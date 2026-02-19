Radek Kašpárek se stává novým ambasadorem značky Miele pro Českou republiku

Pro Radka Kašpárka byla při rozhodování klíčová konzistence. „Miele dlouhodobě dělá věci poctivě, bez kompromisů – a to je mi hodně blízké,“ říká. U spoluprací je pro něj zároveň rozhodující důvěra a oboustranná shoda. „Musím té značce věřit, ta značka musí věřit mně a vzájemně to musí klapat,“ doplňuje.
Podle Radka Kašpárka spojuje špičkovou gastronomii a kuchyňské spotřebiče především preciznost, cit pro detail a kvalitní suroviny. Zároveň roste důraz na srozumitelnost a jednoduché ovládání. „Lidé chtějí spotřebiče, které jsou srozumitelné, jednoduše ovladatelné, mají chytré technologie a nic zbytečného navíc,“ dodává.
Čistá linka, minimum věcí na očích a co největší pracovní plocha – tak vypadá kuchyně, ve které se mu vaří nejlépe. „Nemám rád na kuchyňské lince výstavu všech elektrospotřebičů. Potřebuji mít co největší plochu na vaření,“ říká. A když jde o každodenní rodinný provoz, nejvíc u něj doma jede trouba: „Nejjednodušší oběd je, když si něco naložím den dopředu a ráno to jenom hodím do trouby. Takže trouba je u mě doma asi nejvytíženější elektrospotřebič.“
Zatímco v restauraci se některé chody připravují i desítky hodin, doma sází na jednodušší režim – chce mít hotovo zhruba do dvou hodin. I tak si hlídá kvalitní suroviny a drží se osvědčených postupů. Preferuje lehčí moderní přístup a snaží se vyhýbat těžkým, přepáleným úpravám na oleji.
Důraz na kvalitní suroviny a správné postupy u něj přirozeně souvisí i s tím, jak přemýšlí o udržitelnosti v kuchyni. V praxi to pro něj znamená hlavně méně plýtvání a co největší využití surovin. „Doma se opravdu snažím zužitkovat absolutně všechno… vařím, dá se říct, zero waste,“ říká.
Právě v takové kuchyni se podle něj nejlépe ukazuje, že už dávno není jen pracovním místem. Je to prostor, který žije – a kde se lidé potkávají. „Z kuchyně se začíná stávat prostor na příjemné setkání,“ uzavírá.
Tento přístup je zároveň přirozeným propojením s hodnotami Miele – značky, která dlouhodobě klade důraz na preciznost, kvalitu a dlouhou životnost. Stejně jako Radek Kašpárek staví i Miele na poctivém řemesle, chytrých technologiích a řešeních, která zjednodušují práci a podporují udržitelnost. Společně tak propojují profesionální know-how a domácí spotřebiče Miele, které posouvají zážitek z vaření na novou úroveň.
Zdroj: WS Czech