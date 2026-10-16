Queer filmový festival Mezipatra odhalil program 27. ročníku

Autor:
  10:12
Sledovat Metro na Googlu

Praha 16. října 2026 (PROTEXT) -
  • Queer filmový festival Mezipatra dnes odhalil program 27. ročníku, který se v Praze bude konat od 5. do 12. listopadu a v Brně od 13. do 20. listopadu.
  • Hlavním tématem letošního ročníku je dospívání v jeho nejrůznějších podobách a aqueer filmová tvorba z Tchaj-wanu. O cenu hlavní poroty se utká deset celovečerních filmů z různých koutů světa.
  • Na programu je celkem 28 celovečerních a 50 krátkometrážních snímků.
  • Festival představil vizuální identitu letošního ročníku od Petra Menharta a znělku, kterou natočila režisérka Eliška Lubojatzká.

„Pro letošní vizuál Mezipater jsme zvolili motiv světla jako symbol naděje v nejistých časech. Naděje se prolíná i do hlavní tematické linky programu, ve kterém diváctvu představíme různé podoby dospívání mladých queer lidí napříč regiony i generacemi. Jsou to příběhy o hledání identity a vlastního směru navzdory překážkám, které queer lidem staví do cesty společnost,“ říká ředitelka festivalu Kristýna Genttnerová.

Mezipatra letos uvedou celkem 28 celovečerních a 50 krátkých filmů. O cenu hlavní poroty bude soutěžit 10 celovečerních filmů z celého světa, o nejlepším krátkometrážním snímku pak rozhodne studentská porota. Svého favorita bude tradičně volit také festivalové diváctvo. Publikum navíc v předpremiéře uvidí očekávané a oceňované festivalové novinky, například Club Kid nebo Zbabělec.

Filmy v hlavní soutěži

Queer dospívání se v hlavní soutěži objevuje v mnoha podobách, od prvních lásek a přátelství až po chvíle, kdy člověk musí přehodnotit svůj dosavadní život. Výrazným titulem je Medvědí jeskyně, letní příběh dvou dívek z řeckých hor, jejichž přátelství promění nečekaná zpráva. V Hodině zeměpisu se dětská hra na lásku postupně mění v první skutečné setkání s touhou, žárlivostí a nejistotou, zatímco Gugův svět sleduje jedenáctiletého chlapce, který díky své babičce vyrůstá ve světě, kde může být sám sebou. Různé podoby hledání identity a vlastního místa ve světě přibližují také filmy Iván a Hadoum, Řekni, kde ti kluci jsou, Potichu, Benzin v krvi nebo Nějak se to zamotalo.

V debutu Iana de la Rosy Iván a Hadoum se mladý muž rozhoduje mezi materiálním zajištěním rodiny a vlastním štěstím. Film ze španělského venkova získal na letošním Berlinale cenu Teddy Award za nejlepší hraný queer film. Benzin v krvi sleduje řidiče kamionu Étienna, jehož dosavadní řád naruší setkání s Bartoszem. Romantická road movie zkoumá napětí mezi pracovním životem, samotou a touhou po intimitě a z Cannes si odnesla cenu Queer Palm Revelation.

Mezi další napjatě očekávané tituly z festivalového okruhu patří také Club Kid, celovečerní debut Jordana Firstmana z produkce A24, který zazářil v Cannes v sekci Un Certain Regard. Bývalý král newyorské party scény v něm po zjištění, že má desetiletého syna, poprvé čelí zodpovědnosti a hledá vlastní představu o rodině. Zbabělec, nový film Lukase Dhonta (Dívka, Blízko), sleduje mladé muže za první světové války, kteří si navzdory válečným okolnostem hledají prostor pro křehkou lásku a nachází poprvé svobodu.

Zbabělec

Fokus Tchaj-wan

Letošní program nabídne také zaměření na tchajwanskou queer kinematografii, která v posledních letech přináší výrazné a žánrově rozmanité pohledy na queer život a společnost. Mezipatra uvedou dva filmy z této země, Darebák a Show Trio Hall, které českému publiku představí tamní aktuální filmovou tvorbu. Programová sekce vznikla za podpory Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze.

Dokumenty, retrospektiva i zvláštní uvedení

Dokumentární sekce se letos zaměří na trans zkušenost a hledání vlastní identity, často vyprávěné samotnými protagonisty*protagonistkami. Diváctvo uvidí portrét aktivistky a finalistky RuPaul's Drag Race Miss Peppermint a časosběrný film o dospívání mexické dívky Děcka. Na programu jsou také Dvě hory tíží moji hruď, Noc s G.H.B. a Barbara Forever, který si z Berlinale odvezl Teddy Award.

Retrospektiva se vrátí ke kultovním queer filmům. Na programu jsou Sametová extáze Todda Haynese, Zkurvená nuda Gregga Arakiho a švédské romantické drama Líbej mě.

Ve zvláštním uvedení se objeví Chica Checa Šimona Holého, Sex a smrt v kempu Miasma nebo pásmo Ukraine is Queer vol. 5. Do českých kin přinese distribuce Queer Kino chorvatský snímek Přehrada z písku. Festival uvede také úspěšné filmy Pět ďáblů a Sebastian. Diváctvo bude mít zároveň poslední příležitost vidět v českých kinech film Štěstí, jehož distribuční uvedení se chýlí ke konci. Oblíbené krátké filmy budou letos k vidění v sedmi tematických blocích.

