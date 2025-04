Rabbit Czech Racing vstoupil úspěšně do sezóny 2025

Součástí vzájemné dohody Rabbit Czech Racing a Pfeifer Motorsport je start Adama Králíka s vozem VW Scirocco pro skupinu 4 v šesti podnicích MČR automobilových závodů do vrchu. První závody se konaly na okruhu Slovakiaring o uplynulém víkendu. Letošní jubilejní pátá sezóna týmu Rabbit Czech Racing dostala krátce před jejím startem zcela nový náboj v podobě spolupráce s renomovaným týmem Pfeifer Motorsport, který v oblasti automobilových závodů působí od roku 1995. Za tu dobu získal tým brněnského automobilového závodníka a dnes i týmového manažera Bohumila Pfeifera mnoho vavřínů na domácích i zahraničních tratích. Jedním ze závodních speciálů postavených v dílnách Pfeifer Motorsport je také Volkswagen Scirocco s performance faktorem 122.

Během zimní přestávky usilovalo vedení týmu Rabbit Czech Racing o naplnění minimálního finančního budgetu pro možný start v celé sezóně 2025, a to s novým vozem ve vyšší kategorii, což se nakonec podařilo. Díky usilovnému jednání se současnými a novými obchodními partnery bylo možné vstoupit do jednaní právě s týmem Pfeifer Motorsport. Nově pronajatý VW Scirocco z dílen Pfeifer Motorsport pohání řadový 4válcový dvoulitrový benzínový motor s 20 ventily disponující výkonem 209 kW při 8000 ot. za minutu. Tento úctyhodný výkon je na závodní trať přenášen přes 6stupňovou sekvenční převodovku Sadev ST 75-14. Vpředu je tento speciál opatřen 4pístkovými brzdovými třmeny AP Racing s kotouči Brembo 320 mm. Zadní brzdy Brembo mají 2pístkové třmeny s kotouči Brembo 253 mm. Vůz má celkovou hmotnost 890 kg a dle zvolených převodů dosahuje maximální rychlosti až 230 km/hod.

Velmi úspěšným výsledkem skončila o uplynulém víkendu premiéra Adama Králíka v novém závodním voze při prvním podniku Mistrovství ČR v automobilových závodech do vrchu. Po sobotní bronzové příčce si Adam v neděli dojel ve skupině 4 skvělou jízdou pro stříbrný pohár za místo druhé.

„Své pocity z tohoto skvělého výsledku na Slovakiaringu asi nelze vyjádřit jinak než slovy obrovská radost. Splnil se mi jeden velký sen, a to odstartovat sezónu v novém autě pro vyšší třídu. Ale tenhle super výsledek hned v úvodu sezóny jsem vůbec nečekal,“ řekl po skončení závodů spokojený Adam Králík a dodal: „Myslím, že tady nešlo až tak o ty získané poháry, i když samozřejmě pro ně to vše dělám. Největší radost jsem měl hlavně z toho svého progresu za volantem. Tohle Scirocco je z mého pohledu super auto na kopce a byl jsem moc rád za každou cennou radu od jeho tvůrce a jezdce Bohouše Pfeifera, ale i od Jirky Ošmery, který s ním jezdil již v minulosti. S tímhle kopcovým speciálem jsme si prostě sedli a já věřím, že je stále kam stoupat a budu se o to snažit v dalších závodech. Ještě jednou děkuji všem, kdo se o tuhle skvělou naši premiéru zasloužili.“

Dalším závodním víkendem týmu Rabbit Czech Racing bude druhý podnik MČR ZAV Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou, a to ve dnech 2. – 4. května 2025.

Kontakt:

tomas.vanek@vizus.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.