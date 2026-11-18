Společnost Forscope zavádí prověřování druhotných softwarových licencí nezávislým auditorem. Tento krok reaguje na rostoucí poptávku organizací po jednoduchém ověření legálnosti licencí i na potřebu prodávajících firem chránit své citlivé obchodní údaje. Nezávislý posudek dává kupujícím jednoznačnou jistotu, že pořizují plnohodnotný software, a původním vlastníkům zajišťuje, že jejich interní smlouvy a cenová ujednání zůstanou důvěrné. Služba zároveň přichází v době, kdy evropské soudy zpřesňují mantinely pro sekundární trh a potvrzují práva firem na další prodej softwaru.
Základním pravidlem nákupu druhotného softwaru zůstává, že technická funkčnost či samotný licenční klíč automaticky neznamenají, že je používání programu legální. Aby byl převod platný, musí licence splňovat podmínky definované legislativou a judikaturou Soudního dvora EU. V praxi to dosud znamenalo předávání rozsáhlých archivů smluv, objednávek, faktur a dalších dokumentů. Model s nezávislým auditorem tento proces zjednodušuje. Auditor veškeré původní dokumenty prověří, aniž by musely být předány kupujícímu. „Zákazník potřebuje vědět nejen to, že dokumentace existuje, ale také co z ní vyplývá pro jeho nákup. Zprávu nezávislého auditora proto nevnímáme jako náhradu původních dokladů. Přidáváme k nim další kontrolní krok a srozumitelně popsaný výsledek,“ říká Jakub Šulák, zakladatel a ředitel společnosti Forscope.
Potřebu transparentního dokládání původu licencí podtrhují i aktuální události na evropském trhu, zejména ostře sledovaný spor britského prodejce ValueLicensing a společnosti Microsoft. Odvolací soud v Londýně letos v létě potvrdil přelomové dílčí rozhodnutí, že licence pořízené na základě multilicenčních smluv lze legálně rozdělit a dále přeprodávat, aniž by tomu bránily jednostranné smluvní podmínky výrobce. Spor stále není uzavřen a zároveň běží i samotná antimonopolní žaloba o náhradu škody. „Britská justice tím vyslala jasný signál, že zákonné právo na další prodej softwaru má přednost před omezujícími podmínkami ve smlouvách výrobců. S tím, jak se zpřesňují pravidla trhu a nároky na kontrolu rostou, je nezávislá auditní zpráva ideálním řešením, které dává zákazníkům jistotu, že jejich licence obstojí při jakékoli kontrole,“ doplňuje Jakub Šulák.
Zdroj: Forscope, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60103.