie a je primárně zaměřen na spolupráci odborníků a rodičů.
Více informací: www.nedoklubko.cz
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=lHWgKyNhvUE
Zdroj: Nedoklubko