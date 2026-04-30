Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

Kompostování je nejjednodušší způsob, jak může každý z nás aktivně pomoci přírodě a zdraví naší půdy. V pořadí už šestý ročník výzvy „Nakopej si pytel!“ ukazuje, že kompostárny nejsou jen místem pro odkládání odpadu, ale klíčovými uzly cirkulární ekonomiky. Účast v letošním ročníku akce zatím přislíbilo šest kompostáren, které své brány návštěvníkům otevřou v týdnu od 3. do 9. května.
„Naším záměrem je lidem ukázat, že kompostárny jsou moderní provozy, které efektivně vracejí živiny zpět do přírodního cyklu. Chceme, aby si návštěvníci odnesli nejen hnojivo, které jejich rostlinám dodá sílu, ale především pochopení celého procesu. Každý, kdo správně vytřídí slupku od jablka, se totiž stává součástí řešení pro zdravější planetu,“ vysvětluje Klára Šestáková z CZ Biom.
Úspěšné kompostování začíná už v našich kuchyních a zahradách. Aby mohl v kompostárně vzniknout prvotřídní substrát, je nutné do bioodpadu ukládat pouze to, co tam patří. Základem jsou zbytky ze zahrady, jako je posekaná tráva, listí, drobné větvičky, drny či stará zemina z květináčů. Z domácností jsou vítány veškeré slupky a zbytky ovoce i zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky nebo drcené vaječné skořápky. Cenným přídavkem je také popel ze dřeva nebo dřevěné piliny.
Naopak je třeba se vyvarovat zbytků živočišného původu, jako jsou kosti, maso nebo kůže, které do rostlinného kompostu nepatří. Do hnědých popelnic rovněž nesmí přijít plasty, sklo, cigaretové nedopalky či obsah sáčků z vysavače. Častou chybou je také vyhazování bioodpadu v klasických igelitových sáčcích. Pokud nepoužíváte papírové pytlíky, je nutné obsah do nádoby vysypat a plastový obal vyhodit do žlutého kontejneru.
Kde si můžete nakopat svůj pytel?
Seznam zapojených kompostáren se postupně rozšiřuje. K dnešnímu dni potvrdily účast tyto provozy:
|Název kompostárny
|Kraj
|Adresa / Lokalita
|Termín a čas
|Poznámky / GPS
|KOBRA Údlice, s.r.o.
|Ústecký
|Přečaply 100, 430 01, Údlice
|6. a 7. 5. 2026 7:00–10:30 11:00–15:00
|Kompostárna Buchlovice Biokomp s.r.o.
|Zlínský
|Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice
|7. 5. 2026 7:00 – 17:00
|Jeden pytel na osobu
|Kompostárna Paseka
|Olomoucký
|Paseka 789 97, za obcí Paseka 500 m směr Šternberk
|8. 5. 2026 7:00 – 14:00
|GPS: 49.790880, 17.226783
|ODEKO s.r.o.
|Královéhradecký
|Kompostárna Lípa nad Orlicí
|6. 5. 2026 11:00 – 17:00
|GPS: 50.1348669N, 16.1109328E Pytle zdarma v rámci akce
|Recovera Využití zdrojů a.s.
|Jihomoravský
|Svatopluka Čecha, 680 01 Boskovice – Doubravy
|6. 5. 2026 12:00 – 16:00
|GPS: 49°29’39.68”N, 16°40’44.28”E
|RESPONO, a.s.
|Jihomoravský
|683 41 Kozlany-Bohdalice
|4. až 8. 5. 2026 8:00 – 14:00
|GPS: 49°11’48.3”N 17°02’27.4”E
Tradice oslav kompostování, známá ve světě jako International Compost Awareness Week (ICAW), vznikla před třiceti lety v Kanadě. Od té doby se z ní stal celosvětový fenomén, který připomíná, že bioodpad není přítěží, ale cenným zdrojem. V České republice tuto myšlenku rozvíjí CZ Biom, který prostřednictvím akce „Nakopej si pytel!“ propojuje provozovatele profesionálních kompostáren s koncovými uživateli.
Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy. Více informací o sdružení naleznete na https://www.czbiom.cz/. Detailní informace o biomase a bioplynu jsou k dispozici v přiložených tiskových materiálech.
Zdroj: CZ Biom