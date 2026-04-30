Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

  16:34
Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Jak proměnit zbytky z kuchyně v černé zlato pro Vaši zahradu? Odpověď nabídne již 6. ročník osvětové výzvy „Nakopej si pytel!“, která proběhne v rámci Mezinárodního týdne kompostování od 3. do 9. května 2026. Návštěvníci si mohou nejen odnést pytel kvalitního kompostu zdarma, ale také na vlastní oči vidět, jak se bioodpad vrací zpět do přírodního koloběhu. Výzvu pořádá sdružení CZ Biom a akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Kompostování je nejjednodušší způsob, jak může každý z nás aktivně pomoci přírodě a zdraví naší půdy. V pořadí už šestý ročník výzvy „Nakopej si pytel!“ ukazuje, že kompostárny nejsou jen místem pro odkládání odpadu, ale klíčovými uzly cirkulární ekonomiky. Účast v letošním ročníku akce zatím přislíbilo šest kompostáren, které své brány návštěvníkům otevřou v týdnu od 3. do 9. května.

Naším záměrem je lidem ukázat, že kompostárny jsou moderní provozy, které efektivně vracejí živiny zpět do přírodního cyklu. Chceme, aby si návštěvníci odnesli nejen hnojivo, které jejich rostlinám dodá sílu, ale především pochopení celého procesu. Každý, kdo správně vytřídí slupku od jablka, se totiž stává součástí řešení pro zdravější planetu,“ vysvětluje Klára Šestáková z CZ Biom.

Úspěšné kompostování začíná už v našich kuchyních a zahradách. Aby mohl v kompostárně vzniknout prvotřídní substrát, je nutné do bioodpadu ukládat pouze to, co tam patří. Základem jsou zbytky ze zahrady, jako je posekaná tráva, listí, drobné větvičky, drny či stará zemina z květináčů. Z domácností jsou vítány veškeré slupky a zbytky ovoce i zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky nebo drcené vaječné skořápky. Cenným přídavkem je také popel ze dřeva nebo dřevěné piliny.

Naopak je třeba se vyvarovat zbytků živočišného původu, jako jsou kosti, maso nebo kůže, které do rostlinného kompostu nepatří. Do hnědých popelnic rovněž nesmí přijít plasty, sklo, cigaretové nedopalky či obsah sáčků z vysavače. Častou chybou je také vyhazování bioodpadu v klasických igelitových sáčcích. Pokud nepoužíváte papírové pytlíky, je nutné obsah do nádoby vysypat a plastový obal vyhodit do žlutého kontejneru.

Kde si můžete nakopat svůj pytel?

Seznam zapojených kompostáren se postupně rozšiřuje. K dnešnímu dni potvrdily účast tyto provozy:

Název kompostárnyKrajAdresa / LokalitaTermín a časPoznámky / GPS
KOBRA Údlice, s.r.o.ÚsteckýPřečaply 100, 430 01, Údlice6. a 7. 5. 2026 7:00–10:30 11:00–15:00 
Kompostárna Buchlovice Biokomp s.r.o.ZlínskýHradišťská 908, 687 08 Buchlovice7. 5. 2026 7:00 – 17:00Jeden pytel na osobu
Kompostárna PasekaOlomouckýPaseka 789 97, za obcí Paseka 500 m směr Šternberk8. 5. 2026 7:00 – 14:00GPS: 49.790880, 17.226783
ODEKO s.r.o.KrálovéhradeckýKompostárna Lípa nad Orlicí6. 5. 2026 11:00 – 17:00GPS: 50.1348669N, 16.1109328E Pytle zdarma v rámci akce
Recovera Využití zdrojů a.s.JihomoravskýSvatopluka Čecha, 680 01 Boskovice – Doubravy6. 5. 2026 12:00 – 16:00GPS: 49°29’39.68”N, 16°40’44.28”E
RESPONO, a.s.Jihomoravský683 41 Kozlany-Bohdalice4. až 8. 5. 2026 8:00 – 14:00GPS: 49°11’48.3”N 17°02’27.4”E

Tradice oslav kompostování, známá ve světě jako International Compost Awareness Week (ICAW), vznikla před třiceti lety v Kanadě. Od té doby se z ní stal celosvětový fenomén, který připomíná, že bioodpad není přítěží, ale cenným zdrojem. V České republice tuto myšlenku rozvíjí CZ Biom, který prostřednictvím akce „Nakopej si pytel!“ propojuje provozovatele profesionálních kompostáren s koncovými uživateli.

Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy. Více informací o sdružení naleznete na https://www.czbiom.cz/. Detailní informace o biomase a bioplynu jsou k dispozici v přiložených tiskových materiálech.

 

Zdroj: CZ Biom