Doprovodný program, vizuál a znělka

Publikum Mezipater se může těšit na bohatý doprovodný program včetně sekce Queering the Industry, která letos otevře témata queer reprezentace ve filmu a videohrách. Chybět nebudou živý podcast Radia Wave POT, pitching připravovaných queer filmů ze střední a východní Evropy, debaty o queer hororu a skrytých dějinách LGBTQ+ lidí ani filmy ve virtuální realitě. Program doplní také diskuze věnovaná současné tchajwanské queer kinematografii a její pozici v regionu.

Čekání na festival si navíc diváctvo může zkrátit novou festivalovou znělkou, kterou natočila talentovaná mladá režisérka Eliška Lubojatzká. Znělka je ke zhlédnutí na YouTube. Spolu s ní festival představil i vizuální identitu nového ročníku z dílny Petra Menharta.

Vstupenky na jednotlivé projekce budou k dostání od čtvrtka 15. 10. na pokladnách pražských kin a online na jejich webech a od pondělí 19. 10. v Brně, zakoupit bude možné také festivalovou permanentku do 20. 10.

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů

  • Medvědí jeskyně (Bearcave)   
    Krysianna Papadaki, Stergios Dinopoulos • Řecko • 2025
  • Řekni, kde ti kluci jsou (Pequenas tragédias)   
    Daniel Nolasco • Brazílie • 2026 
  • Hodina zeměpisu (Extra Geography)   
    Molly Manners • UK • 2026
  • Gugův svět (Feito pipa)   
    Allan Deberton • Brazílie • 2026
  • Iván a Hadoum (Iván and Hadoum)   
    Ian De La Rosa • Španělsko • 2026 
  • Zbabělec (Coward)  
    Lukas Dhont • Belgie, Francie, Nizozemsko • 2026 
  • Nějak se to zamotalo (Tangles)  
    Leah Nelson • Kanada, USA • 2026 
  • Potichu (In a Whisper)  
    Leyla Bouzid • Francie, Tunisko • 2026 
  • Benzin v krvi (Flesh & Fuel)  
    Pierre Le Gall • Francie, Polsko • 2026 
  • Club Kid (Club Kid)  
    Jordan Firstman • USA • 2026 

Podrobnosti o festivalu najdete na webu www.mezipatra.cz 
Materiály ke stažení zde.

Zdroj: Mezipatra

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59651.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Uzel, Menzel, Srstka. Zemřelí v reklamách znovu ožívají. Co dovoluje zákon a kde jsou hranice?

Radim Uzel v roce 2022 podlehl zákeřné nemoci. Reklamu natočil pár týdnů před...

Radim Uzel, Jiří Menzel nebo Július Satinský. Využívání zesnulých osobností v reklamě otevírá otázku, kde končí marketing a začíná zásah do osobnostních práv. Kdy je takové využití legální a...

17. října 2026

Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)

O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o senátorská křesla. V Praze se hlasovalo ve třech obvodech, druhé kolo senátních voleb se ale týkalo také...

17. října 2026  16:09,  aktualizováno  17:16

Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek

Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických fotografií.

17. října 2026  16:50

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS

ilustrační snímek

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření koalice. Starostou by měl být Tomáš Konopásek (za STAN),...

17. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem

ilustrační snímek

Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v Ostravě. Akce se uskuteční od 21. října do 30. listopadu. Jedním z...

17. října 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

ilustrační snímek

Sněm Soudcovské unie, který dnes skončil v Lipně nad Vltavou, se zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici....

17. října 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Lněnička si připadal jako v Pánovi prstenů, Kerekes stála nad propastí. Vzniklo nové české fantasy

Z filmu Máma a Táta jsou Boží

Chůze po hladině Vltavy s Karlovým mostem v pozadí, levitace nad propastí i kouzla před zeleným plátnem. Natáčení nové české fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží přineslo hercům neobvyklé zážitky....

17. října 2026  15:10

Obnovená naučná stezka představí historii hornictví i proměny šumavské krajiny

ilustrační snímek

Dobrovolníci po šestadvaceti letech revitalizovali naučnou stezku Cestou zlatokopů, která na sedmi kilometrech seznamuje návštěvníky s bohatou hornickou...

17. října 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Obnova hlavní budovy plzeňské knihovny vyjde na 250 mil.Kč, dnes se uzavřela

Obnova hlavnĂ­ budovy plzeĹskĂ© knihovny vyjde na 250 mil.KÄŤ, dnes se uzavĹ™ela

Plzeň zahajuje přestavbu hlavní budovy městské knihovny založené před 150 lety. Při kompletní rekonstrukci za čtvrt miliardy korun zmodernizuje interiéry,...

17. října 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Padlý vysílač v Liblicích láká davy. Totální chaos, líčí šéf demoliční firmy

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)

Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudce ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si...

17. října 2026  13:42

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Opava chce po více než 20 letech obnovit autobusové nádraží, má pro něj studii

ilustrační snímek

Opava by po více než 20 letech mohla mít znovu autobusové nádraží. Město si nechalo zpracovat studii, která navrhuje jeho umístění za železniční stanicí Opava...

17. října 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Tato čísla padají v loterii nejčastěji. Pomůžou vám k vysněným milionům?

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

Existují čísla, která se v loterii Eurojackpot objevují častěji než ostatní. Statistiky ukazují, že mezi hlavními čísly vede nenápadná dvacítka. Znamená to, že se vyplatí vsadit právě na ně?...

17. října 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.