Řada deváťáků stále neví, zda v září nastoupí do školy. Rozhodnout může 4. kolo přijímacích zkoušek

V prvním kole přijímacího řízení se na střední školu nedostalo přes šest tisíc žáků z 99.000 přihlášených. Po druhém kole zůstalo stále neúspěšných 701 deváťáků, z toho 349 v Praze a 168 ve Středočeském kraji. I po třetím kole přijímacích zkoušek stále řada žáků neví, zda v září nastoupí na střední školu. Přesná čísla je však těžké určit, jelikož od třetího kola jsou přijímací řízení zcela v gesci jednotlivých škol.

I ti, kteří zatím neuspěli, mají stále šanci v září na střední školu nastoupit. Informace o školách, které budou vypisovat i čtvrté kolo zkoušek, najdou zájemci v systému DiPSy. Ve čtvrtém kole mohou žáci podávat neomezený počet přihlášek, ale vzhledem k tomu, že čtvrté a případně i další kola jsou v režii škol a nejsou řízeny centrálně, musí být tištěné přihlášky doručeny přímo škole - osobně, poštou nebo datovou schránkou. Stejně tak školy samotné nastavují způsob průběhu přijímacích zkoušek.

"Neomezený počet přihlášek může znamenat komplikaci pro školy, které do poslední chvíle neví, kolik uchazečů se nakonec pro studium právě u nich rozhodne. Díky tomu ale mohou na začátku roku vzniknout další kapacity například pro žáky, kteří se při přijímacím řízení umístili pod čarou, nebo pro možnost přestupů v průběhu roku,“ vysvětluje ředitelka skupiny Fostra Sandra Keyzlarová.

Průzkum Ipsos: Přijímací řízení nevyhovuje 81 % rodičů

Aktuální systém přijímacích zkoušek vede rodiče k tomu, že často musí při výběru střední školy taktizovat a podávat přihlášky na školy, u kterých je větší šance, že se na ně jejich dítě dostane na základě výsledků přijímacích testů. Často se pak stává, že nadané děti nastupují do škol, které nenaplňují jejich představy a dostatečně nerozvíjí jejich talenty, přestože mají předpoklady být úspěšní na náročnějších školách.

Z průzkumu Fostra: Výběr střední školy, který byl realizován společností Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research v období 16. – 18. dubna na vzorku 1050 respondentů z České republiky ve věkové kategorii 18 - 65 let, vyšlo najevo, že většině rodičů, až 81 %, nevyhovuje aktuální systém přijímacího řízení. Mezi důvody nejčastěji uváděli to, že by zkoušky měly být více přizpůsobitelné různým typům škol, že vytváří zbytečný tlak na studenty nebo že nedostatečně zohledňují různé talenty a schopnosti dětí.

Volná místa pro čtvrté kolo i možnost přestupu přes prázdniny

"Na všech našich gymnáziích máme, díky navýšení kapacit ministerstvem školství a tělovýchovy, pro čtvrté kolo přijímacích zkoušek volné kapacity a těšíme se, že se k nám připojí nadaní mladí lidé na cestě k jejich úspěšné budoucnosti. Ať už si studenti vyberou kteroukoli specializaci, získají nejen všeobecný přehled, ale také znalosti, dovednosti a klíčové kompetence pro 21. století,“ říká ředitelka skupiny Fostra Sandra Keyzlarová.

Skupina Fostra nabízí do čtvrtého kola přijímacího řízení volné kapacity na všech svých specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry. Přihlášky do čtvrtého kola přijímacího řízení je možné podávat od 6. do 12. srpna, více informací najdete na webu www.fostra.cz.

Skupina Fostra nabízí i možnost přestupu na kterékoli z jejích čtyř gymnázií. "Přestup je vždy k diskuzi. Nejprve se musíme podívat na to, jestli máme volné kapacity, v případě že ano, tak přestupu rádi vyhovíme, a to pouze za jediné podmínky, že žák studuje na víceletém gymnáziu, čtyřletém gymnáziu, nebo na jakékoli jiné střední škole. Přestoupit do prvního nebo druhého ročníku některého z našich gymnázií je pak možné na začátku školního roku nebo v pololetí,“ vysvětluje Sandra Keyzlarová.

Více o možnostech přestupu se dozvíte na stránkách www.fostra.cz/prestup.

O gymnáziích Fostra

Gymnázia Fostra připravují své studenty na život ve 21. století, rozvíjí jejich talenty, podporují individualitu a kreativitu, učí kritickému myšlení, sebepoznání a zodpovědnosti. Poskytují kvalitní vzdělání a rozvíjí schopnosti, které studenty připraví na studium na prestižních univerzitách, ale i na jejich budoucí kariéry. Provoz zahájili ve školním roce 2023/2024, kdy byly otevřeny čtyři třídy všeobecného gymnázia. Pro školní rok 2024/2025 bude otevřeno česko-anglické gymnázium Fostra International, evropské gymnázium Fostra Europea a první česko-ukrajinské gymnázium Fostra Pontia, celkově bude otevřeno 12 tříd.

Zakladatelé gymnázií Fostra Radek Stavinoha a Stanislav Pavlín se vzdělávání věnují více než 20 let a mají za sebou řadu úspěšných projektů v této oblasti. Vlastnili a vedli EDUA Group – největší českou vzdělávací skupinu, do které patřily společnosti: Tutor, Top vision a Caledonian School. Vybudovali největší soukromou vysokou školu v České republice – AMBIS.

Pro školy skupiny Fostra byly vytvořeny dvě unikátní instituce, které pomáhají zajistit nejkvalitnější vzdělávání a dlouhodobě ho udržovat. Fostra Academy je interní platforma pro učitele, která se zaměřuje na sjednocení hodnot a využití nejefektivnějších výukových metod, jejím cílem je vytvořit prostředí, ve kterém každý učitel může dosáhnout svého maximálního potenciálu. Cílem Fostra Vision, poradního sboru expertů pracujících mimo skupinu Fostra, je pomáhat vedení škol a Fostra Academy nastavit správný směr a cíle v klíčových rozvojových a inovativních oblastech. Poradní sbor Fostra Vision tvoří:

Josef Kotrba, absolvent VŠE a University of Pittsburg, dlouholetý vedoucí partner a následně chairman Deloitte Czech Republic, renomovaný makroekonom, poradce v oblasti energetiky a školství

Radek Špicar, absolvent Univerzity Karlovy a University of Cambridge, viceprezident BusinessEurope a Svazu průmyslu a dopravy ČR, bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku

Juraj Liška, absolvent Univerzity Karlovy, bývalý ředitel Gymnázia Jana Nerudy a Nového PORGu

Více informací najdete na: www.fostra.cz

Zdroj: Insighters