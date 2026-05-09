Pylontech se umístil v žebříčku BloombergNEF pro špičkové firmy v oblasti skladování energie

Autor:
  11:03
Šanghaj (Čína) 9. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Pylontech (688063.SH), přední světový poskytovatel systémů skladování energie, byla organizací BloombergNEF (BNEF) zařazena mezi špičkové výrobce úrovně Tier 1 v oblasti energetických úložišť pro 2. čtvrtletí 2026. Toto ocenění zdůrazňuje bankovatelnost společnosti, ověřené schopnosti realizace projektů a její pevně etablované postavení na globálním trhu s energetickými úložišti.

Seznam špičkových výrobců úrovně Tier 1 od organizace BNEF je považován za jeden z nejpřísnějších hodnoticích kritérií v odvětví společností zabývajících se ukládáním energie. Hodnocení zohledňuje faktory, jako jsou technologické schopnosti, spolehlivost produktů, dosavadní výsledky realizace velkých projektů a finanční důvěryhodnost.

To, že organizace BNEF označila společnost Pylontech za špičkového výrobce na úrovni Tier 1, odráží důvěru trhu v technologii, kvalitu produktů a dlouhodobou spolehlivost této společnosti," uvedl mluvčí společnosti Pylontech. „Toto uznání dále posiluje pozici Pylontech jakožto důvěryhodného partnera pro velkokapacitní a komerční projekty skladování energie po celém světě."

Díky více než desetileté zkušenosti s inovacemi v oblasti skladování energie si firma Pylontech vybudovala vertikálně integrovanou platformu zahrnující bateriové články, moduly, systémy řízení baterií (BMS) a systémovou integraci. Společnost nadále rozšiřuje svou globální působnost a zároveň podporuje přechod k čistější, odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti.

O společnosti Pylontech

Společnost Pylontech (688063.SH), která byla založena v roce 2009, je specializovaným poskytovatelem systémů skladování energie, který v roce 2020 vstoupil na trh STAR a stal se první kótovanou společností v Číně zaměřenou na skladování energie jako svou hlavní činnost. Díky rozsáhlým odborným znalostem v oblasti elektrochemie, výkonové elektroniky a systémové integrace dodala společnost Pylontech na globální trh spolehlivé produkty a řešení pro skladování energie a etablovala se jako přední hráč v tomto odvětví. Její produkty jsou využívány v celé řadě různých scénářů včetně řešení pro obytné budovy, komerční a průmyslové aplikace, úložiště na straně sítě, komunikační základnové stanice a úložiště energie v datových centrech, lehká elektrická vozidla, výměnu baterií a další.

Webová stránka: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2974638/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2974643/image2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2974645/image3.jpg

Kontakt: Lucy Han, lucy.han@pylontech.com.cn

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí

Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v pražské Blanické ulici hasiči...

V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici v sobotu hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu několik lidí, dva lidé se nadýchali zplodin. Odhadovaná škoda je dva miliony korun, příčinu požáru...

9. května 2026  12:22,  aktualizováno  13:39

Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší

U zastávky Lovosice-město jsou nástupiště na obou stranách přejezdu. Znamená...

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku...

9. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus

Zaměstnankyně vkládají vyprané a odstředěné prádlo do velkokapacitního žehliče....

Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník... Měla by mezi ně patřit i práce pradláků či pradlen. A přesto to neplatí beze zbytku. Covid po roce...

9. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

9. května 2026  12:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecké divadlo chystá nezvyklý prodej, v burze nabídne asi 2000 kostýmů

ilustrační snímek

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci příští víkend uspořádá burzu, na níž bude prodávat část kostýmů a další doplňky ze svého fundusu, který patří mezi největší v...

9. května 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Seminole Hard Rock Casino bude oficiálním podporovatelem hostitelského města Miami pro FIFA World Cup 2026™

9. května 2026  11:41

Advaita Bio představuje iSCanGuide™: Integrovanou analýzu jednobuněčné a prostorové transkriptomiky využívající infrastrukturu s GPU akcelerací

9. května 2026  11:29

Philadelphia Soccer 2026 zahajuje vydávání akreditací pro média a registraci fanoušků na akci FIFA Fan Festival™ Philadelphia

9. května 2026  11:14

Pylontech se umístil v žebříčku BloombergNEF pro špičkové firmy v oblasti skladování energie

9. května 2026  11:03

Průměrná cena za nový byt stále stoupá, tlak zvyšuje i nejistá politická situace

ilustrační snímek

Analýza realitních expertů potvrzuje, že ceny nájemního bydlení na jaře brzdí. Důvod k optimismu však stále není, hlavní hráči mezi developery upozorňují, že náklady u nových bytů jsou již nad 180...

9. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Plzeň upraví sady Pětatřicátníků, přibydou stromy, záhony i modernější kiosky

ilustrační snímek

V centru Plzně začne 11. května kompletní revitalizace jižní části sadů Pětatřicátníků. Díky úpravám téměř za 25 milionů korun se má prostranství změnit v...

9. května 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

Policie našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, skončil v péči záchranářů

ilustrační snímek

Policie dnes dopoledne našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska, po kterém pátrala od půlnoci. Osmasedmdesátiletý muž skončil v péči záchranné služby. Policie...

9. května 2026  9:21,  aktualizováno  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.