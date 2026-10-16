Queer filmový festival Mezipatra odhalil program 27. ročníku

- Queer filmový festival Mezipatra dnes odhalil program 27. ročníku, který se v Praze bude konat od 5. do 12. listopadu a v Brně od 13. do 20. listopadu.
- Hlavním tématem letošního ročníku je dospívání v jeho nejrůznějších podobách a aqueer filmová tvorba z Tchaj-wanu. O cenu hlavní poroty se utká deset celovečerních filmů z různých koutů světa.
- Na programu je celkem 28 celovečerních a 50 krátkometrážních snímků.
- Festival představil vizuální identitu letošního ročníku od Petra Menharta a znělku, kterou natočila režisérka Eliška Lubojatzká.
„Pro letošní vizuál Mezipater jsme zvolili motiv světla jako symbol naděje v nejistých časech. Naděje se prolíná i do hlavní tematické linky programu, ve kterém diváctvu představíme různé podoby dospívání mladých queer lidí napříč regiony i generacemi. Jsou to příběhy o hledání identity a vlastního směru navzdory překážkám, které queer lidem staví do cesty společnost,“ říká ředitelka festivalu Kristýna Genttnerová.
Mezipatra letos uvedou celkem 28 celovečerních a 50 krátkých filmů. O cenu hlavní poroty bude soutěžit 10 celovečerních filmů z celého světa, o nejlepším krátkometrážním snímku pak rozhodne studentská porota. Svého favorita bude tradičně volit také festivalové diváctvo. Publikum navíc v předpremiéře uvidí očekávané a oceňované festivalové novinky, například Club Kid nebo Zbabělec.
Filmy v hlavní soutěži
Queer dospívání se v hlavní soutěži objevuje v mnoha podobách, od prvních lásek a přátelství až po chvíle, kdy člověk musí přehodnotit svůj dosavadní život. Výrazným titulem je Medvědí jeskyně, letní příběh dvou dívek z řeckých hor, jejichž přátelství promění nečekaná zpráva. V Hodině zeměpisu se dětská hra na lásku postupně mění v první skutečné setkání s touhou, žárlivostí a nejistotou, zatímco Gugův svět sleduje jedenáctiletého chlapce, který díky své babičce vyrůstá ve světě, kde může být sám sebou. Různé podoby hledání identity a vlastního místa ve světě přibližují také filmy Iván a Hadoum, Řekni, kde ti kluci jsou, Potichu, Benzin v krvi nebo Nějak se to zamotalo.
V debutu Iana de la Rosy Iván a Hadoum se mladý muž rozhoduje mezi materiálním zajištěním rodiny a vlastním štěstím. Film ze španělského venkova získal na letošním Berlinale cenu Teddy Award za nejlepší hraný queer film. Benzin v krvi sleduje řidiče kamionu Étienna, jehož dosavadní řád naruší setkání s Bartoszem. Romantická road movie zkoumá napětí mezi pracovním životem, samotou a touhou po intimitě a z Cannes si odnesla cenu Queer Palm Revelation.
Mezi další napjatě očekávané tituly z festivalového okruhu patří také Club Kid, celovečerní debut Jordana Firstmana z produkce A24, který zazářil v Cannes v sekci Un Certain Regard. Bývalý král newyorské party scény v něm po zjištění, že má desetiletého syna, poprvé čelí zodpovědnosti a hledá vlastní představu o rodině. Zbabělec, nový film Lukase Dhonta (Dívka, Blízko), sleduje mladé muže za první světové války, kteří si navzdory válečným okolnostem hledají prostor pro křehkou lásku a nachází poprvé svobodu.
Fokus Tchaj-wan
Letošní program nabídne také zaměření na tchajwanskou queer kinematografii, která v posledních letech přináší výrazné a žánrově rozmanité pohledy na queer život a společnost. Mezipatra uvedou dva filmy z této země, Darebák a Show Trio Hall, které českému publiku představí tamní aktuální filmovou tvorbu. Programová sekce vznikla za podpory Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze.
Dokumenty, retrospektiva i zvláštní uvedení
Dokumentární sekce se letos zaměří na trans zkušenost a hledání vlastní identity, často vyprávěné samotnými protagonisty*protagonistkami. Diváctvo uvidí portrét aktivistky a finalistky RuPaul's Drag Race Miss Peppermint a časosběrný film o dospívání mexické dívky Děcka. Na programu jsou také Dvě hory tíží moji hruď, Noc s G.H.B. a Barbara Forever, který si z Berlinale odvezl Teddy Award.
Retrospektiva se vrátí ke kultovním queer filmům. Na programu jsou Sametová extáze Todda Haynese, Zkurvená nuda Gregga Arakiho a švédské romantické drama Líbej mě.
Ve zvláštním uvedení se objeví Chica Checa Šimona Holého, Sex a smrt v kempu Miasma nebo pásmo Ukraine is Queer vol. 5. Do českých kin přinese distribuce Queer Kino chorvatský snímek Přehrada z písku. Festival uvede také úspěšné filmy Pět ďáblů a Sebastian. Diváctvo bude mít zároveň poslední příležitost vidět v českých kinech film Štěstí, jehož distribuční uvedení se chýlí ke konci. Oblíbené krátké filmy budou letos k vidění v sedmi tematických blocích.
Doprovodný program, vizuál a znělka
Publikum Mezipater se může těšit na bohatý doprovodný program včetně sekce Queering the Industry, která letos otevře témata queer reprezentace ve filmu a videohrách. Chybět nebudou živý podcast Radia Wave POT, pitching připravovaných queer filmů ze střední a východní Evropy, debaty o queer hororu a skrytých dějinách LGBTQ+ lidí ani filmy ve virtuální realitě. Program doplní také diskuze věnovaná současné tchajwanské queer kinematografii a její pozici v regionu.
Čekání na festival si navíc diváctvo může zkrátit novou festivalovou znělkou, kterou natočila talentovaná mladá režisérka Eliška Lubojatzká. Znělka je ke zhlédnutí na YouTube. Spolu s ní festival představil i vizuální identitu nového ročníku z dílny Petra Menharta.
Vstupenky na jednotlivé projekce budou k dostání od čtvrtka 15. 10. na pokladnách pražských kin a online na jejich webech a od pondělí 19. 10. v Brně, zakoupit bude možné také festivalovou permanentku do 20. 10.
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů
- Medvědí jeskyně (Bearcave)
Krysianna Papadaki, Stergios Dinopoulos • Řecko • 2025
- Řekni, kde ti kluci jsou (Pequenas tragédias)
Daniel Nolasco • Brazílie • 2026
- Hodina zeměpisu (Extra Geography)
Molly Manners • UK • 2026
- Gugův svět (Feito pipa)
Allan Deberton • Brazílie • 2026
- Iván a Hadoum (Iván and Hadoum)
Ian De La Rosa • Španělsko • 2026
- Zbabělec (Coward)
Lukas Dhont • Belgie, Francie, Nizozemsko • 2026
- Nějak se to zamotalo (Tangles)
Leah Nelson • Kanada, USA • 2026
- Potichu (In a Whisper)
Leyla Bouzid • Francie, Tunisko • 2026
- Benzin v krvi (Flesh & Fuel)
Pierre Le Gall • Francie, Polsko • 2026
- Club Kid (Club Kid)
Jordan Firstman • USA • 2026
Podrobnosti o festivalu najdete na webu www.mezipatra.cz
Materiály ke stažení zde.
Zdroj: Mezipatra
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59651.