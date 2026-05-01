Řada Huawei Watch Fit 5: Nová elegance v oblasti nositelné technologie

Bangkok (Thajsko) 1. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Řada HUAWEI WATCH FIT, která vyniká v nabídce čtvercových chytrých hodinek společnosti Huawei, dlouhodobě ztělesňuje oddanost značky módě, inovacím a tenkému designu. Díky designu, který vyzařuje uvolněnou, ale dynamickou estetiku, slouží tato řada již dlouho jako spolehlivý společník pro zdraví i jako univerzální nástroj pro sebevyjádření. V roce 2026 udělá řada HUAWEI WATCH FIT odvážný krok vpřed a představí rafinovanou paletu barev a pokročilé řemeslné zpracování, aby dále posunula hranice módy.

Řada HUAWEI WATCH FIT 5 vychází z ikonického čtvercového designu a přináší novou škálu barev a lepší materiály. Tyto aktualizace poskytují pohodlnější pocit na zápěstí a prodyšnost, které dokonale ladí s estetickými preferencemi městských uživatelů a zároveň vyjadřují vysoce aktivní životní styl. Řada nabízí řadu variant řemínků šetrných k pokožce a zároveň prodyšných, což výrazně zlepšuje přizpůsobivost venkovnímu prostředí a usnadňuje pohyb v rozmanitých prostředích. Hodinky HUAWEI WATCH FIT 5 Pro jsou navrženy tak, aby podporovaly golf, trailový běh a cyklistiku, čímž ještě více zvyšují atraktivitu této řady jak pro každodenní nošení, tak pro profesionální sporty.

Základem této řady je průlomový nový design těla zařízení. Model HUAWEI WATCH FIT 5 i nadále klade důraz na tenkou a lehkou konstrukci, která zajišťuje mimořádně pohodlné nošení. Model HUAWEI WATCH FIT 5 Pro však posouvá laťku ještě výš díky vylepšeným materiálům, které zaručují vynikající odolnost proti poškrábání a opotřebení. Každý detail byl pečlivě propracován, aby byla zajištěna výjimečná kvalita povrchu.

Významného vylepšení se dočkal také displej. Řada HUAWEI WATCH FIT 5 se vyznačuje designem s ultraúzkým rámečkem, který maximalizuje prostor obrazovky a zajišťuje tak pohlcující zážitek ze sledování. Verze Pro, vybavená displejem nové generace, se pyšní podstatným zvýšením maximálního jasu, a je tak ideální pro použití při intenzivních outdoorových aktivitách.

HUAWEI WATCH FIT 5 nabízí rozsáhlý výběr přizpůsobitelných ciferníků, včetně exkluzivních designů, personalizovaných možností a tematických kolekcí, aby vyhověla pestré škále životních stylů. Díky této rozmanitosti si uživatelé mohou vybrat ten správný ciferník pro každou příležitost, od neformálních výletů až po náročná cvičení.

Od nadčasového designu a zářivých barev až po kvalitní materiály a inovativní zpracování – řada HUAWEI WATCH FIT 5 přináší nový pohled na to, čím mohou být nositelná zařízení. Připojte se k nám na Prezentaci inovací společnosti Huawei, která se koná 7. května v Národním kongresovém centru královny Sirikit v Bangkoku v Thajsku. Buďte o krok napřed a zažijte budoucnost nositelné technologie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2970149/image2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2970150/image3.jpg

Zdroj: HUAWEI

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku

ilustrační snímek

Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do tří dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz...

1. května 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

U Barchovic na Kolínsku havaroval motocyklista, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

U Barchovic na Kolínsku dnes odpoledne havaroval motocyklista, nehodu nepřežil. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, řekla ČTK policejní mluvčí...

1. května 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

EXCEL - První studie svého druhu upozorňuje na zásadní roli esenciálních fosfolipidů při zlepšování onemocnění ztučnělých jater

1. května 2026  20:15

Řada Huawei Watch Fit 5: Nová elegance v oblasti nositelné technologie

1. května 2026  19:43

Seriózně i s nadhledem. Jak ROPID loví mladé na Instagramu a zvládá kritiky na Facebooku

Post z facebookové stránky PID - mobilita budoucnosti

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) už dávno nekomunikuje jen suché změny jízdních řádů. Na sociálních sítích si dělá legraci sám ze sebe, reaguje na trendy a nebojí se ani...

1. května 2026  19:30

Klíčová křižovatka v Hradci Králové je opět průjezdná

1. května 2026  19:06

V Havlíčkově Brodě zkoušeli muzejníci znovu tavbu železa v peci postavené z jílu

Muzejníci v Havlíčkově Brodě dnes podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a...

1. května 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Mladečské jeskyně slaví 200 let od objevu, chystají přednášky i prohlídky

ilustrační snímek

Přednáškami speleologa i komentovanými prohlídkami si tuto sobotu připomenou Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku 200 let od svého novodobého objevení....

1. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Na přerovské akci Kytarový rekord si společně zahrály dvě stovky kytaristů

Dvě stovky kytaristů se dnes sešly v Přerově na desátém ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu přerovských hradeb si společně zahráli šest skladeb. Letošní...

1. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Alarmující čísla o českých dětech: Skoro dvě třetiny z nich nesplní doporučení lékařů

ilustrační snímek

Nedostatek pohybu u českých dětí se stává vážným problémem. Nedávný průzkum ukazuje, že většina z nich nesplňuje doporučení odborníků, přesto mají ke sportu přirozeně blízko. Klíčovou roli hrají...

1. května 2026  17:50

Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud...

1. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů, folkloristé, hasiči, skauti či historické automobily, řada spolků...

1. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

