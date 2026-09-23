Pylontech zahajuje sériovou výrobu LFP článků o kapacitě 588 Ah a 601 Ah pro ESS

Vlastním vývojem zhotovené články o kapacitě 588Ah a 601Ah jsou určeny pro aplikace velkokapacitního skladování energie a nabízejí vysokou bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou energetickou účinnost. Již bylo vyrobeno více než 100 MWh těchto nových článků, což dokazuje schopnost společnosti vyrábět nové produkty ve velkém měřítku. Tyto články se rovněž začleňují do energetických úložných systémů PyOcean 6,25 MWh a 8 MWh nové generace od společnosti Pylontech, u nichž se plánuje zahájení dodávek v rámci projektů.
Tento krok přichází v době, kdy Pylontech nadále rozšiřuje svou přítomnost na trhu s velkokapacitními energetickými úložišti. Společnost dodala systémy pro rostoucí počet velkých projektů v Číně i v zahraničí, včetně projektu skladování energie o výkonu 120 MW/240 MWh v Jang-čou v provincii Ťiang-su, samostatného systému BESS (pro ukládání energie v bateriích) o výkonu 200 MW/400 MWh v Ning-sia, jakož i projektů v Evropě. Tyto projekty rozšířily zkušenosti společnosti Pylontech v oblasti dodávek a nasazování velkokapacitních systémů pro skladování energie.
Nové články přinášejí zlepšení ve všech klíčových výkonnostních ukazatelích, včetně kapacity, energetické hustoty, životnosti a energetické účinnosti. Článek o kapacitě 601 Ah dosahuje energetické hustoty 425,8 Wh/l, životnosti více než 12 000 cyklů a energetické účinnosti 96,5 %. Díky vyšší kapacitě se také snižuje počet článků a propojení potřebných v rámci úložného systému, což umožňuje kompaktnější konstrukci systémů, efektivnější integraci a lepší ekonomiku životního cyklu.
Výroba nových článků je podporována inteligentními výrobními kapacitami Pylontech v jejím závodě v Che-fej. Klíčové výrobní procesy jsou stoprocentně automatizované a podporuje je více než 120 průmyslových robotů a 180 sad inteligentního výrobního zařízení. Systém řízení výroby společnosti zaznamenává údaje o výrobě a kvalitě v průběhu celého výrobního procesu, což umožňuje stoprocentní sledovatelnost každého článku od začátku do konce a podporuje konzistentní kontrolu kvality.
S články o kapacitě 588 Ah a 601 Ah, které jsou nyní v sériové výrobě, bude společnost Pylontech i nadále rozvíjet svou technologii článků, výrobní kapacity a schopnosti systémové integrace, aby uspokojila rostoucí poptávku po skladování energie v měřítku energetických společností na celém světě.
KONTAKT: Lucy Han, lucy.han@pylontech.com.cn
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59296.