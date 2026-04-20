Pusťte si domů jarní venkov: Klid a idyla každý všední večer na Spektrum Home

Prostředí venkova naplněné pohodovým životem je přesně to, co na obrazovkách uvidíte každý večer na Spektrum Home. Nechte se vtáhnout do venkovské idylky a objevte pořady, které přinášejí inspiraci, harmonii i radost z každodenního života .
Klidná atmosféra anglického venkova
Nový život Sarah Beenyové na venkově vás vtáhne do prostředí anglického venkova, kde má všechno svůj čas – práce, odpočinek i obyčejné každodenní radosti. Místo hektického tempa tady najdete klid, inspiraci i humorné okamžiky. Ať už jde o péči o dům, zahradu nebo život blíž přírodě, celý seriál působí jako tiché připomenutí, že někdy stačí málo, abychom se cítili dobře.
Vše je navíc naprosto autentické, protože moderátorka Sarah se nepustila do venkovského života jen „naoko“ pro kamery – se svou rodinou opravdu opustila Londýn a pustila se do náročné rekonstrukce historického statku
Nechte se okouzlit francouzskou architekturou
Jarní dny, kdy už vás slunce přes den zláká na slunečnou terasu, ale chladnější večer ještě raději strávíte pod dekou v pohodlném křesle, si přímo říkají o příběhy, které vás na chvíli přenesou jinam. Do světa inspirace, krásy a snů o vlastním kousku ráje.
Seriál Máme vlastní zámek je ideální pro zastavení se a vychutnání si pořádné dávky zábavy i inspirace. Zavede vás na kouzelná místa napříč Francií, kde má každá stavba svůj jedinečný příběh i atmosféru.
Je to svět, kde se mísí trpělivost, odvaha a velká dávka nadšení. Místa, která by jinak možná upadla v zapomnění, tu znovu ožívají. Krok za krokem, s respektem k historii i s velkými sny do budoucna. Nejde jen o renovace, ale o speciální pocit, kdy se z něčeho opuštěného znovu stává domov.
Zapomenuté krásy Itálie
Reality show Pomoc! Koupili jsme vesnici přináší trochu jiný pohled na venkovský život a je ještě o krok dál od běžné představy „rekonstrukce domu“. Tady se totiž neřeší jen jeden objekt, ale celé zapomenuté vesnice, které dostávají druhou šanci.
Je to fascinující kombinace odvahy a lehké dávky šílenství. Představte si, že si pořídíte kus Itálie za cenu, která by jinde sotva stačila na malý byt. I když se to zdá nemožné, právě takové příběhy existují. Místa, která roky chátrala, se pomalu vrací zpět k životu, i když cesta k tomu rozhodně není jednoduchá.
Za romantickou představou se totiž skrývá nároční realita. Prázdné domy, zchátralé konstrukce i nekonečný proces papírování. A přesto vzniká něco nového, ne dokonale uhlazeného, ale živého, autentického a plného příběhů. Sledovat, jak se z místa, které by mnozí už odepsali, postupně stává prostor pro nové nápady, setkávání i budoucí život, vytváří nepopsatelný pocit.
Nechte se unášet krásami Austrálie
Na tuhle vlnu klidnějšího tempa a návratu k přírodě krásně navazuje i pořad Na chalupě Austrálie. Celý jeho koncept se nese v duchu jednoduchosti, udržitelnosti a návratu k tomu, co dává smysl. Ať už jde o jídlo, krajinu nebo vztah k místu, kde člověk žije, všechno tu působí přirozeně, nenuceně a s velkým respektem k přírodě.
Nalaďte se každý všední den se Spektrum Home na relaxační náladu, kdy se člověk jen tak zastaví, dívá se kolem sebe a uvědomí si, jak příjemné může být žít jednodušeji a blíž přírodě.
Všechny tyto seriály vysílá ve večerních hodinách televizní stanice Spektrum Home. Na příjemný večer s atmosférou venkova se můžete naladit už v 17:30 s pořadem Pomoc! Koupili jsme vesnici, který vás zavede do zapomenutých koutů Itálie. V 18:20 pak plynule naváže seriál Máme vlastní zámek, s nímž se přenesete za romantikou francouzských sídel a zůstanete v jeho kouzlu i v dalším díle od 19:10. Ve 20:00 na vás pak čeká australská pohoda s pořadem Na chalupě Austrálie a celý večer pak elegantně uzavře Nový život Sarah Beenyové na venkově od 20:50, který vás ukolébá do klidné a inspirativní nálady. Více na www.spektrumhome.cz.
Zdroj: AMC Networks International