Queer faráři poprvé veřejně promluví na květnovém festivalu V barvách duhy

„Chceme upozornit, že není možné v kulturních válkách zneužívat křesťanství k potlačování lidských práv,“ uvedl organizátor Tobiáš Frýdl. V programu vystoupí například bývalý arcibiskup Robert Bezák, teolog Pavel Hošek, či aktivistka Lenka Králová. Zkušenosti queer lidí ve službě církve budou poprvé veřejně sdílet také faráři a farářky 3 církví v debatě s Renatou Kalenskou.
Program nabídne také inscenaci studentů DAMU, koncert sboru Doodles či pohádku Princ & Princ. Festival vyvrcholí 17. května ekumenickou bohoslužbou zástupců pěti církví. Akce navazuje na dřívější projekt Víra v barvách duhy.
